Война в Украине может продлиться ещё два-три года — The Economist

Ангелина Подвысоцкая
27 мая 2026, 12:41
В настоящее время эффективность украинской обороны постепенно повышается.
Война в Украине может продлиться ещё два-три года / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Война в Украине может продлиться еще 2-3 года. Об этом сообщил The Economist со ссылкой на правительственные источники.

В издании отмечают, что эффективность украинской обороны постепенно повысилась. В этом помогло использование беспилотников. Это позволяет поддерживать потери противника на высоком уровне, а темпы восстановления российского личного состава — недостаточны.

РФ не достигает поставленных целей на Донбассе. Преимущество проявляется не только в технологиях, но и в скорости мотивации подразделений. Сейчас важную роль играют дальнобойные удары по объектам на территории РФ. Военные прогнозируют кризис российской противовоздушной обороны к осени, когда производство украинской баллистики будет в разгаре.

В то же время РФ продолжает массированные атаки на Киев и другие украинские регионы. Ситуация в энергетике наиболее критическая.

Одним из самых сложных вопросов в обществе остается мобилизация, без которой удержать фронт будет невозможно. Сейчас боевые действия продолжаются на изнурение.

"Правительственные источники сообщают, что Зеленский приказал готовиться к еще двум-трем годам войны", — говорится в сообщении.

Источник в украинских властях опроверг информацию англоязычной газеты о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готовит Украину к еще 2-3 годам войны. Об этом сообщает РБК-Украина.

Там отмечают, что соответствующая информация является фейковой и назвали ее "старым вбросом".

