Тарифы на проезд в общественном транспорте Полтавы хотят повысить - подробности

Главное:
- В Полтаве может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте
- Депутаты требуют на фоне повышения тарифов улучшить качество предоставления услуг
Комиссия по градостроительству Полтавского городского совета во время заседания рассмотрела вопрос о возможном повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.
О сложной финансовой ситуации и необходимости повысить стоимость проезда заявил исполнительный директор ООО "Евробус Полтава" Андрей Малохлеб.
"Мы обращаемся к вам с просьбой поддержать нас и поднять тариф до экономически обоснованного минимума. Потому что сложилась такая ситуация, что автобусы заправлять нечем, а запчасти очень сильно подорожали. И все наши предприятия сейчас находятся в очень тяжелом состоянии", — подчеркнул он.
Некоторые депутаты поддержали Малохлиба, тогда как чиновник Денис Полищук отметил, что нынешний тариф действительно нецелесообразен, но есть вопросы и к перевозчикам.
"Есть вопросы по соблюдению графика движения, особенно в вечернее время. И по качеству тех маршруток, которые разваливаются на месте. Поэтому, кроме изменения тарифа, нужны изменения и в качестве", - добавил депутат.
Тарифы на проезд в общественном транспорте в Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что, по словам Александра Гречка, новые тарифы на проезд в столице могут сделать киевские проездные одними из самых дорогих в Европе, опередив даже Париж.
Ранее сообщалось, что в Тернополе хотят повысить тарифы на проезд в общественном транспорте до уровня экономически обоснованных. Перевозчики подали предложения, согласно которым стоимость проезда может составлять от 26 до 32 грн за поездку.
Накануне стало известно, что в Запорожье готовятся пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте. Но при этом тарифы на проезд в коммунальном транспорте при безналичной оплате оставят без изменений.
Читайте также:
- Сотрудники ТЦК избили ветерана без ног: подробности громкого скандала в Киеве
- Россия готовит повторный удар по Киеву: Жданов назвал вероятные цели обстрела
- Взрывы в Житомирской области: в ОВА раскрыли последствия ночной атаки врага
Об источнике: Полтавский городской совет
Полтавский городской совет — орган местного самоуправления в Полтавской области. Исполняющая обязанности городского головы — Екатерина Леонидовна Ямщикова, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред