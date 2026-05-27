В РФ объявили о новых целях для ударов по Украине: какие объекты под угрозой

В России стремятся парализовать железнодорожную инфраструктуру Украины.

В РФ призвали атаковать аэропорт и мосты

Кратко:

В РФ определили новые цели для ударов по Украине

Среди них аэропорт "Борисполь" и железнодорожные мосты

В Кремле стремятся сорвать поставки техники в Украину

В стране-агрессоре России призвали начать наносить массированные удары не только по Киеву, но и по аэропорту "Борисполь" и железнодорожным мостам через Днепр. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишут российские СМИ.

В частности, он потребовал "сурового наказания" в ответ на то, что Украина якобы "превращает учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора".

По его словам, для Кремля больше нет никаких "ограничительных линий" в отношении атак.

Также он добавил, что Франция и Германия уже якобы "осуждают" действия Украины.

"Поддерживая решение Владимира Путина о нанесении ударов по центрам принятия решений, считаем, что следует также рассмотреть возможность ударов по железнодорожным мостам через Днепр. Цель — парализовать железнодорожную инфраструктуру Украины, чтобы поезда с бронетехникой из Польши не доезжали до фронта. Также необходимо уничтожить западную авиатехнику в аэропорту "Борисполь", которая прибывает ежедневно", — сказал российский депутат.

Когда РФ может массированно атаковать Украину

Генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко предупреждал, что Россия может снова массированно атаковать Украину уже через неделю.

По его словам, сейчас враг наращивает количество баллистических ракет, чтобы нанести ими удар по Украине.

Он добавил, что поскольку у Украины не хватает противоракетных ракет для ПВО, противник хочет этим воспользоваться.

Эксперт Анатолий Храпчинский говорил, что главной целью будущих ударов России является психологическое и информационное давление. Кремль сейчас делает ставку на новый массированный обстрел Украины с применением ракет и дронов. Такие удары требуют значительных затрат и преследуют не только военный эффект, но и создание медийного резонанса.

Ранее Россия официально сообщила США о начале системных ударов по Киеву, что должно стать частью ее ответа на якобы террористические акты Украины. Кремль призывает к эвакуации дипломатического персонала, но продолжает игнорировать реакцию Запада и подчеркивает собственные интересы, не обращая внимания на международные последствия.

Также, как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов отметил, что Россия готовит повторный удар по Киеву с учетом затруднения работы ПВО из-за ударов по столице с разных направлений одновременно. Основной целью остается политическое и психологическое давление на Украину и западных партнеров.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) — украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

