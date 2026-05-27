Война в Украине может продлиться ещё два-три года — The Economist

Война в Украине может продлиться еще 2-3 года. Об этом сообщил The Economist со ссылкой на правительственные источники.
В издании отмечают, что эффективность украинской обороны постепенно повысилась. В этом помогло использование беспилотников. Это позволяет поддерживать потери противника на высоком уровне, а темпы восстановления российского личного состава — недостаточны.
РФ не достигает поставленных целей на Донбассе. Преимущество проявляется не только в технологиях, но и в скорости мотивации подразделений. Сейчас важную роль играют дальнобойные удары по объектам на территории РФ. Военные прогнозируют кризис российской противовоздушной обороны к осени, когда производство украинской баллистики будет в разгаре.
В то же время РФ продолжает массированные атаки на Киев и другие украинские регионы. Ситуация в энергетике наиболее критическая.
Одним из самых сложных вопросов в обществе остается мобилизация, без которой удержать фронт будет невозможно. Сейчас боевые действия продолжаются на изнурение.
"Правительственные источники сообщают, что Зеленский приказал готовиться к еще двум-трем годам войны", — говорится в сообщении.
Комментарий властей
Источник в украинских властях опроверг информацию англоязычной газеты о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готовит Украину к еще 2-3 годам войны. Об этом сообщает РБК-Украина.
Там отмечают, что соответствующая информация является фейковой и назвали ее "старым вбросом".
