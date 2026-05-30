Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Ливни и грозы будут отступать: известна дата внезапного потепления

Ангелина Подвысоцкая
30 мая 2026, 19:52
google news Подпишитесь
на нас в Google
Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +4 градусов.
Погода, дождь, лето
Прогноз погоды в Украине на 31 мая / фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 31 мая
  • Где температура воздуха опустится до +4 градусов
  • В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 31 мая будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 31 мая в большинстве областей будет прохладно. Температура воздуха повысится до +24 градусов. Холоднее всего будет в Житомирской, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях. Там температура воздуха опустится до 10-13 градусов. На выходных практически повсеместно будут дожди. Потепление наступит в Украине с 1 июня.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О личности: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 31 мая

В Украине 31 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в северных, восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье. На востоке и северо-востоке будет туман. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 4-9°, днем 12-17°; в западных и Одесской областях ночью 8-13°, днем 16-21°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +22

По данным meteoprog, 31 мая в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до +9...+22 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +4...+13 градусов.

Погода 31 мая в Киеве

В Киеве 31 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 4-9°, днем 12-17°; в Киеве ночью 7-9°, днем 13-15°", — сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине — последние новости

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 29 мая в Украине продолжится период холодной погоды. Ночью существенных осадков не предвидится. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

Напомним, Главред писал, что сегодня, 27 мая, погода в Украине будет дождливой. Теплее всего будет на территории южных и юго-западных областей. Там температура воздуха повысится до 25-28 градусов тепла.

Накануне стало известно, что на Одесскую область надвигается циклон Jule, который принесет ухудшение погоды и понижение температуры воздуха. Он сменит антициклон Alexander.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угроза массированного удара РФ: Зеленский назвал вероятные сроки обстрела

Угроза массированного удара РФ: Зеленский назвал вероятные сроки обстрела

20:25Украина
Ливни и грозы будут отступать: известна дата внезапного потепления

Ливни и грозы будут отступать: известна дата внезапного потепления

19:52Синоптик
Новая помощь Украине в войне с РФ: в США сделали неожиданное заявление

Новая помощь Украине в войне с РФ: в США сделали неожиданное заявление

18:34Мир
Реклама

Популярное

Ещё
31 мая - Пресвятая Троица: что можно и нельзя делать в церковный праздник

31 мая - Пресвятая Троица: что можно и нельзя делать в церковный праздник

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться бои

Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться бои

Китайский гороскоп на завтра, 31 мая: Собакам - терпение, Лошадям - токсичность

Китайский гороскоп на завтра, 31 мая: Собакам - терпение, Лошадям - токсичность

Последние новости

20:25

Угроза массированного удара РФ: Зеленский назвал вероятные сроки обстрела

19:52

Ливни и грозы будут отступать: известна дата внезапного потепления

19:40

Уксус больше не нужен: стиральная машина засияет с одним простыми методомВидео

19:37

Приметы и фэн-шуй: какие популярные предметы в доме приносят вам несчастье

19:11

Не Банковая и не Рада: названы истинные цели нового удара РФ по Киеву

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
19:10

Почему Кремль сам подогревает слухи о двойниках Путина: неожиданная версиямнение

18:48

Телефон подключили к двум зарядкам одновременно и раскрыли "секрет"

18:34

Новая помощь Украине в войне с РФ: в США сделали неожиданное заявление

18:27

РФ может ударить "Орешником" по Киеву: полковник - о "договоренностях" с КремлемЭксклюзив

Реклама
18:07

Чудодейственное средство за гроши: как перекись водорода отмоет весь дом

18:02

Угроза на кухне: эксперты призвали не мыть посуду губками, названа альтернативаВидео

17:34

Экс-сотрудник СБУ назвал вероятные сроки завершения войны и раскрыл условие

17:29

В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон случился раздор — что произошло

17:01

Как еще можно назвать Оксану по-украински: только не Ксюша

16:51

В Украине выпал снег перед началом лета: где ударил мороз

16:51

Попугай обругал детей и "посылал куда подальше" птиц в зоопарке

16:42

Джинсы добавят 5 килограммов на ровном месте: стилист раскрыла, как спасти образВидео

16:33

"Мясорубка" на фронте: Коваленко раскрыл причину колоссальных потерь армии РФВидео

16:33

Россия ударила по поездам в крупном городе: есть жертвы, что известно о последствиях

16:26

Хлеб будет свежим неделями: диетолог раскрыла гениальный способ хранения

Реклама
16:13

Гороскоп Таро на полнолуние 31 мая: Овнам - триумф, Близнецам - страх, Рыбам - выборВидео

16:06

Поможет ли кофейная гуща избавиться от муравьев: миф или полезный лайфхак

15:51

Всего несколько простых действий помогут уберечь авто от летней жарыВидео

15:43

Ротару похвасталась внучкой и обратилась к ней по особому поводу — детали

15:39

Почему Россия боится бить по правительственному кварталу: назван неожиданный нюанс

15:18

Приметы о волосах: почему домашняя стрижка мужа разрушает брак

15:15

Чтобы не навлечь беду: какие травы категорически нельзя освящать на Троицу

15:11

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот прячется и кричит по ночамВидео

14:45

"Даже были истерики": Ксения Мишина удивила признаниями о себе

14:43

Студентка пережила момент, который напугал, а позже рассмешил всех

14:39

Война дронов и интеллекта: Юсов назвал ключевые технологические тренды на ближайшие 12 месяцев

14:37

Уходит удача и финансовый ресурс: почему нельзя спать с мокрыми волосами

14:29

Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться боиВидео

14:13

Эмма стала Оскаром: дочь Джей Ло решилась на каминг-аут

13:47

"Несмотря на предательство": украинский фильм получил престижную премию "Эмми"Видео

13:31

В пустыне вскрыли сосуд и нашли загадочные сокровища эпохи халифов

13:07

"Плохого не сделала": Елена Тополя высказалась про измены в браке

13:07

РФ меняет цели атак: Жданов раскрыл опасность новых ракетных ударов по Киеву

12:58

Почему желтеет лук: скрытая угроза может отравить почву на 20 летВидео

12:55

"Все постоянно болеют": Alyona Alyona пожаловалась на ухудшение здоровья

Реклама
12:22

Число погибших возросло: РФ массированно атакует Запорожье, что известно о последствияхФото

12:20

Китайский гороскоп на завтра, 31 мая: Собакам - терпение, Лошадям - токсичность

12:09

Братья вытащили огромную рыбу, которую называют "сокровищем морей"

11:54

31 мая - Пресвятая Троица: что можно и нельзя делать в церковный праздник

11:45

Уничтожили сразу два самолета Ту и не только: "Мадяр" заявил о взрывной ночи в РФ

11:25

РФ готовится к массированному удару: авиаэксперт рассказал, чем будут бить на этот раз

11:14

"Все же видят": жену Остапчука заподозрили в фейковой свадьбе

11:09

Юная полтавчанка заставила весь мир говорить о себе после громкой победы

10:58

Для тех, кто родился в конкретные четыре месяца, судьба приготовила особую миссию

10:38

То взлет, то падение: почему у людей-"восьмерок" самая сложная и мощная карма

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять