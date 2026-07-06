Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Когда выкапывать озимый чеснок: огородник раскрыл секрет обильного урожая

Юрий Берендий
6 июля 2026, 21:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Огородник рассказал, по каким признакам определять зрелость озимого чеснока.
Когда выкапывать озимый чеснок: огородник раскрыл секрет обильного урожая
Когда выкапывать чеснок - признаки зрелости озимого сорта / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Когда выкапывать чеснок
  • Как определить зрелость чеснока

Сбор урожая озимого чеснока - ответственный этап, от которого зависит не только размер головок, но и то, как долго они будут храниться зимой. Опытный огородник и автор YouTube-канала "Наша дача" Валерий в видео поделился главными секретами определения зрелости чеснока.

Главред выяснил, когда копать озимый чеснок.

видео дня

Когда выкапывать чеснок: главный признак зрелости

Наблюдая за состоянием растений, блогер обратил внимание на цвет листьев как главный ориентир для огородников. По его словам, именно внешний вид надземной части растения указывает на точное время уборки.

"Основной признак, указывающий на то, что нужно уже присмотреться, не пришло ли время выкапывать, - это пожелтение листьев не менее чем на две трети. Потому что, когда лист желтеет на две трети, а треть еще примерно остается зеленой на растении, то уже понятно, что никаких процессов по увеличению подземного луковицы не происходит", - пояснил Валерий.

Огородник также рассказал, что урожай пострадал от ржавчины чеснока - грибкового заболевания, которое повреждает листостеблевой аппарат и нарушает фотосинтез растения. По его словам, сама болезнь напрямую не портит подземный луковицу, однако ослабленные листья раньше прекращают питать луковицу, поэтому размер головок в этом году меньше, чем обычно.

Смотрите видео о том, как определить, когда выкапывать чеснок:

Риски ранней и поздней уборки озимого чеснока

Блогер предупредил, что спешить с выкапыванием так же опасно, как и затягивать с этим процессом. Он подробно объяснил последствия обоих вариантов.

"Если мы выкопаем урожай озимого чеснока слишком рано, когда листья ещё зелёные, процессы ещё продолжаются, например, кончики листьев только начали немного желтеть, и мы не выдержали, выкопали слишком рано, можем потерять 10–15 % урожая. Но и передерживать озимый чеснок долго в земле - это плохо. Почему? Если луковица рассыплется на отдельные зубчики в почве, такие рассыпанные зубчики будут плохо храниться зимой", - отметил автор канала "Наша дача".

Для самой выкопки специалист советует использовать лопату, а не вытаскивать луковицы руками, поскольку они залегают довольно глубоко в почве и могут повредиться.

Сколько весит головка чеснока: результаты взвешивания

Чтобы показать зрителям реальный результат сезона, огородник выкопал урожай с двух квадратных метров грядки и взвесил несколько головок для сравнения.

"Это самая большая головка, 147 граммов. И давайте ещё одну маленькую, чтобы было справедливо. Таких немного, но они всё же есть. Поэтому их тоже нужно показывать. Почти 60 граммов", - прокомментировал Валерий.

По словам блогера, это сорт "Любаша", для которого, согласно описанию, характерный вес кочана составляет 120–140 граммов. Такой разброс в размерах объясняется, в частности, качеством посадочного материала и тем, что часть стрелок с соцветиями могли удалить с опозданием.

Урожай чеснока
Урожай чеснока / Инфографика: Главред

Как хранить выкопанный чеснок до зимы

После выкопки урожай не сразу отправляют на длительное хранение - сначала его нужно правильно просушить. "Выкопанный урожай чеснока мы обычно размещаем в теплице, но не под прямыми солнечными лучами, где-нибудь в тени. Накрываем сверху, чтобы была хорошая вентиляция, чтобы он здесь подсыхал", - рассказал огородник.

Он добавил, что после просушки листья обрезают, а головки укладывают на хранение, где они хорошо сохраняются до самой весны.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Наша дача!"

На YouTube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведёт канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", - написал он в своём профиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород чеснок
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Польша рассекретила данные о помощи Украине — что передали с 2022 года

Польша рассекретила данные о помощи Украине — что передали с 2022 года

22:00Мир
Война перешла в новую фазу: Зеленский объяснил, где решится судьба Украины

Война перешла в новую фазу: Зеленский объяснил, где решится судьба Украины

21:59Война
США предупредили Украину о новых массированных ударах РФ – мониторы рассказали, чего ждать

США предупредили Украину о новых массированных ударах РФ – мониторы рассказали, чего ждать

21:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Ярославле прогремели взрывы, на НПЗ вспыхнул масштабный пожар: что известно

В Ярославле прогремели взрывы, на НПЗ вспыхнул масштабный пожар: что известно

Какие люди родились "под счастливой звездой": их удача не знает границ

Какие люди родились "под счастливой звездой": их удача не знает границ

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины около авто за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины около авто за 43 с

