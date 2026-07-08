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Чеснок пролежит до следующего сезона: огородница рассказала, когда его выкапывать

Руслана Заклинская
8 июля 2026, 14:50
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Известная 70-летняя блогерша из Львовской области рассказала, когда именно нужно выкапывать чеснок и как сохранить урожай до зимы.
Чеснок пролежит до следующего сезона: огородница рассказала, когда его выкапывать
Когда выкапывать и как сушить чеснок / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Когда нужно выкапывать чеснок с грядки
  • Почему бархатцы спасают урожай от вредителей
  • В чём секрет хранения чеснока

Чеснок требует правильного ухода не только во время роста, но и после сбора урожая. От своевременной обрезки стрелок, способа сушки и условий хранения зависит, доживет ли он до следующего сезона.

Главред узнал секреты сбора урожая и подготовки чеснока к зиме.

видео дня

Почему чеснок может вырасти маленьким

Блогерша из Львовской области Ольга Мартинишин, известная в соцсетях как "Баба Оля на псевдо Чех", показала свой урожай и рассказала, почему важно правильно ухаживать за растением. По её словам, одна из главных ошибок при выращивании чеснока - несвоевременная обрезка стрелок.

Блогерша показала разницу между головками и объяснила, что там, где стрелки не срезали вовремя, чеснок вырос значительно меньше. По её словам, растение тратит силы на формирование стрелки, из-за чего головка может остаться небольшой.

"Обязательно нужно срезать такие стрелки", - подчеркнула она в своём видео в Facebook.

Как правильно выкапывать чеснок

Ольга рассказала, что для сбора урожая использует прочную лопату, ведь на её участке тяжёлая почва. Блогерша отметила, что иногда чеснок сложно достать просто руками, поэтому лучше осторожно подкопать его инструментом, чтобы не повредить головки.

Опытная огородница ориентируется не на календарь, а на собственные ежегодные наблюдения за грядкой. Чеснок следует выкапывать, когда бадилля высохнет, поскольку такой чеснок в земле уже не растет.

Смотрите видео о том, как и когда выкапывать чеснок:

Зачем сажать чернобрывцы возле чеснока

Рядом с грядками женщина традиционно высаживает яркие однолетние цветы, которые, по её наблюдениям, помогают сохранить урожай без химии.

"Нагетки, бархатцы - такие всякие душистые, с яркими ароматами, отгоняют вредителей, всяких букашек. У нас вот такой чеснок, он сам по себе не большой, но лучше хранится", - рассказала блогерша.

Урожай чеснока
Урожай чеснока / Инфографика: Главред

Можно ли сушить чеснок на солнце

"Баба Оля" советует не оставлять чеснок надолго под прямыми солнечными лучами. После выкопки его лучше досушивать в тёплом и хорошо проветриваемом месте.

По её словам, идеально подойдёт место под навесом, где тепло, но при этом циркулирует воздух. Блогерша вспомнила, что раньше в её семье чеснок хранили возле дымохода, где он мог лежать всю зиму благодаря теплу и сухости.

"Мои родители когда-то, я помню, вообще держали его у дымохода. Мама накрывала мешками, всякими простынями, и он так у дымохода всю зиму хранился", - рассказала женщина.

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Об авторе: Баба Оля под псевдонимом Чех

"Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - известная 70-летняя блогерша из Львовской области, прославившаяся благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков

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