Какие фамилии выдают потомков запорожских казаков: их носят тысячи украинцев

Языковед рассказала, какие украинские фамилии могли появиться на Запорожской Сечи.

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Фамилии с казацкими корнями / коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие фамилии указывают на казацкое происхождение

Что означали казацкие родовые имена

Украинские фамилии имеют разнообразное и интересное происхождение. По ним можно понять, откуда были родом предки и чем они занимались.

Главред решил разобраться, какие украинские фамилии происходят из Запорожской Сечи.

видео дня

Как понять, что предки были казаками

Языковед Алина Острожская в своем видео рассказала, что на Запорожской Сечи чаще всего встречались интересные двусложные фамилии, которые имели преимущественно императивный характер.

По ее словам, если ваша фамилия Перебийнис, Неховайзуб, Убийвовк, Непийпиво, Нелийборщ, – то, скорее всего, ваши предки были казаками.

"И именно поэтому сегодня в центре Украины и на востоке наблюдается такое значительное количественное преобладание этих фамилий. Самый высокий процент отмечается в Харьковской, Херсонской и Полтавской областях", - подчеркнула она.

Как по фамилии узнать, чем занимались предки

Языковед добавляет, что по фамилии, присвоенной на Сечи, можно было узнать, чем занимался казак.

Например, Сердюк - гетманский охранник. Пушкарь и Гармаш - это казаки, которые обслуживали или изготавливали этот вид оружия. В то же время фамилии Соломаха и Тетеря происходят от названия блюда, которое казаки употребляли почти ежедневно.

Какие из этих фамилий популярны и по сей день

Некоторые казацкие фамилии остаются популярными и распространенными до сих пор. Однако есть и такие родовые имена, которые постепенно исчезают, и услышать их можно крайне редко.

Перебийнис - количество носителей этой фамилии составляет 1 194 человек. Она также упоминается среди репрессированных.

- количество носителей этой фамилии составляет 1 194 человек. Она также упоминается среди репрессированных. Убийвовк - лишь 183 украинца носят эту фамилию. Кроме того, она упоминается среди православного духовенства.

- лишь 183 украинца носят эту фамилию. Кроме того, она упоминается среди православного духовенства. Непийпиво - эта фамилия еще более редкая, ведь насчитывает всего 79 носителей. Что интересно, она упоминается среди старшины Гетманщины.

- эта фамилия еще более редкая, ведь насчитывает всего 79 носителей. Что интересно, она упоминается среди старшины Гетманщины. Сердюк - данная фамилия очень популярна. Ее носят 19 411 человек, и она занимает 105-е место среди самых распространённых в Украине.

- данная фамилия очень популярна. Ее носят 19 411 человек, и она занимает 105-е место среди самых распространённых в Украине. Пушкарь - в Украине насчитывается 4 251 человек с этой фамилией. Она также упоминается среди старшины Гетманщины и репрессированных.

- в Украине насчитывается 4 251 человек с этой фамилией. Она также упоминается среди старшины Гетманщины и репрессированных. Гармаш - это также популярная фамилия. Ее носят 6 359 украинцев. Она упоминается среди старшины Гетманщины, репрессированных, руководства УССР и депутатов Верховной Рады.

- это также популярная фамилия. Ее носят 6 359 украинцев. Она упоминается среди старшины Гетманщины, репрессированных, руководства УССР и депутатов Верховной Рады. Соломаха – количество носителей этой фамилии составляет 2 661 человек. Она также упоминается среди старшины Гетманщины, православного духовенства, репрессированных, руководства УССР и депутатов Верховной Рады.

– количество носителей этой фамилии составляет 2 661 человек. Она также упоминается среди старшины Гетманщины, православного духовенства, репрессированных, руководства УССР и депутатов Верховной Рады. Тетеря - эта фамилия довольно редкая, ведь ее носят лишь 856 украинцев. Она упоминается среди репрессированных.

Украинские фамилии с казацкими корнями - видео:

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Об авторе: Алина Острожская Алина Острожская - украинская филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы проводят онлайн-занятия. Кроме того, у Алины Острожской есть свой блог об украинском языке. Её блог активно развивается на различных платформах: В Instagram за страницей следят 29,7 тысячи подписчиков.

В TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео набрали 965,2 тысячи лайков.

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