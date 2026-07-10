Популярный российский актер больше не хочет ассоциировать себя с государством Россия.

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Геннадий Хазанов открестился от РФ / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Кратко:

Что сказал Хазанов

Какую родину он назвал своей

Популярный российский комик и народный любимец Геннадий Хазанов наконец-то раскрыл карты.

Как пишут российские пропагандисты, он признался на весь мир, что его настоящий дом - это не Россия, а Израиль, где он с женой Златой уже прочно осел в Тель-Авива.

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Недавно стало известно о том, что 80-летний артист устроил грандиозную распродажу, продав четыре московские квартиры и подмосковный особняк более чем за 700 млн руб (около 10 млн долларов).

Российский артист отказался от РФ / Фото КП

Себе он оставил лишь скромную берлогу на Люсиновском проспекте в российской террористической столице.

Геннадий Хазанов о войне

Геннадий Хазанов открыто высказался против войны, охарактеризовав ее как "несправедливое и плохое дело". В конце 2023 года он разместил антивоенный ролик с цитатой Льва Толстого, что вызвало волну критики со стороны провоенных активистов.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что певица Бонни Тайлер, известная такими хитами, как "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" и "It's a Heartache", скончалась в возрасте 75 лет.

Ранее популярная голивудская актриса Николь Кидман отметила 18-летие своей дочери Сандей Роуз парой милых архивных фотографий.

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О персоне: Геннадий Хазанов Геннадий Хазанов - советский и российский артист эстрады, актёр, телеведущий, общественный деятель; народный артист РСФСР(1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации(1996). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". С 1997 года - художественный руководитель Московского театра эстрады.

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