Когда выкапывать озимый чеснок: огородник раскрыл секрет обильного урожая

Огородник рассказал, по каким признакам определять зрелость озимого чеснока.

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Когда выкапывать чеснок - признаки зрелости озимого сорта / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Когда выкапывать чеснок

Как определить зрелость чеснока

Сбор урожая озимого чеснока - ответственный этап, от которого зависит не только размер головок, но и то, как долго они будут храниться зимой. Опытный огородник и автор YouTube-канала "Наша дача" Валерий в видео поделился главными секретами определения зрелости чеснока.

Главред выяснил, когда копать озимый чеснок.

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Когда выкапывать чеснок: главный признак зрелости

Наблюдая за состоянием растений, блогер обратил внимание на цвет листьев как главный ориентир для огородников. По его словам, именно внешний вид надземной части растения указывает на точное время уборки.

"Основной признак, указывающий на то, что нужно уже присмотреться, не пришло ли время выкапывать, - это пожелтение листьев не менее чем на две трети. Потому что, когда лист желтеет на две трети, а треть еще примерно остается зеленой на растении, то уже понятно, что никаких процессов по увеличению подземного луковицы не происходит", - пояснил Валерий.

Огородник также рассказал, что урожай пострадал от ржавчины чеснока - грибкового заболевания, которое повреждает листостеблевой аппарат и нарушает фотосинтез растения. По его словам, сама болезнь напрямую не портит подземный луковицу, однако ослабленные листья раньше прекращают питать луковицу, поэтому размер головок в этом году меньше, чем обычно.

Смотрите видео о том, как определить, когда выкапывать чеснок:

Риски ранней и поздней уборки озимого чеснока

Блогер предупредил, что спешить с выкапыванием так же опасно, как и затягивать с этим процессом. Он подробно объяснил последствия обоих вариантов.

"Если мы выкопаем урожай озимого чеснока слишком рано, когда листья ещё зелёные, процессы ещё продолжаются, например, кончики листьев только начали немного желтеть, и мы не выдержали, выкопали слишком рано, можем потерять 10–15 % урожая. Но и передерживать озимый чеснок долго в земле - это плохо. Почему? Если луковица рассыплется на отдельные зубчики в почве, такие рассыпанные зубчики будут плохо храниться зимой", - отметил автор канала "Наша дача".

Для самой выкопки специалист советует использовать лопату, а не вытаскивать луковицы руками, поскольку они залегают довольно глубоко в почве и могут повредиться.

Сколько весит головка чеснока: результаты взвешивания

Чтобы показать зрителям реальный результат сезона, огородник выкопал урожай с двух квадратных метров грядки и взвесил несколько головок для сравнения.

"Это самая большая головка, 147 граммов. И давайте ещё одну маленькую, чтобы было справедливо. Таких немного, но они всё же есть. Поэтому их тоже нужно показывать. Почти 60 граммов", - прокомментировал Валерий.

По словам блогера, это сорт "Любаша", для которого, согласно описанию, характерный вес кочана составляет 120–140 граммов. Такой разброс в размерах объясняется, в частности, качеством посадочного материала и тем, что часть стрелок с соцветиями могли удалить с опозданием.

Урожай чеснока / Инфографика: Главред

Как хранить выкопанный чеснок до зимы

После выкопки урожай не сразу отправляют на длительное хранение - сначала его нужно правильно просушить. "Выкопанный урожай чеснока мы обычно размещаем в теплице, но не под прямыми солнечными лучами, где-нибудь в тени. Накрываем сверху, чтобы была хорошая вентиляция, чтобы он здесь подсыхал", - рассказал огородник.

Он добавил, что после просушки листья обрезают, а головки укладывают на хранение, где они хорошо сохраняются до самой весны.

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Об источнике: YouTube-канал "Наша дача!" На YouTube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведёт канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", - написал он в своём профиле.

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