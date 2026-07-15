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Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с грибами за 33 с

Виталий Кирсанов
15 июля 2026, 04:00
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Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки на поиск отличий - не только увлекательное развлечение, но и эффективная тренировка для мозга. Они помогают развивать внимание, память, концентрацию и способность быстро замечать даже самые незначительные детали.

Предлагаем проверить свою наблюдательность с помощью нового визуального теста. Перед вами две почти одинаковые иллюстрации с девушкой, собирающей грибы. На первый взгляд изображения выглядят идентичными, однако между ними скрыты три небольших отличия. Об этом сообщает Jagranjosh.

Не спешите с выводами: различия могут скрываться в форме предметов, их расположении или цвете отдельных деталей. Ваша задача - внимательно сравнить обе картинки и найти все три отличия всего за 33 секунды.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Подобные задания отлично тренируют зрительное восприятие, помогают улучшить концентрацию и развивают способность быстро анализировать визуальную информацию. Регулярное решение таких головоломок способствует развитию внимательности и логического мышления.

Удалось справиться с заданием до истечения времени?

Если же обнаружить все изменения не удалось, не расстраивайтесь. Ниже вы найдете правильный ответ, который позволит проверить себя и увидеть, какие именно элементы отличались на двух изображениях.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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