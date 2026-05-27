Научно доказано - какой день недели самый плохой и какую угрозу приносит

Исследователи проанализировали статистику и определили, какие именно дни недели сопряжены с наибольшими рисками из-за несчастных случаев и чрезмерного стресса.

Какой самый плохой день недели

Какой самый опасный день недели

Многие люди считают понедельник самым тяжелым днем недели из-за усталости, стресса и возвращения к работе. Однако научные данные свидетельствуют, что наибольшую опасность для жизни может представлять совсем другой день. Исследователи пришли к выводу, что именно в выходные резко возрастает количество смертей, связанных с рискованным поведением, алкоголем и дорожно-транспортными происшествиями. Об этом рассказал блогер-миллионник, автор популярного YouTube-канала "Grunge".

Какой день недели самый опасный

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, самым опасным днем недели оказалась суббота. Именно в этот день фиксируется наибольшее количество смертей в ДТП и от передозировки.

"Суббота — это также день недели, когда у вас больше всего шансов умереть", — отметил он

Специалисты объясняют это тем, что в выходные люди чаще позволяют себе рискованное поведение, употребляют алкоголь и садятся за руль в состоянии опьянения.

"Утверждается, что в субботу люди прибегают к более рискованному поведению, особенно связанному с алкоголем, например, вождению автомобиля в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в материале.

Почему в субботу растет смертность

Исследование показало, что смертность от автокатастроф и передозировок в субботу значительно превышает показатели других дней недели.

"Количество смертей в результате ДТП и передозировок является самым высоким в субботу по сравнению с другими днями недели", — рассказал автор видео.

По статистике, ежегодно в США в субботу фиксируется более 42 тысяч смертей в ДТП и более 85 тысяч смертей от передозировки.

"Поскольку в году 52 недели, это составляет 814 смертей в ДТП и 1 640 смертей от передозировки каждую субботу только в пределах Соединенных Штатов", — сообщил эксперт.

Почему понедельник тоже считают опасным

Несмотря на то, что суббота стала лидером по количеству неестественных смертей, понедельник также вызывает беспокойство у ученых. Именно в начале рабочей недели чаще всего случаются инфаркты.

"Смертность от инфаркта остается стабильной в течение недели, за исключением понедельников, когда количество инфарктов достигает пика", — отметили специалисты.

Исследователи предполагают, что это может быть связано со стрессом, тревогой и психологической нагрузкой после выходных.

"Связано ли это с экзистенциальным кризисом, связанным с рабочей неделей, неизвестно", — добавил блогер.

От чего люди умирают чаще всего

Ученые подчеркивают, что даже несмотря на резкий рост смертности в выходные из-за аварий и передозировок, самыми распространенными причинами смерти в мире остаются сердечно-сосудистые заболевания, рак, инсульты и диабет.

"Хотя в воскресенье многие люди гибнут от огнестрельных ранений, гораздо больше людей умирает от сердечных заболеваний, инсультов, рака, респираторных заболеваний и диабета в любой день недели", — подчеркнул он.

Также эксперты обратили внимание, что риск смерти от сердечного приступа все равно остается выше, чем вероятность погибнуть в ДТП или из-за передозировки.

"Это означает, что в субботу у вас все равно больше шансов получить инфаркт, чем умереть от передозировки или попасть под машину", — подытожил автор видео.

Об источнике: "Grunge" Grunge — это американский YouTube-канал, посвященный познавательному и документально-развлекательному контенту об истории, науке, культуре, знаменитостях и малоизвестных фактах. Канал был создан в 2016 году. Контент канала охватывает широкий спектр тем: исторические события, биографии известных людей, загадочные случаи, особенности поп-культуры, музыки, кино и науки. Видео обычно имеют формат "интересных фактов" или объяснений малоизвестных деталей об известных явлениях, исторических личностях или знаменитостях. Канал известен динамичной подачей материала, регулярными публикациями и большим количеством видео. По состоянию на 2026 год у Grunge более 2,5 миллиона подписчиков и более миллиарда просмотров, что делает его одним из популярных англоязычных YouTube-проектов в жанре infotainment — сочетании информационного и развлекательного контента.

