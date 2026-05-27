В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: почему цена вырастет в разы и где

Летом 2026 г. в Украине изменятся тарифы на коммуналку. Где резко увеличится стоимость воды и что будет с ценами на свет и газ для населения и бизнеса.

https://glavred.info/analytics/v-ukraine-rezko-perepisali-tarify-na-kommunalku-pochemu-cena-vyrastet-v-razy-i-gde-10768199.html Ссылка скопирована

Тарифы на коммуналку в Украине резко переписали – где цена вырастет в разы / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

В Украине изменилась стоимость тарифов на коммунальные услуги – что подорожало больше всего

На сколько вырастут тарифы на свет

Кто устанавливает тарифы на воду и насколько цена вырастет в регионах

Лето 2026 года в Украине может стать периодом точечных, но ощутимых изменений в тарифах на коммунальные услуги. Если цены на электроэнергию и газ для населения правительство пока оставляет замороженными как минимум до осени, то ситуация с водоснабжением все больше зависит от финансового состояния конкретных регионов и водоканалов. Наибольшая разница наблюдается именно в тарифах на воду.

Главред выяснил, как изменятся тарифы на коммунальные услуги летом и чего ждать украинцам.

видео дня

В Украине изменилась стоимость тарифов на коммунальные услуги – что подорожало больше всего

Согласно данным Госстата, несмотря на замораживание цен на энергоносители и воду, общая стоимость содержания жилья все же демонстрирует умеренный рост. Главной движущей силой этого процесса стали услуги по обслуживанию домов и придомовых территорий:

Вывоз мусора: эта категория выросла больше всего. В апреле 2026 года тариф увеличился на 2,3% по сравнению с мартом. Если же сравнивать с декабрем прошлого года, цена выросла на 4,0%, а в годовом исчислении (до апреля 2025 года) скачок составил целых 6,7%.

эта категория выросла больше всего. В апреле 2026 года тариф увеличился на 2,3% по сравнению с мартом. Если же сравнивать с декабрем прошлого года, цена выросла на 4,0%, а в годовом исчислении (до апреля 2025 года) скачок составил целых 6,7%. Услуги по управлению многоквартирными домами: Здесь зафиксирован плавный месячный рост на 0,8%. Однако в более широкой перспективе динамика более существенная: плюс 4,4% по сравнению с декабрем и весомые 8,4% по сравнению с периодом января–апреля прошлого года.

зафиксирован плавный месячный рост на 0,8%. Однако в более широкой перспективе динамика более существенная: плюс 4,4% по сравнению с декабрем и весомые 8,4% по сравнению с периодом января–апреля прошлого года. Содержание и ремонт жилья: Оценивается общим ростом на 1,2% за месяц, 3,2% по сравнению с концом 2025 года и 4,9% по сравнению с апрелем прошлого года.

Как менялись цены в Украине / Скриншот

Как изменятся тарифы на свет

Базовый тариф на электроэнергию для населения остается на уровне 4,32 грн за кВт⋅ч. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство продлило действие действующего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года.

Таким образом, стоимость электроэнергии для населения пока не меняется.

Также правительство сохраняет поддержку для домохозяйств, которые используют электроэнергию в качестве основного источника отопления. Речь идет о частных домах и квартирах с электроотоплением, а также многоквартирных домах, которые не подключены к газоснабжению или системам централизованного или автономного теплоснабжения.

"Для них в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф — 2,64 грн за кВт⋅ч при потреблении до 2 000 кВт⋅ч в месяц, а при потреблении сверх этого объема цена — 4,32 грн за кВт⋅ч. Таким образом снижаем финансовую нагрузку на семьи", — сообщила она.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

В то же время, как сообщал Главред, с 1 июля в Украине может существенно вырасти тариф на передачу электроэнергии. НКРЭКУ уже одобрила проект решения о повышении тарифа для НЭК "Укрэнерго" более чем на 21%. Хотя для населения стоимость электроэнергии останется неизменной, пересмотр тарифов может повлиять на расходы бизнеса, а также на цены отдельных товаров и услуг. Об этом стало известно во время трансляции заседания регулятора.

Согласно проекту, одобренному НКРЭКУ, тариф на передачу электроэнергии предлагается установить на уровне 903,53 грн за МВт·ч без НДС, что на 21,6% больше действующего.

Для предприятий "зеленой" металлургии тариф может вырасти до 535,97 грн за МВт·ч без НДС, то есть на 42%. Также тариф на диспетчерское обслуживание планируют повысить до 118,64 грн за МВт·ч без НДС, что означает рост на 7,8%.

На данный момент эти проекты решений лишь предварительно одобрены и должны пройти общественное обсуждение и окончательное утверждение.

/ Скриншот

Тарифы на газ в Украине – изменятся ли цены на газ летом

Тариф на газ для бытовых потребителей, в частности клиентов компании "Нафтогаз", остался без изменений. Компания зафиксировала цену на уровне 7,96 грн за кубометр на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. Действующих клиентов автоматически переведут на этот тариф, а новые потребители смогут выбрать его при подключении.

Годовые тарифные предложения других поставщиков газа для населения в настоящее время колеблются в пределах от 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Около 98% бытовых потребителей, а это более 12 миллионов домохозяйств, остаются клиентами "Нафтогаза Украины".

Премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщала, что во время встречи с новоизбранным Наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" особое внимание уделили вопросу сохранения фиксированных цен на газ для населения.

"Государство и в дальнейшем будет обеспечивать соответствующую поддержку людям в этот непростой период. В то же время для коммерческого сегмента последовательно движемся в направлении либерализации цен", — указала она.

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Кто устанавливает тарифы на воду

В городах с населением до 100 тысяч человек тарифы утверждают местные власти на основе расчетов коммунальных предприятий, предоставляющих соответствующие услуги.

Ранее тарифы для областных центров устанавливала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Однако с 11 марта 2026 года вступил в силу закон №4777, которым эти полномочия передали органам местного самоуправления.

Тарифы на воду в Украине – как формируется стоимость воды для населения

По состоянию на май 2026 года тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения во многих городах Украины оставались на уровне февраля 2022 года.

Единого тарифа на воду в Украине нет, ведь каждый водоканал формирует собственные расценки, которые утверждают либо НКРЭКП, либо местные власти. Стоимость услуг также зависит от конкретного поставщика и типа подключения дома.

В "Тернопольводоканале" объяснили, что тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение различаются в зависимости от города из-за ряда факторов. Одним из них является технологическая специфика работы предприятий. Часть водоканалов использует воду из рек, озер или других поверхностных источников, тогда как другие добывают ее из скважин. Во втором случае требуется тратить больше электроэнергии на подъем воды с глубины 30–50 метров и ее транспортировку к потребителям.

Почему в разных городах отличаются тарифы на воду / Скриншот

"А предприятия, которые используют воду из поверхностных источников, не имеют значительных затрат на электроэнергию. Зато закупают реагенты для очистки жидкости. Следует упомянуть и об использовании электронасосов для водоотведения, которые перекачивают использованную воду к очистным сооружениям. Это — опять же использование электроэнергии", — говорится в сообщении.

На формирование тарифов также влияет рельеф местности. В некоторых городах вода и стоки могут перемещаться самотеком, что позволяет экономить на электроэнергии и удешевляет услуги.

Еще одним фактором являются объемы потребления воды. В небольших городах, где потребление ниже, тарифы обычно выше.

"Есть расходы, которые прямо пропорционально зависят от объемов потребления воды. Это, среди прочего, реагенты для очистки воды, электроэнергия. А есть такие расходы, которые напрямую не зависят от объемов потребления — речь идет о зарплате персонала, расходах на транспорт и механизмы, а также значительной части налогов. И именно вторая группа расходов при разделении на меньшие объемы потребления в небольших городах влияет на сравнительно больший размер тарифа", — отмечают они.

Также важную роль играет инвестиционная составляющая. Часть водоканалов не вкладывает средства в обновление сетей и оборудования, что позволяет удерживать более низкие тарифы. В то же время другие предприятия вынуждены модернизировать устаревшую инфраструктуру, которая эксплуатируется уже 40–50 лет. Обновление оборудования влияет на качество услуг и помогает уменьшить количество аварий и перебоев с водоснабжением.

