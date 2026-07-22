Жест высокомерия или благодарность: откуда на самом деле появились чаевые

Читайте в материале:
- Откуда появилась традиция оставлять чаевые
- Почему чаевые стали поводом для споров
- Как к этой привычке относятся в разных странах
Культура оставлять "на чай" в заведениях из простого способа поблагодарить за хорошее обслуживание превратилась в повод для споров. То, что должно быть добровольным, сегодня часто вызывает у клиентов ощущение давления и позволяет владельцам заведений экономить на зарплатах своих сотрудников. О том, откуда взялась эта традиция и почему она все больше возмущает общество, расскажет Главред
Как всё начиналось: демонстрация богатства
Как пишет издание Medium, обычайоставлять "на чай" возник еще в XVI веке в Европе. Тогда состоятельные путешественники давали слугам мелкие монеты, чтобы те обслуживали их быстрее (по-английски to ensure promptness - считается, что именно отсюда происходит слово tip).
Делали это не из благодарности, а чтобы продемонстрировать своё превосходство и богатство перед более бедной прислугой. Когда в конце XIX века эта привычка попала в США, её резко критиковали, называя унизительной и несправедливой.
Почему это стало обязательным
Впоследствии владельцы ресторанов и кафе решили использовать эту традицию в своих интересах. Они сделали чаевые частью дохода работников, чтобы выплачивать им более низкую официальную зарплату.
В результате чаевые стали для официантов одним из главных источников дохода, а для клиентов - источником стресса. Теперь, если человек не оставляет чаевые или оставляет слишком маленькую сумму, он может испытывать чувство вины или дискомфорт.
Как к этому относятся в мире и в Украине
Сегодня в разных странах к чаевым относятся по-разному.
В США без чаевых официантам часто сложно обеспечить достойный уровень дохода.
В Японии оставлять дополнительные деньги обычно считается неуместным или даже оскорбительным.
Во Франции и Италии стоимость обслуживания нередко уже включена в счет.
В странах Скандинавии чаевые оставляют значительно реже, чем в других странах.
В Украине принято оставлять примерно 10% от суммы заказа. При этом мнения украинцев разделились:
- 44% оставляют "на чай" всегда;
- 45% делают это лишь иногда;
- 12% принципиально оплачивают только сумму в чеке.
К тому же ситуацию осложнили QR-коды и платежные терминалы. Когда экран во время оплаты автоматически предлагает добавить 10%, 15% или 20%, многим это уже кажется не просьбой, а прямым давлением.
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Об источнике: Medium
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