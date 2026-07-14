Куст, которого украинцы боялись веками: какое растение никогда не сажали возле дома

Народные предания объясняют, почему этот куст держали подальше от жилища, но не решались вырубить.

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Какого куста украинцы боялись на протяжении веков / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

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Какое растение наши предки никогда не сажали возле дома

Чем грозила вырубка этого куста

Где растение считалось защитницей

Украинская народная культура полна удивительных контрастов, и одним из ярких её символов является бузина. Это растение издавна вызывало у наших предков одновременно и благоговейный трепет, и настоящий страх.

Главред рассказывает, почему обычный зеленый куст стал объектом строгих табу и как он сочетал в себе роль домашнего проклятия и надежного оберега.

Таинственный "аккумулятор" негатива под окнами

Согласно народным поверьям, бузина - это не просто растение, а мощный энергетический магнит. Предки были убеждены, что она обладает способностью накапливать и концентрировать тёмные силы и тяжёлую энергетику.

Именно поэтому существовало строгое правило - никогда не сажать бузину рядом с домом. Под окнами и у порога этому кусту было совсем не место, ведь люди верили, что так он будет "высасывать" радость из семьи, принося в дом постоянные ссоры, болезни и финансовые неурядицы.

Так же избегали его соседства и рядом с местами отдыха, чтобы случайно не перенять на себя накопленный растением негатив. К кусту относились с особым уважением, стараясь лишний раз не беспокоить и не провоцировать скрытую в нем силу.

Почему бузину боялись рубить

Несмотря на то, что соседство с бузиной никого не радовало, избавиться от неё радикальным способом - просто выкорчевать или срубить - никто не решался. Уничтожение куста считалось чуть ли не смертным грехом, способным навлечь на поджигателя или лесоруба страшное бедствие, неизлечимую болезнь или даже смерть близких.

Если возникала крайняя необходимость удалить растение, это превращалось в целый ритуал. Прежде чем замахнуться топором, у куста долго и искренне просили прощения, пытаясь "умилостивить" духов, которые, по поверьям, обитали в его корнях.

Когда бузину считали защитником

Но как только бузина оказывалась за пределами двора, её статус кардинально менялся. На окраинах усадьбы, вдоль дорог или на границе с соседями она превращалась в надёжного "пограничника".

Украинцы верили, что на расстоянии от дома куст действует как природный щит:

Останавливает зло: он не пускает в пределы хозяйства злых духов, зависть и сглаз.

он не пускает в пределы хозяйства злых духов, зависть и сглаз. "Впитывает" болезни: к бузине ходили, чтобы мысленно или с помощью специальных заклинаний "отдать" ей свои недуги и душевную боль.

Что говорит наука

Современная наука, конечно, не подтверждает никаких мистических или энергетических угроз со стороны бузины. Сегодня её ценят за превосходные декоративные качества, а соцветия и спелые ягоды (после обязательной термической обработки, ведь в сыром виде они умеренно токсичны) активно используют в фармакологии, народной медицине и кулинарии для приготовления ароматных сиропов и варенья.

Впрочем, древние суеверия остаются увлекательной частью нашего культурного кода, напоминающей о том, как тонко и с уважением наши предки ощущали силы природы.

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Об источнике: "Радио Трек" Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте. Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

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