Кроме того, на формирование тарифа также влияют цены на электроэнергию и топливо, которые с начала полномасштабного вторжения РФ существенно выросли.

Тариф на воду в Черновцах — сколько платить за воду в Черновцах

В Черновцах тариф на водоснабжение и водоотведение могут повысить более чем вдвое — с 27,9 грн до 63,5 грн. Соответствующий проект решения исполнительного комитета обнародовали на сайте горсовета. В случае его принятия новые тарифы начнут действовать с июня.

Согласно документу, для населения тариф на водоснабжение предлагается установить на уровне 34,92 грн за кубометр без НДС, а на водоотведение — 18,05 грн за кубометр без НДС.

Новый тариф на воду в Черновцах — сравнение / Скриншот

Тариф на воду в Запорожье — новый тариф на воду для Запорожья

В то же время в Запорожье впервые с начала полномасштабного вторжения планируют пересмотреть тарифы на воду. В КП "Водоканал" объяснили необходимость повышения изменением стоимости основных составляющих тарифа.

Исполняющий обязанности директора предприятия Руслан Горян сообщил во время брифинга, что стоимость реагентов выросла в 3,4 раза, электроэнергия подорожала вдвое, тогда как объемы реализации услуг уменьшились. Для населения тариф планируют повысить на 41 грн — до 69,37 грн за кубометр.

"Если городской совет примет предложение КП "Водоканал", то для населения с 28,37 грн ожидаем рост до 69,37 грн. То есть рост — 41 грн", — сообщили в водоканале.

Тариф на воду в Кривом Роге — новый тариф на воду в Кривом Роге

В Кривом Роге с 1 июня 2026 года планируют повысить тариф на водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщили на сайте коммунального предприятия "Кривбасводоканал".

Сейчас стоимость услуг составляет 31,37 грн, однако согласно расчетам предприятия тариф может вырасти до 81,44 грн.

На предприятии отмечают, что с 1 июня большинство водоканалов Украины переходят на скорректированные тарифы, а цены в разных регионах страны будут колебаться от 83 до 178 грн за кубометр.

Водоснабжение / Фото: УНИАН

"Это не "заработок" предприятия, а вынужденный шаг из-за безумного подорожания электроэнергии, топлива, реагентов, запчастей и других расходов. Последний раз тарифы пересматривали еще в 2021 году", — указали в "Кривбасводоканале".

Директор КП "Кривбасводоканал" Сергей Марков пояснил, что без пересмотра тарифа предприятие не сможет оплачивать электроэнергию. Это, по его словам, может привести к отключению насосных станций, а значит — город может остаться без водоснабжения и канализации.

Тариф на воду в Луцке – новый тариф на воду в Луцке

КП "Луцкводоканал" объявило о намерении пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщил представитель Гражданского движения "Свидоми" Андрей Лучик в Facebook.

В Луцке тариф на воду планируют повысить с 28 грн до более 73 грн за кубометр. В частности, стоимость водоснабжения может вырасти с 12,20 грн до 32,63 грн за кубометр, а водоотведения — с 16,21 грн до 40,62 грн. Сейчас продолжается общественное обсуждение изменения тарифов.

Тариф на воду в Одессе — как хотят изменить тариф на воду в Одессе

Также существенное повышение тарифов планируют в Одессе. Предприятие "Инфоксводоканал", которое обеспечивает централизованное водоснабжение и водоотведение в Одессе и прилегающих населенных пунктах области, обнародовало проект корректировки тарифов на 2026 год.

Документ предусматривает увеличение плановых расходов предприятия на 38,8% в сфере водоснабжения и на 48% в сфере водоотведения. Для населения тариф на централизованное водоснабжение предлагается повысить на 184,5% — с 17,916 грн до 50,964 грн за кубометр с НДС, а на водоотведение — на 147,6%, с 17,244 грн до 42,696 грн.

Для оптовых потребителей повышение может составить 38,5% на водоснабжение и 46% на водоотведение, а для других категорий потребителей — 38,8% и 48,1% соответственно.

