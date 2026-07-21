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Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки

Мария Николишин
21 июля 2026, 22:49
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Головоломки со спичками прекрасно подходят для совместного времяпрепровождения с семьей или друзьями.
Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки
Интересная головоломка со спичками / фото: Главред

Головоломки со спичками, несмотря на свою простоту, заставляют мозг работать нестандартно, развивают внимательность и доставляют настоящее удовольствие от поиска правильного ответа.

Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась запутанной и сложной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить две спички. Кроме того, время также ограничено - нужно справиться за 45 секунд.

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки
Нужно переставить две спички / фото: Главред

Во многих случаях правильный ответ скрывается буквально в одном движении, которое легко упустить. Поэтому головоломки помогают научиться концентрироваться, замечать мелочи и не торопиться с выводами, пишет Главред.

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Чтобы справиться с задачей, нужно отказаться от шаблонов и позволить себе мыслить более творчески.

Внимательно изучите уравнение и используйте основные арифметические операции, чтобы решить головоломку.

Сосредоточьте свое внимание на задаче, это поможет думать быстрее.

Попробуйте распознать закономерности и установить логические связи.

Если вам удалось решить эту головоломку - поздравляем! Однако, если вам не удалось решить уравнение со спичками - не расстраивайтесь! Правильный ответ можно посмотреть ниже.

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки
Решение головоломки / фото: Главред

Если вам нравятся такие задачи, можете проверить свои навыки в другой головоломке со спичками. Она состоит из математического уравнения "8+7=5". Чтобы уравнение стало верным, нужно переместить две спички.

Также вас может заинтересовать тест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке с девушкой и грибами за 33 секунды.

Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:

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Об источнике: Головоломки Puzzles

Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.

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