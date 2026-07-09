Украина будет бить по РФ собственной баллистикой: названы первые цели и сроки

Главный конструктор украинской оборонной компании оценил шансы РФ на сбивание баллистической ракеты.

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Первой удар украинской баллистической ракеты может принять Москва / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Что сказал Штилерман:

Украинская баллистическая ракета, вероятно, начнет наносить удары по РФ осенью

Под ударом баллистических ракет в первую очередь окажутся столица РФ и военные предприятия

Осенью 2026 года Украина начнет испытывать собственную баллистическую ракету на целях на территории страны-агрессора России. Об этом в интервью LIGA.net рассказал соучредитель и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман.

По его словам, появление украинской баллистической ракеты может существенно расширить возможности по поражению стратегически важных целей РФ. Сейчас для начала испытаний осталось лишь протестировать двигатель.

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"Как только мы испытаем двигатель - начнем летные испытания. Как только увидим, что ракета управляемая и она делает то, что ей задает алгоритм, далее начнем испытания на территории России", - пояснил Штилерман.

Какие объекты РФ могут стать целями новой украинской ракеты

Штилерман отметил, что испытывать баллистическую ракету в первую очередь будут на хорошо защищенных военных предприятиях и в Москве.

"Самое главное – я практически уверен на 100% – что они не смогут перехватить её должным образом", – добавил он.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео о том, когда Украина начнет запускать баллистические ракеты по РФ:

К чему могут привести постоянные удары по РФ

Главред писал, что, по словам секретаря Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольги Курносовой, россияне хотят, чтобы война как можно скорее закончилась из-за постоянных ударов по НПЗ и другим важным объектам. Но выйти на протесты против войны они пока не могут.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Однако, если в России произойдет раскол элит, силовики могут занять нейтральную позицию и перестать разгонять протестующих. Тогда же станут возможны массовые протесты и даже революционные события. Не следует исключать, что они могут привести к падению путинского режима.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 9 июля несколько регионов России потрясла очередная волна взрывов из-за налета беспилотников. Под ударом оказались объекты топливно-энергетического комплекса, в результате чего на двух нефтебазах вспыхнули масштабные пожары.

Накануне Москву и Московскую область атаковали беспилотники, из-за чего ряд аэропортов столицы РФ ввел ограничения на прием и отправку рейсов.

Ранее, в ночь на вторник, 7 июля, в российском Белгороде прогремела серия взрывов. После мощных ударов в городе фиксируются перебои с электричеством и водоснабжением.

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О персоне: Денис Штилерман Денис Штилерман - совладелец и главный конструктор украинской компании Fire Point, занимающейся оборонными технологиями, со штаб-квартирой в Киеве.

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