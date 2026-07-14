Ранняя осень или затяжные дожди: о чём расскажут приметы 15 июля

Читайте в материале:
- Какие приметы 15 июля предвещают погоду и раннюю осень
- Чего не рекомендуется делать в этот день согласно традициям
- Кто отмечает День ангела 15 июля
15 июля в народном календаре отмечают день Владимира (в честь равноапостольного князя Владимира), а также день памяти мучеников Кирика и Улиты. В народе этот период считали экватором лета. Наши предки верили, что в этот день солнечные лучи обладают особой целебной силой, поэтому старались впустить в дом как можно больше солнечного света.
Поскольку мученицу Улиту считают покровительницей женщин, по традиции хозяйкам в этот день советуют отдыхать и избегать тяжёлой работы. Зато мужчины старались брать на себя все сложные бытовые дела. Главред расскажет об этом подробнее.
Главные приметы 15 июля: какая будет погода и осень
Именно по погоде в этот день наши предки определяли, как скоро закончится лето и какими будут следующие месяцы. Наибольшее внимание они обращали на такие природные признаки:
Ранняя осень: если на липе уже появились первые желтые листья - осень будет ранней.
Дожди: если ботва моркови заметно поникла к земле - в ближайшее время ожидаются осадки. О скором дожде также свидетельствует вечерний туман.
Жара и засуха: если утром прошел кратковременный дождь, днем будет сухо и солнечно. О длительной сухой погоде свидетельствует и громкое стрекотание кузнечиков.
Непогода: если ветер дует с востока - непогода задержится на несколько дней.
Также в народе говорили: "На Владимира Красное Солнышко светит краснее", намекая на особую яркость и тепло этого дня.
Чего нельзя делать 15 июля
Народные поверья и церковные наставления выделяют несколько ограничений на 15 июля:
Работа в поле и на огороде: старались не работать на земле в середине дня. Верили, что в полуденную жару можно получить солнечный удар или навлечь на себя беду.
Принятие решений и покупки: день считается неблагоприятным для начала новых проектов, крупных финансовых расходов или начала ремонта.
Бытовые дела: не рекомендуется пользоваться острыми предметами и злоупотреблять алкоголем.
Эмоциональное состояние: не стоит жаловаться другим на свои проблемы или неурядицы, чтобы не привлечь ещё больших неприятностей. Также церковь призывает избегать ссор, сплетен и зависти.
Кто отмечает именины 15 июля
В этот день День ангела отмечают мужчины по имени Владимир.
Считается, что люди, родившиеся 15 июля, обладают сильным характером, являются надёжными партнёрами и умеют успешно преодолевать жизненные препятствия.
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