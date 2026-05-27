"Секретные крылья": Силы беспилотных систем парализовали снабжение оккупантов на юге

Виталий Кирсанов
27 мая 2026, 00:41
Для нанесения ударов используются новые беспилотные авиационные системы, которые ранее не демонстрировались публично.
Кратко:

  • Особое внимание украинские военные сосредоточили на маршруте Мариуполь-Мелитополь-Симферополь
  • Уничтожены десятки российских грузовиков и топливозаправщиков

Силы беспилотных систем Украины совместно с 412-й бригадой Nemesis и другими подразделениями Сил обороны начали масштабную операцию по уничтожению российской логистики на временно оккупированном юге Украины.

Как сообщили в бригаде, основными целями стали грузовая техника, топливозаправщики и транспорт снабжения российских войск, находящиеся в глубоком тылу. Особое внимание украинские военные сосредоточили на маршруте Мариуполь-Мелитополь-Симферополь, который считается одним из ключевых логистических коридоров армии РФ на южном направлении.

Для нанесения ударов используются новые беспилотные авиационные системы, которые ранее не демонстрировались публично. В подразделении заявили, что комплекс под названием "секретные крылья" разрабатывался специально для поражения объектов логистики на значительном расстоянии.

По данным украинских военных, новая система уже показала высокую эффективность: уничтожены десятки российских грузовиков и топливозаправщиков. Из-за потерь оккупационные власти и российское командование были вынуждены ограничить движение тяжелой техники по трассе Р-280, соединяющей оккупированные территории юга Украины с Крымом.

В бригаде также отмечают, что попытки российских войск использовать полевые и грунтовые дороги для переброски техники не принесли ожидаемого результата. Украинские дроны продолжают выявлять и поражать цели даже вне основных маршрутов снабжения.

В Силах обороны Украины подчеркивают, что систематическое уничтожение логистики остается одним из важнейших факторов ослабления российской группировки на юге страны.

Россия уже использует управляемые дроны

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

По его словам, такие дроны могут длительное время кружить над населенными пунктами, создавая постоянную угрозу для гражданских лиц.

"Угроза заключается в том, что оператор видит то, что видит дрон. Они (россияне, — ред.) используют эти дроны для поражения движущихся целей", — подчеркнул эксперт.

Как Украина использует свои беспилотники - детали

Украина запустила новую модель ведения войны: дроново-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть. Об этом сообщили в Минобороны.

Напомним, Главред писал, что в Украине уже применяются дроны-перехватчики, способные сбивать реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса. Он отметил, что результативность таких систем зависит от ряда факторов — в частности, от типа дрона, уровня подготовки операторов и погодных условий.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что Россия способна за сутки изготавливать не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки.

Об источнике: 412 ОП БпС NEMESIS

412 отдельный полк беспилотных систем "NEMESIS" (412 ОП БпС) - военное формирование Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, пишет Википедия.
За время существования полка его военнослужащие уничтожали вражескую технику на разных участках фронта.

