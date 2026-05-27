Армия РФ не сможет штурмовать: Украина запускает "логистический локдаун" врага

Украина уже сделала первые шаги по реализации программы.

Россияне дорого платят за продвижение по украинской земле

Что сообщил Федоров:

Украина хочет усилить удары по тылам противника

ВСУ работают над тем, чтобы сделать невозможным ведение штурмовых действий противником

Минобороны запускает первые этапы программы для "логистического локдауна"

Украина запускает "логистический локдаун" армии страны-агрессора России и масштабирует middle strike-удары по тылу врага. Об этом в Telegram сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, новая задача украинских военных заключается в том, чтобы усилить давление на россиян в тылу и лишить их возможности вести активные штурмовые действия.

"В последнее время Украина постепенно перехватывает инициативу на фронте. Цена продвижения для россиян постоянно растет. Если в октябре враг терял 67 военных на 1 км² продвижения, то в апреле — уже 179. Россия несет рекордные потери: более 35 тысяч убитых или тяжело раненых военных ежемесячно — и мы продолжаем наращивать темп", — говорится в сообщении.

Количество штурмовых действий на фронте уменьшается

Министр отметил, что за последние месяцы ВСУ в четыре раза увеличили уничтожение вражеской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения на оперативной глубине.

"Уже заметна закономерность в дашбордах: чем больше уничтожается логистики россиян — тем меньше штурмовых действий происходит на ЛБС. Одним из ключевых факторов этого изменения стали стратегические решения по масштабированию middle strike-возможностей. После отключения Starlink для россиян это стало еще одним фактором технологического преимущества Украины на поле боя", — добавил он.

Минобороны запускает первый этап программы

Для полного логистического локдауна оккупантов Министерство обороны совместно с Генеральным штабом выделило дополнительные 5 млрд грн непосредственно для военных на закупку современных средств middle strike.

"Средства получат самые эффективные бригады и подразделения по системе еБаллы — команды, которые специализируются на уничтожении врага на оперативной глубине и демонстрируют лучшие результаты именно в этом направлении. Первые подразделения уже получили средства, и прямые закупки уже начались", — подчеркнул Федоров.

В рамках второго этапа Минобороны планирует централизованно запустить тендеры на закупку большой партии средств средней дальности. И уже летом, как утверждает Федоров, результаты централизованных закупок средств средней дальности станут ощутимыми на фронте. Враг даже на большом расстоянии от линии боевых действий больше не будет чувствовать себя в безопасности.

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, Украина активизировала удары по территории России. В частности, дроны часто долетают до Москвы и области.

Но пока речь не идет о том, что после нескольких следующих ударов российская столица опустеет, однако Украина должна к этому стремиться. ВСУ придется еще десяток раз атаковать Москву, чтобы в сознании россиян начало что-то ломаться.

Напомним, Главред писал, что на Ореховском направлении армия РФ заменяет штурмовые подразделения на подразделения закрепления для того, чтобы стоять в обороне, из-за успехов украинских военных на фронте.

Ранее сообщалось, что эффективность украинской обороны постепенно повысилась. В этом помогло использование беспилотников. Это позволяет держать потери противника на высоком уровне.

Недавно стало известно, что враг уже провалил свою весеннюю кампанию и отступает на определенных участках. Это не оправдало ожиданий Путина, который хотел захватить всю Донецкую область.

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом — народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

