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Только прямое подключение: какие 5 устройств "не дружат" с USB-хабами

Руслан Иваненко
8 июня 2026, 03:40
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Эксперты рассказали, какие устройства могут незаметно терять производительность при подключении через USB-хабы.
USB-концентратор
Почему некоторые гаджеты работают нестабильно из-за USB-хабов / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему USB-хабы подходят не для всех устройств
  • Какие риски таит использование хабов
  • Как избежать потери скорости и стабильности

USB-хабы стали одним из самых популярных аксессуаров для ноутбуков и ПК, поскольку позволяют существенно расширить количество доступных портов. На фоне тенденции к уменьшению количества разъемов в современных устройствах это решение выглядит максимально удобным.

Главред решил рассказать, какие устройства не стоит подключать к USB-хабам, чтобы избежать потери производительности, перегрева и повреждения оборудования

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Неправильное использование USB-хабов может привести к снижению производительности, перегреву и даже повреждению подключенной техники. На это обратили внимание аналитики SlashGear, которые выделили несколько типов устройств, которые не рекомендуется подключать через хабы без необходимости.

Специалисты объяснили, что основное ограничение USB-хабов заключается в совместном использовании пропускной способности и ограниченной мощности питания. Все подключенные устройства работают через один канал, что может создавать нагрузку и снижать стабильность работы системы, особенно при использовании энергоемкой или высокоскоростной периферии.

Прежде всего эксперты советуют осторожно относиться к подключению смартфонов через USB-хабы. Большинство моделей с поддержкой быстрой зарядки по стандарту USB Power Delivery требуют стабильного и мощного питания, которое обычные или пассивные хабы обеспечить не могут.

В результате устройство заряжается медленнее или вообще не переходит в режим быстрой зарядки. Для корректной работы рекомендуется использовать активные хабы или док-станции с отдельным источником питания.

Отдельную категорию риска составляют портативные жесткие диски. HDD-накопители требуют стабильного энергоснабжения для работы механических компонентов, и любые перебои могут привести к сбоям в работе или даже потере данных.

Признаком проблем часто становятся характерные щелчки во время работы диска, что является сигналом о необходимости немедленного отключения устройства от хаба. В долгосрочной перспективе это также может сократить срок службы накопителя.

Какие устройства лучше не подключать через хаб

Проблемы могут возникать и при подключении устройств с высокими требованиями к пропускной способности, в частности внешних SSD, веб-камер высокого разрешения и другой скоростной периферии. USB-хаб не увеличивает скорость передачи данных, а лишь распределяет доступный ресурс между всеми подключенными устройствами, что часто приводит к задержкам и снижению производительности.

Эксперты также не рекомендуют последовательное подключение USB-хабов друг к другу. Такая схема еще больше ограничивает пропускную способность и увеличивает задержку сигнала. Это особенно критично для периферийных устройств, таких как клавиатуры, мыши или аудиооборудование, где даже минимальная задержка негативно влияет на удобство использования.

Еще один важный момент касается современных USB4-устройств. Несмотря на высокую скорость передачи данных и расширенные возможности питания, большинство стандартных USB-хабов не поддерживают USB4 в полном объеме. В результате такие устройства работают на значительно более низких скоростях. Чтобы раскрыть полный потенциал технологии, требуется прямое подключение к совместимому порту или использование специализированных док-станций с поддержкой USB4 или Thunderbolt.

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Об источнике: SlashGear

SlashGear — это издание, специализирующееся на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

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