Тарифы на проезд в общественном транспорте Полтавы хотят повысить - подробности

Вместе с тарифом может измениться и качество оказания услуг по перевозке пассажиров.

https://glavred.info/ukraine/tarify-na-proezd-v-obshchestvennom-transporte-poltavy-hotyat-povysit-podrobnosti-10768157.html Ссылка скопирована

Проезд в общественном транспорте в скором времени может подорожать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/transportpoltavy

Главное:

В Полтаве может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте

Депутаты требуют на фоне повышения тарифов улучшить качество предоставления услуг

Комиссия по градостроительству Полтавского городского совета во время заседания рассмотрела вопрос о возможном повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.

О сложной финансовой ситуации и необходимости повысить стоимость проезда заявил исполнительный директор ООО "Евробус Полтава" Андрей Малохлеб.

видео дня

"Мы обращаемся к вам с просьбой поддержать нас и поднять тариф до экономически обоснованного минимума. Потому что сложилась такая ситуация, что автобусы заправлять нечем, а запчасти очень сильно подорожали. И все наши предприятия сейчас находятся в очень тяжелом состоянии", — подчеркнул он.

Некоторые депутаты поддержали Малохлиба, тогда как чиновник Денис Полищук отметил, что нынешний тариф действительно нецелесообразен, но есть вопросы и к перевозчикам.

"Есть вопросы по соблюдению графика движения, особенно в вечернее время. И по качеству тех маршруток, которые разваливаются на месте. Поэтому, кроме изменения тарифа, нужны изменения и в качестве", - добавил депутат.

Тарифы на проезд в общественном транспорте в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам Александра Гречка, новые тарифы на проезд в столице могут сделать киевские проездные одними из самых дорогих в Европе, опередив даже Париж.

Ранее сообщалось, что в Тернополе хотят повысить тарифы на проезд в общественном транспорте до уровня экономически обоснованных. Перевозчики подали предложения, согласно которым стоимость проезда может составлять от 26 до 32 грн за поездку.

Накануне стало известно, что в Запорожье готовятся пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте. Но при этом тарифы на проезд в коммунальном транспорте при безналичной оплате оставят без изменений.

Читайте также:

Об источнике: Полтавский городской совет Полтавский городской совет — орган местного самоуправления в Полтавской области. Исполняющая обязанности городского головы — Екатерина Леонидовна Ямщикова, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред