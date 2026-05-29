Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

Никушор Дан заявил, что ответственность за инцидент лежит на России.

Дрон РФ ударил по жилому дому в Румынии

Главное:

Ответственность за инцидент лежит на России, заявил Дан

Российский дрон перевозил не менее 30 килограммов взрывчатки

Украина готова приложить усилия к усилению румынской ПВО

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский дрон, который попал в жилой дом в Галаце, изменил траекторию полета после того, как, вероятно, был сбит противовоздушной обороной над украинским городом Рени.

Как сообщает DIGI24, Дан заявил, что ответственность за инцидент лежит на России, и сообщил, что жители могут вернуться в свои квартиры, за исключением семьи, непосредственно пострадавшей от взрыва, и отметил, что двое пострадавших, госпитализированных в больницу, имеют легкие ранения и идут на поправку.

"На следующем заседании НАТО будет обсуждаться вопрос об оборудовании, которое нужно Румынии. Ответственность за эту ситуацию, несомненно, лежит на России. Это длительный процесс, который Румыния осуществляет для того, чтобы и в дальнейшем обеспечивать свою оборону", – заявил он.

Детали удара дрона РФ по Румынии

Позднее Дан уточнил, что по данным следствия, российский дрон перевозил не менее 30 килограммов взрывчатки.

"Я был вместе с полицией и Департаментом уголовных расследований, и сейчас ведется расследование; образцы с места происшествия анализируются. По их оценкам, там было не менее 30 кг обычной взрывчатки", – отметил Дан.

Также президент страны заявил, что перехват дронов с помощью самолетов не является самым эффективным решением и что Румыния работает над разработкой более совершенных средств.

"Использование самолетов – это наименее оптимальный метод. Мы достигли значительного прогресса в их обнаружении и определенного прогресса в разработке наземных систем, способных защищаться от них. Это процесс", – добавил он.

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с российским дроном, который в ночь на пятницу поразил многоэтажный жилой дом в Галаце, Румыния, и отметил, что Украина готова приложить усилия к усилению румынской противовоздушной обороны.

"Только что я говорил с президентом Румынии. Российский дрон ударил по жилому дому в Румынии - в ночь на сегодня. Люди пострадали. Мы желаем скорейшего выздоровления. Мы договорились с Никушором, что Украина поддержит Румынию в этой ситуации - и наши команды, наши военные, наши специалисты поработают над тем, чтобы усилить защиту неба", - сказал он во время видеообращения.

Переговоры Зеленского и Дана: о чем шла речь

Президент Румынии Никушор Дан провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого речь шла об инциденте с российским дроном, который попал в многоэтажный дом в румынском городе Галац.

"Президент Зеленский и я договорились ускорить сотрудничество между Румынией и Украиной по совместному производству дронов, которые можно быстро развернуть. Опыт Украины на поле боя и технология дронов являются стратегическими активами для обороны всего Восточного фланга. Румыния будет продолжать инвестировать в укрепление Восточного фланга НАТО и в поддержку Украины в ее законном стремлении к самообороне", - написал Дан в соцсети Х.

Он добавил, что Россия должна остановить агрессию и начать диалог о достижении мира.

"Как сегодня четко заявили наши союзники и партнеры по всей Европе и миру, агрессия России не останавливается на границах. Продолжая атаковать Украину и угрожая соседним членам НАТО, Россия демонстрирует полное пренебрежение международным правом и жизнями невинных гражданских лиц. Это должно прекратиться. Россия должна прекратить свои атаки и начать конструктивный диалог с целью достижения справедливого и прочного мира в Украине", - подчеркнул Дан.

Путин попался на лжи о дроне РФ в Румынии

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "ничего не знает" о падении российского дрона на жилой дом в румынском Галаце. Он предположил, что, возможно, это был украинский беспилотник.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин сказал: "Я не знаю ничего о дроне в Румынии. Без понятия вообще, о чем идет речь", уточнив, что ему "только что доложили" о случившемся.

Далее российский президент предположил, что инцидент в Румынии "вероятнее всего" связан именно с украинским дроном. Он отметил, что невозможно определить происхождение беспилотника до проведения экспертизы обломков.

"Украинские дроны залетали в разные страны, но первая реакция всегда была: русские бьют", — добавил Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия "готова провести объективное расследование", если ей передадут обломки дрона, который упал в Румынии.

Как сообщал Главред, ударный российский беспилотник, которым российские оккупанты атаковали Украину, разбился в румынском городе Галац, что спровоцировало пожар на крыше жилого дома. В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией со стороны Российской Федерации".

Напомним, ранее в Румынии были обнаружены обломки дрона после ночной российской атаки на Украину. Был поврежден электрический столб и пристройка к жилому дому. Министерство обороны Румынии решительно осудило безответственные действия РФ.

