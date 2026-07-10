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В Краснодарском крае и Таганроге прогремели взрывы, НПЗ в огне: что известно

Анна Косик
10 июля 2026, 06:38
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Масштабный пожар зафиксирован в районе одного из крупнейших НПЗ на юге РФ.
удар по рф
Дроны атаковали как минимум один НПЗ этой ночью / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/exilenova_plus

Главное:

  • Украина атаковала Краснодарский край
  • В Ильске после атаки горит НПЗ
  • В Таганроге возник пожар в порту

В ночь на 10 июля в Краснодарском крае страны-агрессора России было шумно из-за взрывов. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил об атаке на Ильский НПЗ.

По его данным, в районе предприятия прогремели взрывы, после чего возник пожар. Официальные власти Краснодарского края пока не подтверждают масштабы повреждений.

видео дня

"Ильский НПЗ - один из крупнейших НПЗ на юге России. Мощность переработки - около 6,6 млн тонн нефти в год. Производит бензин, дизельное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. Он подключен к системе магистральных нефтепроводов "Транснефти" и является важным элементом топливной логистики Южного федерального округа", - отметил Андрющенко.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Отметим, что Ильский НПЗ регулярно подвергается атакам со стороны Сил обороны. Только в 2026 году этот нефтеперерабатывающий завод попадает под удар уже в четвертый раз.

Скрин из тг
Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео атаки на Краснодарский край и Таганрог:

Атака на Таганрог

Также этой ночью под атакой украинских дронов оказался Таганрог. После атаки возник пожар в районе порта, вблизи "Таганрогского авиационного колледжа имени В. М. Петлякова", который готовит специалистов для авиационной и машиностроительной отраслей Ростовской области.

Как США помогают Украине наносить удары по России - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, помощь со стороны США заключается в предоставлении Украине спутниковой разведывательной информации.

Речь идет о точных координатах целей и о том, как до этих целей добраться. Американская информация позволяет украинским военным обходить российские системы ПВО.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что бойцы СБУ нанесли удары по двум нефтебазам - в Ставрополе и Твери. Обе находятся примерно в 500 километрах от линии фронта. Также подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по резервному хранилищу для накопления и хранения топлива на расстоянии около 800 километров от линии фронта.

Ранее также Москву и Московскую область атаковали беспилотники, из-за чего ряд аэропортов столицы РФ ввел ограничения на прием и отправку рейсов.

Накануне стало известно, что в российском Белгороде 7 июля прогремела серия взрывов. После ударов в приграничном городе фиксировались перебои с электричеством и водоснабжением.

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О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своём Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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