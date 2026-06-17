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Головки будут большими и будут лежать до весны: чем подкормить чеснок в июне

Руслан Иваненко
17 июня 2026, 01:17
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Эксперт рассказал, как правильно приготовить раствор для подкормки чеснока перед сбором урожая
Чеснок
Какая подкормка помогает чесноку сформировать крупные и плотные головки / Коллаж: Главред, фото: скриншот с youtube.com

Вы узнаете:

  • Чем подкормить озимый чеснок в июне
  • Как приготовить правильный питательный раствор
  • Какой прием помогает увеличить урожайность чеснока

В середине июня озимый чеснок вступает в решающую фазу развития, когда подземный луковица активно формирует зубчики и накапливает питательные вещества. Именно от ухода в этот период в значительной степени зависит размер головок, урожайность культуры и ее способность храниться в течение зимы.

Главред решил выяснить, какая подкормка поможет чесноку сформировать крупные и плотные головки перед сбором урожая.

видео дня

Какое удобрение внести под чеснок в июне

Автор YouTube-канала "Наша дача" рассказал, что в последний месяц перед сбором урожая следует использовать удобрения с высоким содержанием калия и фосфора. В то же время от азотных подкормок в этот период стоит отказаться, ведь они стимулируют рост листьев, а не развитие луковицы.

По словам огородника, одним из самых эффективных решений является монофосфат калия. Удобрение быстро усваивается растениями и обеспечивает их необходимыми элементами для налива головок.

"Последняя подкормка озимого чеснока, и эта подкормка будет направлена на увеличение головки и улучшение её качества, в частности хранимости в зимний период", — отметил автор канала.

Эксперт пояснил, что калий отвечает за накопление питательных веществ в луковице, повышает плотность тканей и улучшает лежкость урожая. Фосфор, в свою очередь, способствует завершению процессов созревания и развития корневой системы.

Если монофосфат калия отсутствует, альтернативой могут стать комплексное удобрение "Мастер" с формулой 3-11-38 или сернокислый калий, которые также содержат значительное количество калия.

Как правильно подкармливать озимый чеснок

Для приготовления питательного раствора рекомендуется растворить 20 граммов удобрения в 10 литрах воды. Перед использованием смесь нужно тщательно перемешать до полного растворения гранул.

Урожай чеснока
Урожай чеснока / Инфографика: Главред

Садовод советует перед внесением подкормки обязательно увлажнить почву обычной водой. Это позволяет избежать ожогов корневой системы и улучшает усвоение питательных элементов.

В отличие от весенних подкормок, когда удобрения часто вносят в специальные лунки возле растений, в июне достаточно равномерно распределить раствор по поверхности грядки. К этому времени корневая система озимого чеснока уже хорошо развита и способна эффективно поглощать питательные вещества из верхних слоев почвы.

Когда нужно прекратить полив чеснока

Кроме того, автор подчеркнул, что важную роль в формировании крупной головки играет не только подкормка, но и правильный режим полива.

Примерно за две недели до запланированной уборки урожая рекомендуется полностью прекратить полив. Такой агротехнический прием стимулирует растение направлять накопленные питательные вещества непосредственно в луковицу, а не на поддержание роста листьев.

Что любит и чего не любит чеснок
Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Обо всех тонкостях июньского ухода за чесноком смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Наша дача!"

На YouTube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведёт канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своём профиле.

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