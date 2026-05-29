Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

Алексей Тесля
29 мая 2026, 22:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Никушор Дан заявил, что ответственность за инцидент лежит на России.
Screenshot
Дрон РФ ударил по жилому дому в Румынии / Коллаж: Главред, фото: News.Ro, DIGI24, скриншот

Главное:

  • Ответственность за инцидент лежит на России, заявил Дан
  • Российский дрон перевозил не менее 30 килограммов взрывчатки
  • Украина готова приложить усилия к усилению румынской ПВО

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский дрон, который попал в жилой дом в Галаце, изменил траекторию полета после того, как, вероятно, был сбит противовоздушной обороной над украинским городом Рени.

Как сообщает DIGI24, Дан заявил, что ответственность за инцидент лежит на России, и сообщил, что жители могут вернуться в свои квартиры, за исключением семьи, непосредственно пострадавшей от взрыва, и отметил, что двое пострадавших, госпитализированных в больницу, имеют легкие ранения и идут на поправку.

видео дня

"На следующем заседании НАТО будет обсуждаться вопрос об оборудовании, которое нужно Румынии. Ответственность за эту ситуацию, несомненно, лежит на России. Это длительный процесс, который Румыния осуществляет для того, чтобы и в дальнейшем обеспечивать свою оборону", – заявил он.

Screenshot
/ @NicusorDanRO

Детали удара дрона РФ по Румынии

Позднее Дан уточнил, что по данным следствия, российский дрон перевозил не менее 30 килограммов взрывчатки.

"Я был вместе с полицией и Департаментом уголовных расследований, и сейчас ведется расследование; образцы с места происшествия анализируются. По их оценкам, там было не менее 30 кг обычной взрывчатки", – отметил Дан.

Также президент страны заявил, что перехват дронов с помощью самолетов не является самым эффективным решением и что Румыния работает над разработкой более совершенных средств.

"Использование самолетов – это наименее оптимальный метод. Мы достигли значительного прогресса в их обнаружении и определенного прогресса в разработке наземных систем, способных защищаться от них. Это процесс", – добавил он.

Screenshot
/ @NicusorDanRO

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с российским дроном, который в ночь на пятницу поразил многоэтажный жилой дом в Галаце, Румыния, и отметил, что Украина готова приложить усилия к усилению румынской противовоздушной обороны.

"Только что я говорил с президентом Румынии. Российский дрон ударил по жилому дому в Румынии - в ночь на сегодня. Люди пострадали. Мы желаем скорейшего выздоровления. Мы договорились с Никушором, что Украина поддержит Румынию в этой ситуации - и наши команды, наши военные, наши специалисты поработают над тем, чтобы усилить защиту неба", - сказал он во время видеообращения.

Переговоры Зеленского и Дана: о чем шла речь

Президент Румынии Никушор Дан провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого речь шла об инциденте с российским дроном, который попал в многоэтажный дом в румынском городе Галац.

"Президент Зеленский и я договорились ускорить сотрудничество между Румынией и Украиной по совместному производству дронов, которые можно быстро развернуть. Опыт Украины на поле боя и технология дронов являются стратегическими активами для обороны всего Восточного фланга. Румыния будет продолжать инвестировать в укрепление Восточного фланга НАТО и в поддержку Украины в ее законном стремлении к самообороне", - написал Дан в соцсети Х.

Он добавил, что Россия должна остановить агрессию и начать диалог о достижении мира.

Screenshot
/ @NicusorDanRO

"Как сегодня четко заявили наши союзники и партнеры по всей Европе и миру, агрессия России не останавливается на границах. Продолжая атаковать Украину и угрожая соседним членам НАТО, Россия демонстрирует полное пренебрежение международным правом и жизнями невинных гражданских лиц. Это должно прекратиться. Россия должна прекратить свои атаки и начать конструктивный диалог с целью достижения справедливого и прочного мира в Украине", - подчеркнул Дан.

Путин попался на лжи о дроне РФ в Румынии

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "ничего не знает" о падении российского дрона на жилой дом в румынском Галаце. Он предположил, что, возможно, это был украинский беспилотник.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин сказал: "Я не знаю ничего о дроне в Румынии. Без понятия вообще, о чем идет речь", уточнив, что ему "только что доложили" о случившемся.

Далее российский президент предположил, что инцидент в Румынии "вероятнее всего" связан именно с украинским дроном. Он отметил, что невозможно определить происхождение беспилотника до проведения экспертизы обломков.

"Украинские дроны залетали в разные страны, но первая реакция всегда была: русские бьют", — добавил Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия "готова провести объективное расследование", если ей передадут обломки дрона, который упал в Румынии.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, ударный российский беспилотник, которым российские оккупанты атаковали Украину, разбился в румынском городе Галац, что спровоцировало пожар на крыше жилого дома. В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией со стороны Российской Федерации".

Напомним, ранее в Румынии были обнаружены обломки дрона после ночной российской атаки на Украину. Был поврежден электрический столб и пристройка к жилому дому. Министерство обороны Румынии решительно осудило безответственные действия РФ.

Другие новости:

Об источнике: Digi24

Digi24 - это румынский круглосуточный новостной телеканал и онлайн-портал (Digi24.ro), принадлежащий Digi TV и предлагающий актуальные новости, аналитику, а также прямые трансляции из Румынии и мира, фокусируясь на политике, экономике и общественных вопросах, позиционируя себя как независимое медиа. Об этом пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Румыния Владимир Путин атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

22:08Аналитика
Взорван центр РЭР врага: детали мощного удара дронов по целям ФСБ

Взорван центр РЭР врага: детали мощного удара дронов по целям ФСБ

20:58Украина
Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФ

Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФ

19:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Какие люди связаны с высшими силами: даты рождения с уникальной энергетикой

Какие люди связаны с высшими силами: даты рождения с уникальной энергетикой

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Счастье уже на пороге: для каких знаков зодиака конец мая станет особенным

Счастье уже на пороге: для каких знаков зодиака конец мая станет особенным

Гороскоп на завтра, 30 мая: Девам — трудности, Козерогам — путешествие

Гороскоп на завтра, 30 мая: Девам — трудности, Козерогам — путешествие

Последние новости

22:08

Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

22:00

Нужно ли срывать зеленые плоды с картофеля: как это влияет на урожай

21:52

Младшая дочь Заворотнюк припала к могиле матери

20:58

Взорван центр РЭР врага: детали мощного удара дронов по целям ФСБ

20:56

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

Украина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – КоваленкоУкраина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – Коваленко
20:51

Возле дома лучше не сажать: в какие деревья чаще всего попадает молнияВидео

19:54

Как ещё можно назвать Татьяну на украинском языке — необычные варианты обращений

19:51

Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

19:45

Украина под атакой ракет и дронов: во многих областях объявлена тревога

Реклама
19:10

Почему Румыния не сбила российский дрон: Невзлин назвал настоящую причинумнение

18:59

Цвета перевернуты или нет: раскрыт секрет флага Украины еще со времен УНРВидео

18:57

Прохлада в доме без кондиционера: как работает простой греческий трюк

18:52

В ПриватБанке отказываются отдавать деньги: что происходит

18:35

Одна добавка в пергамент — и о проблемах с выпечкой можно забыть навсегдаВидео

18:31

Девушка нашла на распродаже старый шкаф и сразу поняла его особенность

18:29

Строительная компания НЕСТ досье

18:24

Принесет в дом негатив: почему не стоит оставлять кольцо после развода

18:21

Любимчик фортуны в июне: кого ждут судьбоносные новости и новая глава жизни

18:01

ВСУ пошли в контрнаступление: Коваленко назвал "горячие" направления фронтаВидео

17:55

"Звучит как "Нам конец": скандальную Приходько напугал гимн Украины

Реклама
17:46

На дне моря нашли корабль с богатствами, забытыми на 300 лет

17:39

Карьерный взлет и прибыль на целый год: кого ждет невероятная удача с июня 2026Видео

17:31

Экономия в авто без усилий: одна деталь резко снижает расход топливаВидео

17:22

Джеджула показал взрослого сына от Димопулос

17:05

Мужчина открыл старый сарай и увидел то, чего совсем не ожидалВидео

17:02

Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Тельцам - урок, Раку - важная покупка

16:56

Влупил 4-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

16:56

По всему Уралу и в 20 регионах РФ объявлена ​​ракетная опасность: есть попадание

16:39

Сумка под обувь — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образеВидео

16:31

Резкий скачок курса евро: новый курс валют на 1 июня

16:25

Посадили один раз — урожай собирают годами: какие овощи почти не требуют уходаВидео

16:19

О комарах можно забыть на все лето: какой запах насекомые не переносят

15:53

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

15:36

Женщина переехала в "страну мечты" и быстро разочаровалась

15:16

"Я жила с нарциссом": экс-жена Ращука откровенно рассказала о разводе

15:09

Путинистка Полина Гагарина кошмарит европейцев за санкции: что она вытворяет

14:57

Украину накроет аномальный холод: где ударит град и усилится ветер

14:54

Получила приговор и лишилась всего: Повалий расплатилась за предательство Украины

14:40

РФ готовит новый массированный обстрел Украины: Зеленский предупредил об угрозе

14:13

Одна солнечная панель вместо электросети удивила домовладельцевВидео

Реклама
14:07

"Я очень экономная": известная актриса рассказала о своих расходах в Киеве

14:06

"Попа перевернулась": участница "Холостяка" пострадала от неудачной пластикиВидео

14:02

Почему клубнику стоит замачивать в соленой воде: секрет опытных хозяекВидео

13:51

Сюмбюль ага из "Великолепного века" стал горячим красавчиком: как выглядит актер

13:32

Самолет Эпштейна вскрыли спустя годы и застыли от увиденногоВидео

13:14

"Мои кровинки": Сумская нежно высказалась о внуках от "российской" дочери

13:14

"Жилье для ВПЛ 60+": возрастным переселенцам обещают почти бесплатные квартиры

13:12

26-летний патрульный застрелился во время службы в Ровно: первые детали трагедии

12:50

Помидоры будут большими и мясистыми: что обязательно нужно сделать в июне

12:43

Беларусь должна вступить в войну: сможет ли РФ перекрыть трассу Киев-Чоп

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять