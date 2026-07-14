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Кто является организатором покушения на Ермолаева в Монако: СМИ узнали детали

Виталий Кирсанов
14 июля 2026, 23:27
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Одним из важных направлений расследования остаются обстоятельства изготовления взрывного устройства.
Первоначально участники операции якобы планировали похищение Ермолаева
Первоначально участники операции якобы планировали похищение Ермолаева / Коллаж: Главред, фото: Интерпол, скриншот из видео СБУ, Агентство по охране окружающей среды

Кратко:

  • Первоначально участники операции якобы планировали похищение Ермолаева
  • Правоохранители продолжают сопоставлять показания подозреваемых

Следствие рассматривает действующего сотрудника ГУР Владислава Реута и бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича как возможных организаторов теракта в Монако, целью которого, по версии правоохранителей, был бывший украинский подсанкционный бизнесмен Вадим Ермолаев. Об этом 14 июля со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщила "Украинская правда".

По информации собеседников издания, Реут и Жикович, которым ранее сообщили о подозрении по делу об убийстве женщины, сотрудничают со следствием и дают подробные показания. Утверждается, что их версии относительно ключевых обстоятельств дела во многом совпадают, что позволяет следователям восстанавливать последовательность событий.

видео дня

Как утверждают источники, женщина, которую следствие считает непосредственной исполнительницей покушения на Ермолаева, в течение нескольких лет проживала в Германии вместе с сыном, имея статус беженки.

По словам подозреваемых, одним из мотивов ее участия в операции могло стать денежное вознаграждение. Они утверждают, что женщине оплачивали поездки, проживание, аренду автомобилей и другие расходы. Кроме того, по их версии, до событий в Монако она якобы участвовала и в других операциях, в том числе связанных с блогером Анатолием Шарием.

Одним из важных направлений расследования остаются обстоятельства изготовления взрывного устройства. По данным источников "Украинской правды", Владислав Реут признал, что изготовил электронный узел, предназначенный для инициирования детонации основного заряда, после чего отправил его в Германию. При этом он утверждает, что окончательную сборку взрывного устройства женщина выполнила самостоятельно.

В то же время второй подозреваемый, как сообщается, заявил, что без специальных знаний и соответствующей подготовки самостоятельно собрать устройство она не смогла бы.

Также, по данным источников, один из фигурантов рассказал, что первоначально участники операции якобы планировали похищение Ермолаева, однако впоследствии цель была изменена. Причины такого решения в публикации не уточняются.

Следствие также проверяет версию о том, что Березовскую могли убить, чтобы она не смогла дать показания после того, как французские правоохранительные органы установили ее личность.

В настоящее время правоохранители продолжают сопоставлять показания подозреваемых с другими материалами уголовного производства.

В Офисе генерального прокурора сообщили изданию, что на данный момент Владиславу Реуту и Виталию Жиковичу официально объявлено о подозрении только по делу об убийстве Березовской.

Кто такой Вадим Ермолаев

Вадим Ермолаев - бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города. При его участии были реализованы такие известные проекты, как "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma и "Призма".

По оценке украинского Forbes, за год до начала полномасштабного вторжения России его состояние составляло около 221 млн долларов. По словам самого Ермолаева, как сообщало Громадское, в 2017 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра, объяснив это стремлением иметь международную защиту.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении в отношении Ермолаева персональных санкций сроком на 10 лет.

Взрыв в Монако - новости по теме

Напомним, ранее следователи в Монако установили обстоятельства нападения на бизнесмена Вадима Ермолаева. Они подтвердили, что взрыв возле дома украинского олигарха в центре Монако произошел с применением самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.

Следствие подозревает украинку в деле о нападении на бизнесмена в Монако.

Как ранее сообщал Главред, под Киевом 6 июля нашли тело женщины, которую подозревали в покушении на бизнесмена из Днепра Вадима Ермолаева. По данным СМИ, женщину застрелили и закопали.

На следующий день подозрение было предъявлено бывшему сотруднику правоохранительных органов и действующему сотруднику ГУР МОУ.

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Об источнике: Украинская правда

Украинская правда - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, которое основал Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредитель издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

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