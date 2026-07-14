Какие фамилии выдают потомков запорожских казаков: их носят тысячи украинцев

Вы узнаете:
- Какие фамилии указывают на казацкое происхождение
- Что означали казацкие родовые имена
Украинские фамилии имеют разнообразное и интересное происхождение. По ним можно понять, откуда были родом предки и чем они занимались.
Главред решил разобраться, какие украинские фамилии происходят из Запорожской Сечи.
Как понять, что предки были казаками
Языковед Алина Острожская в своем видео рассказала, что на Запорожской Сечи чаще всего встречались интересные двусложные фамилии, которые имели преимущественно императивный характер.
По ее словам, если ваша фамилия Перебийнис, Неховайзуб, Убийвовк, Непийпиво, Нелийборщ, – то, скорее всего, ваши предки были казаками.
"И именно поэтому сегодня в центре Украины и на востоке наблюдается такое значительное количественное преобладание этих фамилий. Самый высокий процент отмечается в Харьковской, Херсонской и Полтавской областях", - подчеркнула она.
Как по фамилии узнать, чем занимались предки
Языковед добавляет, что по фамилии, присвоенной на Сечи, можно было узнать, чем занимался казак.
Например, Сердюк - гетманский охранник. Пушкарь и Гармаш - это казаки, которые обслуживали или изготавливали этот вид оружия. В то же время фамилии Соломаха и Тетеря происходят от названия блюда, которое казаки употребляли почти ежедневно.
Какие из этих фамилий популярны и по сей день
Некоторые казацкие фамилии остаются популярными и распространенными до сих пор. Однако есть и такие родовые имена, которые постепенно исчезают, и услышать их можно крайне редко.
- Перебийнис - количество носителей этой фамилии составляет 1 194 человек. Она также упоминается среди репрессированных.
- Убийвовк - лишь 183 украинца носят эту фамилию. Кроме того, она упоминается среди православного духовенства.
- Непийпиво - эта фамилия еще более редкая, ведь насчитывает всего 79 носителей. Что интересно, она упоминается среди старшины Гетманщины.
- Сердюк - данная фамилия очень популярна. Ее носят 19 411 человек, и она занимает 105-е место среди самых распространённых в Украине.
- Пушкарь - в Украине насчитывается 4 251 человек с этой фамилией. Она также упоминается среди старшины Гетманщины и репрессированных.
- Гармаш - это также популярная фамилия. Ее носят 6 359 украинцев. Она упоминается среди старшины Гетманщины, репрессированных, руководства УССР и депутатов Верховной Рады.
- Соломаха – количество носителей этой фамилии составляет 2 661 человек. Она также упоминается среди старшины Гетманщины, православного духовенства, репрессированных, руководства УССР и депутатов Верховной Рады.
- Тетеря - эта фамилия довольно редкая, ведь ее носят лишь 856 украинцев. Она упоминается среди репрессированных.
Украинские фамилии с казацкими корнями - видео:
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Об авторе: Алина Острожская
Алина Острожская - украинская филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы проводят онлайн-занятия. Кроме того, у Алины Острожской есть свой блог об украинском языке.
Её блог активно развивается на различных платформах:
- В Instagram за страницей следят 29,7 тысячи подписчиков.
- В TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео набрали 965,2 тысячи лайков.
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