'Секретные крылья': Силы беспилотных систем парализовали снабжение оккупантов на юге

Силы беспилотных систем парализовали снабжение оккупантов на юге

Силы беспилотных систем Украины совместно с 412-й бригадой Nemesis и другими подразделениями Сил обороны начали масштабную операцию по уничтожению российской логистики на временно оккупированном юге Украины.

Как сообщили в бригаде, основными целями стали грузовая техника, топливозаправщики и транспорт снабжения российских войск, находящиеся в глубоком тылу. Особое внимание украинские военные сосредоточили на маршруте Мариуполь-Мелитополь-Симферополь, который считается одним из ключевых логистических коридоров армии РФ на южном направлении.

Для нанесения ударов используются новые беспилотные авиационные системы, которые ранее не демонстрировались публично. В подразделении заявили, что комплекс под названием "секретные крылья" разрабатывался специально для поражения объектов логистики на значительном расстоянии.

По данным украинских военных, новая система уже показала высокую эффективность: уничтожены десятки российских грузовиков и топливозаправщиков. Из-за потерь оккупационные власти и российское командование были вынуждены ограничить движение тяжелой техники по трассе Р-280, соединяющей оккупированные территории юга Украины с Крымом.

В бригаде также отмечают, что попытки российских войск использовать полевые и грунтовые дороги для переброски техники не принесли ожидаемого результата. Украинские дроны продолжают выявлять и поражать цели даже вне основных маршрутов снабжения.

В Силах обороны Украины подчеркивают, что систематическое уничтожение логистики остается одним из важнейших факторов ослабления российской группировки на юге страны.

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

По его словам, такие дроны могут длительное время кружить над населенными пунктами, создавая постоянную угрозу для гражданских лиц.

"Угроза заключается в том, что оператор видит то, что видит дрон. Они (россияне, — ред.) используют эти дроны для поражения движущихся целей", — подчеркнул эксперт.

Украина запустила новую модель ведения войны: дроново-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть. Об этом сообщили в Минобороны.

Напомним, Главред писал, что в Украине уже применяются дроны-перехватчики, способные сбивать реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса. Он отметил, что результативность таких систем зависит от ряда факторов — в частности, от типа дрона, уровня подготовки операторов и погодных условий.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что Россия способна за сутки изготавливать не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки.

Об источнике: 412 ОП БпС NEMESIS 412 отдельный полк беспилотных систем "NEMESIS" (412 ОП БпС) - военное формирование Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, пишет Википедия.

За время существования полка его военнослужащие уничтожали вражескую технику на разных участках фронта.

