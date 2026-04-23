"Более сложная цель": эксперт предупредил о новой опасности "Шахедов"

Руслан Иваненко
23 апреля 2026, 16:19
Жданов предупредил о возможном переходе к автономным роям дронов с искусственным интеллектом.
Почему маневренные дроны сложнее сбивать средствами ПВО и стрелковым оружием

  • РФ применяет управляемые "Шахеды"
  • Дроны наводятся на движущиеся цели
  • Их сложнее сбить из-за маневров

Страна-агрессор Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников. Под ударами оказываются крупные города, в частности Днепр, Киев, Харьков и Запорожье. Дроны могут длительное время кружить над населенными пунктами, создавая постоянную угрозу для гражданских лиц.

Чем опасны управляемые "Шахеды"

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, чем управляемые "Шахеды" отличаются от обычных и почему они представляют большую опасность.

По его словам, ключевое отличие таких дронов — возможность управления в режиме реального времени.

"Угроза заключается в том, что оператор видит то, что видит дрон. Они используют эти дроны для поражения движущихся целей. Попадание в локомотивы, особенно те, которые у нас были, в поезда. Это можно сделать только дроном, который управляется в режиме онлайн. Ну и ведение разведки", — пояснил Жданов.

Эксперт отметил, что из-за способности маневрировать такие беспилотники сложнее уничтожить.

"Дело в том, что если он маневрирует, то он — более сложная цель. А чтобы сбить маневренную цель, нужно применять высокоточные средства, такие как зенитно-ракетные комплексы. У нас ракет мало. А стрелять из пулеметов в воздух — нужно потратить очень много боеприпасов, чтобы в него попасть, из-за маневрирования. Поэтому их и не сбивают. А вот когда идет массированная атака, когда они летят роем, тогда и легче сбивать, и легче обнаруживать", — отметил он.

Россия применяет mesh-сети для увеличения дальности

Отдельно Жданов обратил внимание на возможное использование россиянами так называемых mesh-сетей, когда дроны передают сигнал друг другу.

"Они могут использовать mesh-сети. Это когда на дронах установлены ретрансляторы, роутеры, скажем так, простым языком. И эти роутеры передают сигнал между самими дронами. И тот, кто идет последним, получает и имеет связь с ретранслятором, который стоит, допустим, на границе Украины и России или на границе Украины и Беларуси. Стационарные ретрансляторы сегодня достигают дальности до 200 километров", — сказал он.

Такая система позволяет значительно увеличить радиус действия беспилотников.

"А если еще сделать такую цепочку из дронов с расстоянием в 50 километров между ними, например, в воздухе, то дальность увеличивается довольно существенно. Последний дрон может передавать информацию на ретранслятор оператору, используя модемы, которые стоят в тех дронах, что летят за ним. Вот в чем заключаются их особенность и опасность", — пояснил эксперт.

Шахед / Инфографика: Главред

В то же время Украина может противодействовать таким дронам с помощью средств радиоэлектронной борьбы, но только в пределах их покрытия.

"Глушить можем. Можем глушить эту связь, но для этого нужно, чтобы дроны летали в зоне действия нашей РЭБ. Сейчас мы только мечтаем о глубоко эшелонированной системе противовоздушной обороны, которая должна включать в себя, в частности, и средства радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки, помимо огневых средств. Поэтому у нас и РЭБ, и огневая защита здесь, внутри страны, преимущественно объектная. И когда они попадают в зону действия, они падают или теряют связь, управляемость и обычно падают. Но мы не можем покрыть всю территорию, к сожалению", — сказал он.

Эксперт также предупредил, что следующим этапом развития может стать использование автономных роев дронов.

"Я вам скажу, что следующее поколение будет роем дронов. Это еще хуже. Это когда один дрон ведет стаю и управляет, распределяет цели, ведет разведку параллельно, у него будет машинное зрение, мы это называем искусственным интеллектом, и он будет сопоставлять цели и распределять, какой из дронов, летящих за ним в этом рое, будет назначен на поражение. Рой может работать без участия оператора", — пояснил он.

По словам Жданова, сейчас идет технологическая гонка в сфере развития таких систем.

"Вот сейчас, кстати, идет гонка, кто первым запустит эту систему роя — мы или Российская Федерация. Это следующий этап разработки этих средств воздушного нападения", — отметил он.

Как писал Главред, Россия перешла к новой модели воздушных ударов по Украине, комбинируя массированные атаки беспилотниками ночью с не менее мощными волнами днем. Такая тактика может привести к увеличению жертв среди гражданского населения и усилению психологического давления на население.

Кроме того, войска РФ постоянно совершенствуют средства воздушного нападения, в частности применяют mesh-сети, позволяющие операторам в режиме реального времени управлять дронами с территории РФ. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, российские военные начали применять новую тактику противодействия украинским беспилотникам — в небе появились дроны-перехватчики, вооруженные металлическими стержнями. Они ведут своеобразные воздушные "поединки", пытаясь физически пробить корпуса украинских аппаратов, изготовленных из дешевых материалов вроде полистирола или пенопласта.

О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

