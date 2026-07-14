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Горят два НПЗ, поражены танкеры, сухогрузы и буксир: Украина мощно атаковала РФ

Анна Косик
14 июля 2026, 12:39
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Украинские военные в очередной раз ослабили военно-экономический потенциал РФ.
удар по нпз 14 июля
В результате атаки пострадали НПЗ и танкеры РФ / Коллаж: Главред, фото: telegram.me/exilenova_plus

Что сообщил Генштаб:

  • За ночь ВСУ нанесли удары по двум НПЗ РФ
  • В Азовском море украинские военные нанесли удар по российским танкерам
  • В Краснодарском крае поражен район перегрузки судов

В ночь на 14 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военно-экономических и военных целей противника. Об этом сообщил Генштаб.

В частности, был поражен нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Республике Башкортостан страны-агрессора России. Там зафиксированы попадания и пожар. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

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"Предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов Российской Федерации. Проектная мощность переработки составляет около 10 млн тонн нефти в год. Комплекс производит бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется для обеспечения потребностей экономики и военной машины государства-агрессора", - отметили в Генштабе.

Еще один НПЗ, который этой ночью попал под удар Сил обороны, - "Афипский" в Краснодарском крае. Он имеет проектную мощность около 6,25 млн тонн нефти в год и является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ, обеспечивая производство моторных топлив и компонентов для нужд государства-агрессора. Завод задействован в обеспечении российской армии.

В результате удара в районе предприятия возник пожар. Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Но этот НПЗ был не единственным объектом в Краснодарском крае, по которому этой ночью нанесла удар Украина. Также был поражен район перегрузки судов в районе Геленджика, который используется для перевалки российской нефти и обеспечения функционирования морской и военной логистики врага.

Кроме того, в акватории Азовского моря были поражены пять танкеров, пять сухогрузов и рейдовый буксир РФ. Танкеры противник использует для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а сухогрузы и буксир обеспечивают перевозку военных грузов, техники, материально-технических средств и функционирование морской логистики противника.

Другими поражёнными целями стали склад боеприпасов противника в Донецке и логистический хаб в Луганске.

Как атаки на энергетическую инфраструктуру РФ могут отразиться на ходе войны

"Главред" писал, что, по словам российского оппозиционного политика Максима Каца, возникающие проблемы с топливом подрывают одну из ключевых задач российских властей - убедить население, что война практически не влияет на повседневную жизнь страны.

Кац также подчеркнул, что предсказать момент возможных политических перемен в РФ невозможно, поскольку авторитарные системы нередко кажутся устойчивыми вплоть до их внезапного ослабления.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что в ночь на 10 июля Силы обороны нанесли удар по Ильскому НПЗ - одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Мощность переработки - около 6,6 млн тонн нефти в год.

Накануне бойцы СБУ нанесли удары по двум нефтебазам - в Ставрополе и Твери. Обе находятся примерно в 500 километрах от линии фронта. Также подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по резервному хранилищу для накопления и хранения топлива.

Ранее сообщалось, что в России производство бензина покрывает лишь около 65 % сезонного спроса после ударов украинских беспилотников по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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