Водоснабжение / Фото: УНИАН

Тариф на воду в Тернополе — как хотят изменить тариф на воду в Тернополе

Коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" инициировало повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение в Тернополе. Соответствующее предложение уже передано на рассмотрение горисполкома. Об этом во время брифинга сообщила заместитель директора по финансово-экономическим вопросам предприятия Ирина Вегера, передает Суспільне.

Позже директор КП "Тернопольводоканал" Владимир Кузьма в эфире программы "Информативно" на "Ух-радио" сообщил, что возможный новый тариф может составить 98,5 грн за кубометр водоснабжения и водоотведения. В то же время он подчеркнул, что пока речь идет лишь об экономически обоснованном расчете.

"98,5 гривен — это то, сколько реально должны стоить наши услуги сегодня. Каким будет окончательный тариф — пока сказать не можем", — пояснил он.

По словам Кузьмы, окончательное решение будут принимать органы местного самоуправления после обсуждений и анализа всех составляющих тарифа.

Тариф на воду — какова ситуация в других городах Украины

В Дрогобыче на Львовщине планируют пересмотреть тарифы на водоснабжение и водоотведение. Как сообщили в горсовете, для населения тариф на централизованное водоснабжение может вырасти с 59,96 грн до 62,16 грн за кубометр с НДС, что означает повышение на 3,7%. Стоимость централизованного водоотведения планируют увеличить с 23,93 грн до 25,14 грн за кубометр с НДС, или на 5%.

В итоге суммарный тариф на водоснабжение и водоотведение может вырасти на 4% — с 83,89 грн до 87,30 грн за кубометр с НДС.

В Каменском ситуация остается одной из самых острых. Местный водоканал уже обнародовал расчеты, согласно которым новый тариф может составить более 83 грн за кубометр.

Коммунальное предприятие Днепропетровского облсовета "Аульский водовод" сообщило о намерении пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. В то же время для населения стоимость услуг останется на уровне тарифов, действующих по состоянию на 24 февраля 2022 года в соответствии с постановлением Кабмина №502.

Таким образом, водоснабжение будет стоить 13,416 грн за кубометр, водоотведение — 12,696 грн, а общая стоимость составит 26,112 грн за кубометр с НДС.

В то же время для предприятий и других потребителей предлагается повышение тарифов на 46–52%. В частности, водоснабжение для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения, может подорожать до 40,932 грн за кубометр, а водоотведение — до 42,696 грн. В итоге совокупный тариф может составить 83,628 грн за кубометр. Для субъектов хозяйствования в сфере водоснабжения и водоотведения тариф может достичь 57,684 грн за кубометр.

Проверка счетчиков / Фото: УНИАН

Также значительный рост тарифов ожидается в Павлограде в Днепропетровской области, где стоимость услуг для населения может вырасти до 113,63 грн за кубометр.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине будут расти каждый год – эксперт рассказал, что планирует правительство

Коммунальные тарифы в Украине продолжают расти даже в условиях войны. В ряде городов уже объявлено о повышении, а Министерство экономики рассматривает возможность ежегодного увеличения тарифов на электроэнергию на 25% в 2026–2028 годах. Об этом в эфире телеканала "Апостроф" сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По словам эксперта, в разных общинах уже фиксируются значительные повышения — местами на десятки и даже сотни процентов. Он привел примеры Кривого Рога, Запорожья, Тернополя и Одессы, где растут тарифы на водоснабжение, вывоз мусора и другие коммунальные услуги. Попенко также подчеркнул, что все больше решений по тарифам принимается на уровне местного самоуправления, а не центральных регуляторов.

Он добавил, что до 1 октября повышения тарифов на электроэнергию не ожидается из-за действия продленных антимонопольных ограничений, однако после этого срока ситуация может измениться.

"Почему я так говорю? Потому что Министерство экономики в письме в прошлом году в мой адрес, как главного спикера потребителей коммунальных услуг, сообщило, что в планах министерства повышать тарифы на электроэнергию в 2026, 2027 и 2028 годах на 25% ежегодно. Пока их не повышают. Посмотрим, что будет дальше", — отметил он.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Государственная служба статистики Украины Госстат Украины — национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины. Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред