Армия РФ не сможет штурмовать: Украина запускает "логистический локдаун" врага

Что сообщил Федоров:
- Украина хочет усилить удары по тылам противника
- ВСУ работают над тем, чтобы сделать невозможным ведение штурмовых действий противником
- Минобороны запускает первые этапы программы для "логистического локдауна"
Украина запускает "логистический локдаун" армии страны-агрессора России и масштабирует middle strike-удары по тылу врага. Об этом в Telegram сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
По его словам, новая задача украинских военных заключается в том, чтобы усилить давление на россиян в тылу и лишить их возможности вести активные штурмовые действия.
"В последнее время Украина постепенно перехватывает инициативу на фронте. Цена продвижения для россиян постоянно растет. Если в октябре враг терял 67 военных на 1 км² продвижения, то в апреле — уже 179. Россия несет рекордные потери: более 35 тысяч убитых или тяжело раненых военных ежемесячно — и мы продолжаем наращивать темп", — говорится в сообщении.
Количество штурмовых действий на фронте уменьшается
Министр отметил, что за последние месяцы ВСУ в четыре раза увеличили уничтожение вражеской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения на оперативной глубине.
"Уже заметна закономерность в дашбордах: чем больше уничтожается логистики россиян — тем меньше штурмовых действий происходит на ЛБС. Одним из ключевых факторов этого изменения стали стратегические решения по масштабированию middle strike-возможностей. После отключения Starlink для россиян это стало еще одним фактором технологического преимущества Украины на поле боя", — добавил он.
Минобороны запускает первый этап программы
Для полного логистического локдауна оккупантов Министерство обороны совместно с Генеральным штабом выделило дополнительные 5 млрд грн непосредственно для военных на закупку современных средств middle strike.
"Средства получат самые эффективные бригады и подразделения по системе еБаллы — команды, которые специализируются на уничтожении врага на оперативной глубине и демонстрируют лучшие результаты именно в этом направлении. Первые подразделения уже получили средства, и прямые закупки уже начались", — подчеркнул Федоров.
В рамках второго этапа Минобороны планирует централизованно запустить тендеры на закупку большой партии средств средней дальности. И уже летом, как утверждает Федоров, результаты централизованных закупок средств средней дальности станут ощутимыми на фронте. Враг даже на большом расстоянии от линии боевых действий больше не будет чувствовать себя в безопасности.
Какой эффект могут иметь удары Украины вглубь РФ — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, Украина активизировала удары по территории России. В частности, дроны часто долетают до Москвы и области.
Но пока речь не идет о том, что после нескольких следующих ударов российская столица опустеет, однако Украина должна к этому стремиться. ВСУ придется еще десяток раз атаковать Москву, чтобы в сознании россиян начало что-то ломаться.
Ситуация на фронте — последние новости
Напомним, Главред писал, что на Ореховском направлении армия РФ заменяет штурмовые подразделения на подразделения закрепления для того, чтобы стоять в обороне, из-за успехов украинских военных на фронте.
Ранее сообщалось, что эффективность украинской обороны постепенно повысилась. В этом помогло использование беспилотников. Это позволяет держать потери противника на высоком уровне.
Недавно стало известно, что враг уже провалил свою весеннюю кампанию и отступает на определенных участках. Это не оправдало ожиданий Путина, который хотел захватить всю Донецкую область.
Больше новостей:
- Украина может вернуться к графикам отключений — эксперт назвал причину
- Украина готова к новому обмену пленными: кого вернут домой
- Доллар установил новый рекорд, евро дорожает: курс валют на 28 мая
О персоне: Михаил Федоров
Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.
В прошлом — народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.
Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред