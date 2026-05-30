Студентка пережила момент, который напугал, а позже рассмешил всех

Девушка проснулась ночью после вечеринки, перепутала воду с освежителем для белья и оказалась в больнице из-за опасной ошибки.

Лукия Пардо пережила ночь, которую теперь вспоминает одновременно с ужасом и смехом / Коллаж Главред, фото: Kennedy News and Media

Вы узнаете:

Почему студентка продолжала пить опасную жидкость

Как бытовая химия оказалась рядом с питьевой водой

Что помогло избежать серьезных последствий

20-летняя студентка колледжа Лукия Пардо пережила ночь, которую теперь вспоминает одновременно с ужасом и смехом. Необычный инцидент произошел после вечеринки по случаю окончания учебного года.

Вернувшись в общежитие, девушка по ошибке перепутала бутылки и выпила освежитель для белья вместо воды. Осознав случившееся, она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Об этом пишет People.

Как произошла опасная ошибка

Инцидент произошел в ночь на 8 мая. По словам Лукии, она вернулась в общежитие после празднования и легла спать. Около трех часов ночи девушка проснулась от сильной жажды.

На столе рядом с кроватью стояли несколько бутылок. Среди них были две с водой и одна с освежителем для ткани. В полусонном состоянии студентка схватила первую попавшуюся бутылку, уверенная, что внутри находится вода.

"Я открутила крышку и начала пить. Сначала почувствовала жжение, но подумала, что это из-за горячей пиццы, которую ела перед сном", - рассказала она.

В полусонном состоянии студентка перепутала бутылки / Фото: Kennedy News and Media

Лукия призналась, что была еще сильно пьяна и не сразу поняла ошибку. Более того, она выпила почти половину бутылки, несмотря на странный вкус.

"Помню, как подумала, что вода ужасно невкусная", - вспомнила девушка.

Какими были последствия

В течение ночи девушка неоднократно ходила на кухню и выпивала стакан за стаканом воды, пытаясь избавиться от неприятного химического привкуса во рту. Лишь спустя некоторое время студентка осознала, что произошло на самом деле.

Когда подруга зашла к ней в комнату, Лукия посмотрела на бутылку и поняла свою ошибку. Девушки немедленно отправились в больницу, прихватив с собой упаковку освежителя для белья.

Бутылка освежителя для белья / Фото: Kennedy News and Media

По словам студентки, реакция медицинского персонала оказалась неожиданной. Когда сотрудница больницы увидела бутылку и узнала, что произошло, ей пришлось выйти из кабинета, чтобы справиться со смехом.

К счастью, серьезных последствий удалось избежать. Врачи отметили, что большое количество выпитой воды помогло организму избавиться от части вредных веществ. Для дополнительной защиты девушке дали активированный уголь.

Об издании People People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

