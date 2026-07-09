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От чего умерла Бонни Тайлер: названа причина смерти

Алена Кюпели
9 июля 2026, 23:33
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Британская певица готовилась к большому концертному туру и чувствовала себя прекрасно.
Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет
Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет / Коллаж Главред, фото Instagram/bonnietylerofficial

Кратко:

  • От чего умерла Бонни Тайлер
  • Какие проблемы со здоровьем у нее были

Западные СМИ назвали причину смерти популярной британской певицы Бонни Тайлер, которая скончалась в возрасте 75 лет 9 июля.

Накануне семья певицы объявила, что она "неожиданно" скончалась в больнице в Португалии "в результате болезни", от которой она проходила лечение в больнице.

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Как прославилась Бонни Тайлер
Как прославилась Бонни Тайлер / Фото Facebook

Её семья не уточнила, какая именно болезнь была у неё; однако ранее её менеджер сообщил, что в мае Тайлер перенесла экстренную операцию по поводу перфорации кишечника и после этого была введена в медикаментозную кому. В июне было объявлено, что она находится в реанимации.

Проблемы со здоровьем Бонни Тайлер перед смертью

Проблемы со здоровьем Тайлер, включая недавнюю операцию на колене, уже несколько месяцев находились в центре внимания СМИ.

В марте Тайлер рассказала журналу Hello, что ей сделали операцию по восстановлению коленей. "У меня были проблемы с коленями; мне не протезировали колени, мне сделали так называемую промывку (хирургическая процедура на колене), которая оказалась очень успешной. Так что, надеюсь, это продлится долго", - сказала она.

Но уже в начале мая Тайлер была госпитализирована после экстренной операции на кишечнике.

Бонни Тайлер
Бонни Тайлер / Бонни Тайлер

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Отметим, как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что певица Бонни Тайлер, известная такими хитами, как "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" и "It's a Heartache", скончалась в возрасте 75 лет.

Ранее популярная голивудская актриса Николь Кидман отметила 18-летие своей дочери Сандей Роуз парой милых архивных фотографий.

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О персоне: Бонни Тайлер

Бонни Тайлер - британская певица, известная характерным хриплым голосом. Популярность к исполнительнице пришла с выходом альбома The World Starts Tonight в 1977 году и синглов "Lost in France" и "More Than a Lover". Её сингл "It’s a Heartache" 1978 года достиг четвёртого места в UK Singles Chart и третьего места в американском Billboard Hot 100.

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