Принц Уильям и Кейт тайно встретились с популярной певицей: что произошло

Принц Уильям и Кейт тайно встретились с популярной певицей: что произошло

Китайский гороскоп на завтра, 7 июля: Драконам - упорство, Собакам - пауза

Китайский гороскоп на завтра, 7 июля: Драконам - упорство, Собакам - пауза

Последние новости

22:38

Класть в холодильник в жару не стоит – названы пять распространенных продуктов

22:20

Жара может "убить" авто: водителей призвали срочно проверить одну детальВидео

22:00

Польша рассекретила данные о помощи Украине — что передали с 2022 года

21:59

Война перешла в новую фазу: Зеленский объяснил, где решится судьба Украины

21:50

"Путин выбирает худший сценарий": Андрусив — о точке невозврата в войнемнение

В России уже запущены процессы, способные похоронить Путина – КурносоваВ России уже запущены процессы, способные похоронить Путина – Курносова
21:41

Как спасти пересоленный суп: популярный лайфхак оказался мифом

21:30

Когда выкапывать озимый чеснок: огородник раскрыл секрет обильного урожаяВидео

21:15

США предупредили Украину о новых массированных ударах РФ – мониторы рассказали, чего ждать

21:09

"Мгновенная карма" для РФ: уничтожен обстреливавший Киев комплекс С-400Видео

Реклама
20:42

Ситуация тяжелая, сотни домов без газа: Зеленский сделал заявление о ВишневомФото

20:21

Больше никаких развалившихся котлет: хитрость, которая спасёт ужин

20:03

Муравьи исчезнут за считанные дни: домашний способ, о котором знают немногиеВидео

19:59

Когда состоится новый массированный удар по Украине — названы даты и сценарий атаки

19:29

Паспортистки меняли буквы без разрешения: как СССР переписывал фамилии украинцевВидео

19:21

Свобода превыше всего — какие знаки зодиака никогда не строят планов на будущее

19:01

Ценой собственных жизней: экипаж вертолета Ми-8 погиб при отражении атаки дронов

19:00

Когда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке России

18:55

"Антиукраинская истерия": Вятрович раскрыл причины громкого скандала с Польшей

18:45

Превратятся в кашу: какие популярные овощи нельзя замораживать

18:44

"Ракет для "Patriot" нет вообще": в Минобороны предупредили о тревожном сценарииВидео

Реклама
18:40

Прополка больше не нужна: простой фокус быстро избавит участок от сорняковВидео

18:19

Трамп проведет переговоры с Зеленским: в Белом доме раскрыли дату и место

18:05

Ябеда или наушник: как правильно назвать доносчика на украинском языке

17:59

Трамп раскрыл новые детали переговоров с Путиным и сделал заявление о завершении войны

17:45

"Кому нужна жена": Ирина Билык неожиданно обратилась к ухажерамВидео

17:38

Никаких тарелок в раковине: почему нельзя оставлять грязную посуду даже на ночьВидео

17:15

Военный учет 17-летних: что нужно сделать до 31 июля, чтобы не попадать в ТЦК

17:08

Можно ли спать с включенным вентилятором всю ночь: главная ошибка многих

16:56

"Взрывы над головой": Кравец вышла на связь и показала разбитую квартиру

16:41

Потомки Ярослава Мудрого до сих пор правят Европой: в чьих жилах течет украинская кровьВидео

16:37

В море выследили танкеры с бензином РФ: Мадяр рассказал о поражении 47 целей

16:25

Цены резко "полетели" вниз: в Украине дешевеет популярный овощ

16:15

Неопрятность налицо: 3 ошибки, которые удешевляют любой образВидео

16:15

Евро продолжает стремительно падать: новый курс валют на 7 июля

15:59

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже гениевВидео

15:56

Конец тяжелого периода — 5 знаков зодиака, которым повезет 7 июля

15:51

"СВО" закончилось: в Кремле впервые заявили о войне против Украины и назвали виновных

15:22

Как отмыть посуду из нержавейки до блеска за 35 минут: классный лайфхак

15:17

Какое предупреждение скрывает треугольник на бирке одежды: почти все игнорируютВидео

15:07

Не только варенье — 4 неожиданных способа приготовить смородину

Реклама
15:01

Могилевской стало плохо после концерта: артистка сообщила, что произошлоВидео

15:01

Крупнейший НПЗ России: Украина впервые разнесла Омский НПЗ в 2500 км от границыФото

14:45

Вареники больше не будут рваться: что обязательно добавить в воду во время варки

14:42

Кровавый удар по Киеву: почему ПВО не сбила баллистику и какова настоящая цель атаки РФ

14:18

"Сэкономит кучу денег": лайфхак, как переделать детское боди в новую одежду

13:51

Режим, который недооценивают: зачем на самом деле нужен вентилятор в духовкеВидео

13:51

После жары Украину накроют дожди и грозы: когда погода резко изменится

13:31

"Там ближайшие родственники": военный Ласточкин рассказал об отце и брате в РФ

13:26

Дождь или рекордная жара: какие приметы 7 июля предсказывают погоду

13:22

Украина нанесла масштабные удары вглубь РФ и Крыма: Генштаб раскрыл последствия

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять