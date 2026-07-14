Брату звезды "Ворониных" грозит пожизненное за зверское убийство

Брат Веры из "Ворониных" совершил жестокое преступление в США.

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Брат популярной актрисы расчленил двух человек / Коллаж Главред, фото Instagram/volkovihome

Кратко:

Что сделал брат актрисы

Что она говорит по этому поводу

Брат популярной российской актрисы Катерины Волковой, которая сыграла роль Веры в ситкоме "Воронины", предстанет перед судом в США за жестокое двойное убийство.

Как пишут российские пропагандисты, ему грозит пожизненное в США без возможности УДО. Его обвиняют в убийстве двух человек, в их числе - фотограф из Питера. Одну из жертв расчленили, тела спрятали в контейнеры.

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Главред писал ранее, что уже три года Леонид Волков находится в тюрьме округа Мидлсекс (Массачусетс) по обвинению в убийстве первой степени.

Катерина Волкова с братом / Instagram

Весной 2023 года в пригороде Бостона пропали 37-летний Кирилл и 28-летний Павел. Последний несколько лет назад переехал из Петербурга и работал фотографом. С карт мужчин оплатили два контейнера, перчатки, чистящие средства и набор Lego. Покупатель сначала скрывал лицо в магазинах, а затем вернулся сдавать часть товаров за наличные уже без маски - им оказался Волков, считают Бостонские правоохранители.

Катерина Волкова с братом Леонидом / Twitter

"Предположительно, родственник звезды арендовал склад в пригороде. Во время обыска там нашли окровавленную пилу, удавку и два контейнера с телами. Одно из них было расчленено. После мужчину задержали. Волкову предъявлено несколько обвинений: два эпизода убийства первой степени, проникновение в жилище с оружием и мошенничество с банковскими картами более чем на 1200 долларов, подтвердили нам в верховном суде Массачусетса. Осенью дело начнёт рассматривать суд присяжных. Если обвинение подтвердится, Леониду грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение", - пишут росСМИ.

Сообщалось, что Волков мог совершить нападение на мужчин из-за аренды жилья. Якобы один из убитых отказался быть поручителем Волкова, после чего тот остался без квартиры в США вместе с женой и двумя детьми.

Сама актриса редко комментирует историю с братом, однако в одном из комментариев она сообщила, что не верит в то, что ее брат мог совершить такое.

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О персоне: Катерина Волкова Катерина Волкова - российская актриса театра, кино и телевидения, наиболее известная по роли Веры Ворониной в телесериале "Воронины". Волкова принимала участие в съёмках других программ: "Угадай мелодию", "В чёрной-чёрной комнате...", "Форт Боярд", "Самый умный", "Уральские пельмени", "Пусть говорят", "Десять миллионов" и "Кто хочет стать миллионером?".

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