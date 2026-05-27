Один город в Украине полностью откажется от газа: чем его планируют заменить

Город обязуется ускорить модернизацию коммунальной сферы.

https://glavred.info/ukraine/odin-gorod-v-ukraine-polnostyu-otkazhetsya-ot-gaza-chem-ego-planiruyut-zamenit-10768256.html Ссылка скопирована

Чортков планирует отказаться от газа / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Чортков первым в Украине отказывается от ископаемого газа

Город подписал декларацию об энергонезависимости

Город Чортков в Тернопольской области стал первым в Украине, который начал путь к полному отказу от ископаемого газа в коммунальном секторе. Глава города Владимир Шматько подписал "Декларацию городов, свободных от газа". Об этом сообщили в Чортковском городском совете.

Известно, что стать первым украинским подписантом этой инициативы общине предложил офис Greenpeace Украина.

видео дня

"Украина неоднократно становилась заложницей газовых манипуляций со стороны России, которая использовала этот ресурс как оружие. Полномасштабная война лишь обострила эту проблему и вынесла ее на поверхность. Поэтому отказ от ископаемого газа – это не только вопрос экологии, но и окончательной независимости от агрессора", – сказал Шматько.

Отмечается, что в рамках подписанной декларации Чортковская община берет на себя обязательство ускорить модернизацию коммунальной сферы в условиях энергетического и климатического кризисов.

Также город планирует ввести четкие целевые сроки для замещения газа возобновляемыми источниками энергии. Речь идет о расширении использования зеленой энергетики для генерации электричества и тепла, масштабировании проектов по энергоэффективности, а также об общей электрификации муниципальной инфраструктуры.

Кроме того, Чортков будет активно сотрудничать с украинскими и международными партнерами, чтобы привлекать грантовые и инвестиционные средства для реализации этой энергетической трансформации.

В Украине могут начаться перебои с газом

Народный депутат Алексей Кучеренко заявлял, что Россия уже несколько месяцев подряд целенаправленно атакует объекты нефтедобычи Украины. Из-за падения собственной добычи Украина может столкнуться с определенным дефицитом и перебоями с поставками газа.

"Враг хочет создать перебои с поставками газа. А это для любого областного центра, особенно Киева, просто жизненно важно. Когенерация же так же зависит от газа", — подчеркнул он.

Газ — последние новости

Как ранее сообщал Главред, атака РФ оставила без газа около 1000 абонентов в Полтавской области. Речь идет о жителях нескольких населенных пунктов.

Эксперт Максим Гардус говорил, что из-за ограничения поставок из Катара и переориентации ресурсов на Азию цены на газ продолжают расти.

Эксперт Геннадий Рябцев отмечал, что в случае масштабных атак на газовую инфраструктуру восстановление поставок может длиться неделями, что создает серьезные риски для энергетической безопасности.

Читайте также:

О персоне: Алексей Кучеренко Алексей Кучеренко – украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI ("Наша Украина – Народная самооборона"), IX ("Батькивщина") созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред