Жест высокомерия или благодарность: откуда на самом деле появились чаевые

Чаевые уже давно стали частью ресторанной культуры. Как возникла эта традиция, почему её всё чаще подвергают критике и как к ней относятся в разных странах.

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Откуда взялись чаевые / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Откуда появилась традиция оставлять чаевые

Почему чаевые стали поводом для споров

Как к этой привычке относятся в разных странах

Культура оставлять "на чай" в заведениях из простого способа поблагодарить за хорошее обслуживание превратилась в повод для споров. То, что должно быть добровольным, сегодня часто вызывает у клиентов ощущение давления и позволяет владельцам заведений экономить на зарплатах своих сотрудников. О том, откуда взялась эта традиция и почему она все больше возмущает общество, расскажет Главред

Как всё начиналось: демонстрация богатства

Как пишет издание Medium, обычайоставлять "на чай" возник еще в XVI веке в Европе. Тогда состоятельные путешественники давали слугам мелкие монеты, чтобы те обслуживали их быстрее (по-английски to ensure promptness - считается, что именно отсюда происходит слово tip).

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Делали это не из благодарности, а чтобы продемонстрировать своё превосходство и богатство перед более бедной прислугой. Когда в конце XIX века эта привычка попала в США, её резко критиковали, называя унизительной и несправедливой.

Почему это стало обязательным

Впоследствии владельцы ресторанов и кафе решили использовать эту традицию в своих интересах. Они сделали чаевые частью дохода работников, чтобы выплачивать им более низкую официальную зарплату.

В результате чаевые стали для официантов одним из главных источников дохода, а для клиентов - источником стресса. Теперь, если человек не оставляет чаевые или оставляет слишком маленькую сумму, он может испытывать чувство вины или дискомфорт.

Как к этому относятся в мире и в Украине

Сегодня в разных странах к чаевым относятся по-разному.

В США без чаевых официантам часто сложно обеспечить достойный уровень дохода.

В Японии оставлять дополнительные деньги обычно считается неуместным или даже оскорбительным.

Во Франции и Италии стоимость обслуживания нередко уже включена в счет.

В странах Скандинавии чаевые оставляют значительно реже, чем в других странах.

В Украине принято оставлять примерно 10% от суммы заказа. При этом мнения украинцев разделились:

44% оставляют "на чай" всегда;

45% делают это лишь иногда;

12% принципиально оплачивают только сумму в чеке.

К тому же ситуацию осложнили QR-коды и платежные терминалы. Когда экран во время оплаты автоматически предлагает добавить 10%, 15% или 20%, многим это уже кажется не просьбой, а прямым давлением.

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