На дне моря нашли корабль с богатствами, забытыми на 300 лет

Константин Пономарев
29 мая 2026, 17:46
Затонувший корабль Delta I скрывал под водой редкий груз. Археологи нашли десятки пушек и серебряные слитки с загадочной историей.
Коллаж Главред, фото: Cadiz Directo

  • Как работы в порту привели к открытию тайны 17 века
  • Почему найденный на дне корабль заинтересовал историков всего мира
  • Какой загадочный груз перевозило судно перед исчезновением

У берегов Испании археологи обнаружили затонувшее судно, которое более 300 лет скрывало на морском дне необычный груз. Исследователи считают, что корабль мог быть частью масштабной нелегальной торговой сети, связывавшей разные уголки мира.

Затонувшее судно, получившее название Delta I, нашли в 2024 году возле Кадиса во время дноуглубительных работ перед строительством нового судоходного терминала. Об этой истории вспоминает издание Popular Mechanics.

Первые исследования показали, что корабль относится к 17 веку, однако настоящие загадки начали раскрываться только после изучения его содержимого.

Что нашли на борту судна

Специалисты из Центра подводной археологии Андалузского института исторического наследия обнаружили на корабле 27 железных пушек шведского производства Finbanker, бронзовый колокол с надписью "Jesus, Maria y Jose 1671", а также 18 серебряных слитков.

Общий вес найденного серебра составляет около половины тонны. На одном из слитков сохранилась дата - 1667 год. По мнению экспертов, драгоценный металл мог происходить из рудников на территории современной Боливии.

Фото: Cadiz Directo

Необычное сочетание груза заинтересовало ученых: шведские пушки и южноамериканское серебро на одном корабле могут указывать на сложную торговую сеть, которая выходила за пределы официальных маршрутов.

Настоящее название судна пока остается неизвестным. Археологи предполагают, что корабль могли построить во Франции, а использовали его голландские торговцы, которые активно участвовали в европейской торговле оружием в 17 веке.

Найденные пушки отличались по состоянию и калибру. Некоторые из них были повреждены или непригодны для использования. Ученые считают, что часть орудий могла перевозиться как товар, а часть могла выполнять роль балласта.

Фото: Cadiz Directo

Однако главная загадка связана именно с серебром. В те времена испанские власти строго контролировали торговлю драгоценными металлами и облагали ее налогами. Поэтому исследователи не исключают, что груз могли перевозить в обход официальных каналов.

"Торговля драгоценными металлами строго контролировалась испанской администрацией, и, несмотря на то, что Севилья обладала монополией, Кадис, благодаря своим непревзойденным природным условиям, также использовался для погрузки и разгрузки галеонов из Америки", - отметили археологи Эрнесто Тобосо Суарес и Хосефа Марти Солано.

Исследование корабля осложняется тем, что часть важных улик могла быть потеряна. По словам специалистов, дноуглубительные работы могли сместить пушки и нарушить первоначальное расположение находок.

Теперь археологи планируют использовать 3D-моделирование судна и провести подробный анализ древесины. Эти данные могут помочь установить происхождение корабля и понять, какой путь он прошел перед тем, как оказался на дне возле испанского побережья.

Об источнике: Popular Mechanics

Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

