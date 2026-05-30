Джинсы добавят 5 килограммов на ровном месте: стилист раскрыла, как спасти образ

Не все модные джинсы делают фигуру стройнее.

https://glavred.info/fashion/dzhinsy-dobavyat-5-kilogrammov-na-rovnom-meste-stilist-raskryla-kak-spasti-obraz-10769057.html Ссылка скопирована

Какие джинсы полнят / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, fatemehfahandezh, Daryareve

Вы узнаете:

какие фасоны джинсов визуально добавляют лишние килограммы

как выбрать джинсы по типу фигуры

какой стилистический прием поможет улучшить пропорции

Джинсы давно стали базой гардероба, однако некоторые популярные фасоны могут визуально изменять пропорции не в пользу фигуры. Главред расскажет, какие модели способны добавлять лишний объем и почему даже трендовые силуэты стоит подбирать с учетом особенностей телосложения.

Какие джинсы добавляют лишние килограммы

Стилист Яна Марковская убеждена, что некоторые фасоны могут кардинально изменить восприятие фигуры.

видео дня

"Если вы до сих пор думаете, что джинсы не могут визуально добавить вам 5 килограммов на ровном месте, у меня для вас плохие новости", — отметила стилистка.

По словам специалистки, проблема заключается не только в фасоне, но и в том, как он взаимодействует с пропорциями конкретного человека.

Джинсы-клеш от колена: кому они не идут

Одной из самых спорных моделей стилистка назвала джинсы-клеш от колена. По словам эксперта, если ваши ноги не "от ушей", эффект клеша может сыграть не в вашу пользу.

"Бедра расширяются, ноги кажутся более массивными, а вы — ниже", — отметила специалистка.

Особенно неудачным такое сочетание становится при наличии нескольких факторов:

плотное облегание ноги над коленом;

резкое расширение к низу;

заниженная посадка.

Стилистка отдельно обратила внимание на низкую талию.

"Низкая посадка вообще безжалостно крадет длину ног. Поэтому, несмотря на все тренды, ее лучше обходить стороной", — подчеркнула эксперт.

Джинсы клёш / скриншот из видео

Джинсы баррел-лег: кому не подходит трендовый фасон

Популярные джинсы о-силуэта или баррел-лег также могут оказаться сложными для стилизации. В то же время в повседневной жизни модель может создавать нежелательный объем.

"В реальной жизни этот крой намеренно рисует объем по бокам, из-за чего ноги выглядят более округлыми. Если ноги короткие или имеют О-образную форму, эти джинсы подчеркнут это мгновенно и с легкостью добавят вам несколько лишних килограммов", — подчеркнула Марковская.

Джинсы "бочки" / скриншот из видео

Джинсы-бананы: как влияют на пропорции

Еще одна модель, которая может работать не в пользу фигуры, — бананы или слоучи. На высоких и стройных девушках такой фасон часто выглядит эффектно, однако в других случаях может подчеркивать недостатки.

"Они грубо подчеркнут любую округлость, создадут стойкую иллюзию кривизны ног и добавят объема там, где его никогда не было", — отметила стилистка.

Джинсы-бананы / скриншот из видео

Узкие прямые джинсы: кому стоит избегать

Несмотря на универсальность, узкие прямые джинсы также имеют свои особенности. Именно они показывают все прелести и недостатки фигуры, не формируя новый силуэт.

"Это лакмусовая бумажка для фигуры. Они без прикрас показывают все, что у вас есть и чего нет", — пояснила специалистка.

Если нет желания акцентировать внимание на бедрах или ногах, эксперт советует отказаться от такого фасона.

"Если не хотите привлекать лишнее внимание к ногам и бедрам, обходите их стороной. И никакой низкой посадки. Чтобы удержать линию бедер на правильном месте, выбирайте исключительно среднюю или высокую талию", — подчеркнула эксперт.

Прямые джинсы / скриншот из видео

Как визуально удлинить ноги — секрет стилиста

Даже сложные фасоны можно адаптировать к гардеробу, если правильно подобрать обувь.

"А теперь секрет спасения для этих сложных фасонов. Если хотите носить клеш, бананы или о-силуэт, всегда добавляйте обувь с острым носком", — посоветовала стилистка.

По словам эксперта, этот прием работает даже без каблуков.

"Даже на абсолютно плоской подошве острые носки работают как оптический удлинитель. Они мгновенно вытягивают линию ног, создавая вертикаль и буквально спасают пропорции", — подытожила Марковская.

Как выбрать джинсы — советы стилиста:

Вас может заинтересовать:

Об авторе: Яна Марковская Яна Марковская — персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред