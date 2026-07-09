У Украины осталось два месяца: какой новый формат войны готовит Россия

Путин отвергает мирные планы и готовит новый сценарий эскалации. Аналитики объяснили, чего ожидать на фронте этой осенью и какие цели поставил Кремль.

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Мирные переговоры или эскалация - к чему готовится Россия этой осенью / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Сколько времени осталось у Украины для возобновления мирных переговоров

Какой план эскалации может готовить Россия и о чем предупредили в ГУР

Согласится ли Россия на прекращение войны

Президент Чехии Петр Павел предупредил, что у Украины есть ограниченное временное окно для возобновления мирных переговоров с Россией. В то же время источники Reuters, близкие к Кремлю, утверждают, что российский диктатор пока отвергает любые призывы к перемирию и, скорее всего, выберет курс на дальнейшую эскалацию войны.

Главред выяснил, какой сценарий эскалации войны готовит Кремль после выборов в России.

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Сколько времени осталось у Украины для возобновления мирных переговоров

Президент Чехии Петр Павел, генерал в отставке и бывший председатель Военного комитета НАТО, отметил, что после завершения парламентских выборов в России 20 сентября пространство для дипломатических шагов существенно сократится, а риск объявления всеобщей мобилизации возрастет. Об этом он рассказал изданию The Telegraph.

"Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать оказывать давление и давать России четкий сигнал о том, что мы готовы начать переговоры. В сентябре в России состоятся парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы закончатся, окно возможностей сузится", - сказал Павел.

Выступая на саммите НАТО, чешский президент привёл ещё один аргумент в пользу давления на Кремль. Он подчеркнул, что настроения российского общества всё чаще расходятся с официальной военной риторикой.

"Сейчас у России немало внутренних проблем и вызовов. Российская общественность всё больше выступает против войны. Президенту Путину будет трудно сохранять спокойствие в стране, и если это давление будет продолжаться, если Украина и впредь сможет успешно поражать цели в глубине российской территории, это создаст условия, при которых Россия будет более склонна к переговорам", - подчеркнул президент Петер Павел.

Почему Путин отвергает призывы к мирным переговорам с Киевом и что готовит Кремль

В то же время российский диктатор Владимир Путин отвергает призывы к мирным переговорам с Киевом и готовит новую эскалацию войны. Об этом сообщают три источника Reuters, близкие к Кремлю.

Последние удары Украины беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам лишь укрепили решимость Путина продолжать боевые действия, а не садиться за стол переговоров. Один из источников, регулярно общающийся с президентом РФ, оценил вероятность эскалации в ближайшие месяцы как "высокую".

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Главная цель российского военного преступника Путина остается неизменной, несмотря на замедление темпов продвижения войск в этом году. Источник, знакомый с позицией Путина, рассказал, что он "упорно настаивает" на захвате остальной части Донецкой области, а недавно отклонил предложение группы советников о компромиссе на основе перемирия вдоль нынешних линий фронта.

Второй источник добавил, что Путин убежден: Россия вскоре получит контроль над всем Донбассом. Официальная позиция Кремля при этом звучит иначе.

"Россия готова к мирному урегулированию, но имеет достаточно возможностей, чтобы действовать самостоятельно и продолжать специальную военную операцию", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос Reuters.

Украинский чиновник, к которому агентство обратилось за комментарием, отметил, что данные киевской разведки за последние месяцы свидетельствуют о подготовке Путина к новым шагам в войне, а не к миру - в частности, к операциям в Украине или возможному нападению на другую европейскую страну.

Западные аналитики считают, что для захвата всего Донбасса России понадобится обязательный призыв мужчин призывного возраста - шаг, на который Путин не решался с начала войны из-за его политической непопулярности.

Какой план эскалации может готовить Россия

Бывший чиновник Министерства обороны России Андрей Ильницкий в колонке для "Коммерсанта" от 29 июня написал, что эскалация может начаться с уничтожения 30 крупных промышленных объектов в Украине, в частности, металлургического завода и Одесского порта. По его словам, следующим этапом могут стать удары по базам НАТО в странах Балтии и Румынии, а также по объектам в Европейском союзе, производящим беспилотники и ракеты большой дальности для Украины.

Пресс-секретаря Кремля попросили прокомментировать эту статью. Песков ответил журналистам, что Россия должна укреплять собственную безопасность.

"Закрывать глаза" на милитаризацию Европы Россия не может", - заявил Песков на этой неделе.

Повторные удары по нефтеперерабатывающим заводам, портам и хранилищам в России и на оккупированных территориях привели к острой нехватке топлива, последствия которой ощутили на себе миллионы россиян. Рейтинг Путина остается высоким, но, по данным опроса, недавно опустился до самого низкого уровня с начала войны в 2022 году. Союзники Украины воспользовались изменением динамики конфликта - некоторые призывают к новым экономическим санкциям, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия.

По словам человека, который регулярно встречается с президентом страны-агрессора, последние успехи Украины скорее разозлили Путина и еще больше укрепили его решимость дать жесткий ответ.

3 июля Путин заявил, что российские войска захватили Константиновку, хотя Украина это опровергла. Днем позже во время телефонного разговора с Трампом Путин пытался убедить его, что Россия захватит оставшуюся пятую часть Донецкой области, которую до сих пор контролирует Украина.

По словам источника, который регулярно встречается с Путиным, для российского президента контроль над этой областью - вопрос принципа.

"[Путину, - ред.] нужна какая-то победа", - отметил источник, знакомый с мышлением президента России.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

О каком плане Кремля предупредила разведка

Стремление Путина добиться ощутимого результата на фронте напрямую связано с вопросом пополнения личного состава армии. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Апострофу". Он объяснил, в какой ситуации оказалась российская политическая и военная машина накануне осенних выборов.

"Для России сейчас очень сложный период. Во-первых, не выполнены те задачи, которые ставились перед началом и на период проведения так называемой "специальной военной операции". Однозначно они не выполнены. Те сроки, которые РФ всё время сдвигает дальше, дальше, дальше, - это свидетельство того, что в один день могут спросить: так чего же мы достигли? Население, олигархи, бизнес могут (спросить у Путина, - ред.). Еще один фактор - выборы в сентябре. Все вопросы, связанные с мобилизацией, фронтом, успехами, возможностью подписания договора на российских условиях, освещаются с помощью пропаганды. Путин однозначно будет требовать максимум. Максимум - оставьте все наши так называемые новые территории, сложите оружие, никуда не уходите и вообще делайте то, что мы хотим. Но так не будет", - отметил Скибицкий.

Разведчик добавил, что определяющим моментом станут осенние выборы в РФ, после которых в Кремле примут окончательное решение о мобилизации, поскольку без этого Генштаб РФ не сможет сформировать новый стратегический резерв.

"Мы знаем планы, которые есть у Кремля. Однозначно, мы их учитываем. Можно сказать, что пройдут выборы, и тогда всё станет ясно. Будет он мобилизовывать или нет. Потому что, повторюсь, создание новых соединений, а это, по сути, стратегический резерв, на сегодняшний день без мобилизации осуществить невозможно. Это понимает Генеральный штаб РФ. Он однозначно заявляет, что создание мощной ударной группировки РФ без мобилизационных мер невозможно. Очень большие потери", - добавил он.

Представитель ГУР также подтвердил, что режим в Кремле может пойти на всеобщую мобилизацию в России после проведения выборов.

"Да. У нас есть все индикаторы того, что все подготовительные меры к мобилизации проведены. Проведена оцифровка, всё уже автоматизировано, осуществляется четкий контроль за перемещениями, четкий контроль учета всех, кто может быть или должен быть призван по мобилизации либо подписать контракт. На сегодняшний день эти меры находятся под постоянным контролем", - подытожил он.

