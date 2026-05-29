РФ готовит новый массированный обстрел Украины: Зеленский предупредил об угрозе

Инна Ковенько
29 мая 2026, 14:40
Президент Украины предупредил украинцев об угрозе нового массированного удара РФ.
Россия готовит новый массированный удар по Украине
Россия готовит новый массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН, скриншот

Кратко:

  • Оккупанты готовят новую масштабную атаку по Украине
  • Украинцев призвали максимально внимательно реагировать на сигналы тревоги

Оккупационные войска РФ готовят новый массированный удар по украинским городам и населенным пунктам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующую информацию от разведки глава государства передал федеральному канцлеру Австрии Кристиану Штокеру.

"Проинформировал канцлера о данных нашей разведки, что россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и населенным пунктам. Очень важно, чтобы на эти обстрелы были совместные ответы партнеров, прежде всего в поставках антибаллистики", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава ЦПД Андрей Коваленко призывает в ближайшие дни максимально внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Как сообщают мониторинговые каналы, к массированному ракетному удару РФ подготовила:

  • 6 Ту-95МС (аэродромы "Оленья" и "Енгельс");
  • 2 Ту-160 (аэродром "Украинка" на Дальнем Востоке)
  • Итого — до 40 крылатых ракет типа "Х-101".
Самолеты Ту / Инфографика: Главред

Существует ли риск новых масштабных атак на Киев — эксперт

Военный эксперт Олег Жданов считает, что риск новых масштабных атак на Киев остается достаточно высоким.

Он напомнил, что во время последней атаки российская армия использовала практически весь спектр ракетного вооружения, включая межконтинентальную баллистическую ракету.

"Возможность повторения есть. Просто интервал между такими ударами может быть больше", — добавил эксперт.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости

Как сообщал ранее Главред, в России призвали начать наносить массированные удары не только по Киеву, но и по аэропорту "Борисполь" и железнодорожным мостам через Днепр. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров официально сообщил американской стороне о подготовке системных ударов по Киеву, которые будут направлены на важные для Украины объекты.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко говорил, что РФ может нанести массированный ракетный удар по Украине в течение недели из-за накопления врагом баллистических ракет и проблем украинской ПВО со сбиванием.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