ГУР Минобороны / Инфографика: Главред

Почему российские элиты не пытаются убедить Путина остановить войну

Показатели подготовки к мобилизации, о которых говорит военная разведка, тесно связаны с настроениями внутри правящей верхушки России. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в интервью Главреду.

"Ситуация очень сложная. Это подтвердили последние выступления на съезде "Единой России", где утверждали избирательные списки. Путин там не должен был выступать, но все же выступил. И то, что он сказал, лишь подтвердило тупик, в котором оказались российские элиты. Его заявления показали: убедить его остановиться уже практически невозможно. Это "клиника", которая уже не поддается лечению. Если подытожить заявления Путина за последние несколько недель, они складываются в одну картину: стратегически выбран курс на дальнейшую эскалацию. В ближайшем окружении Путина никто, включая его самого, не думает о том, что нынешняя ситуация - это сигнал остановить войну или хотя бы поставить её на паузу и попытаться стабилизировать ситуацию внутри страны", - сказал он.

Аналитик пояснил, что изменения в избирательных списках партии власти, в частности отстранение Дмитрия Медведева и появление в списке Сергея Лаврова, могут свидетельствовать о масштабном переформатировании правительства сразу после выборов. По его словам, именно эта перестройка позволит Кремлю переложить ответственность за нынешние проблемы на прежнюю команду.

"После выборов можно будет сказать: мол, это они довели ситуацию до кризиса, а теперь новые люди наведут порядок. Такая логика открывает возможность предпринимать новые шаги по эскалации и не беспокоиться о том, что это может иметь негативные последствия внутри России. Это касается, в частности, и возможной мобилизации после выборов", - сказал Жовтенко.

Какой будет мобилизация в России

Политические расчеты Кремля относительно времени и формы мобилизации напрямую влияют на ситуацию на фронте. Начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Антон Дзюбенко оценил, насколько критична нынешняя нехватка личного состава в вражеских подразделениях.

"Я думаю, что мобилизация будет частичной. Вряд ли Кремлю нужна массовая мобилизация, которая способна усилить недовольство в обществе. Ведь враг уже использовал довольно значительный ресурс, заключая контракты за деньги с заключенными", - отметил Дзюбенко в интервью Главреду.

Он добавил, что боевые действия против Украины враг рассматривает лишь как часть более долгосрочного плана, и призвал не воспринимать возможное затишье на фронте как финальную точку в конфликте.

"История, связанная с планами по оккупации Донецкой и Луганской областей, - это для россиян лишь первый этап войны против Украины. Если бы, не дай Бог, чисто теоретически сложилась такая ситуация, что врагу удалось бы захватить Донбасс, тогда он мог бы сделать первый шаг к перемирию и переговорам с нами. Но я на сто процентов уверен в том, что и при таком сценарии продолжение войны - лишь вопрос времени. В дальнейшем россияне наращивали бы резервы, накапливали потенциал и готовились к следующей фазе с целью захвата других территорий Украины. На мой взгляд, главная цель России - не оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской областей, а именно уничтожение Украины и нашей государственности", - сказал Дзюбенко.

Запорожье / Инфографика: Главред

Согласится ли Россия на прекращение войны

Военный подчеркивает, что, оценивая перспективы развития событий на фронте, крайне важно не путать временное затишье с реальным окончанием боевых действий. Иллюзия мира может стать самой опасной ловушкой, ведь характер действий агрессора указывает на совершенно иные намерения.

"Пауза - это не конец войны. С 2014 года мы жили в состоянии замороженного конфликта и прекращения огня. Затем наступил 2022 год и началось полномасштабное вторжение, что привело к появлению линии фронта длиной более тысячи километров. Поэтому даже если на политическом уровне будет согласовано перемирие, нам в тот же день всем государством придется готовиться к новой фазе войны. Не знаю, в какие сроки - через неделю, месяц, год или несколько, но россияне снова начнут войну и будут пытаться оккупировать наши территории", - подытожил начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Антон Дзюбенко.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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