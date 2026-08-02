Украинцев призвали застелить ящики фольгой: простой трюк решает вечную проблему

Обычная алюминиевая фольга стала настоящим спасением для кухонной мебели.

https://glavred.info/lifehack/ukraincev-prizvali-zastelit-yashchiki-folgoy-tryuk-kotoryy-reshaet-vechnuyu-problemu-10785344.html Ссылка скопирована

Хозяйкам советуют застелить дно кухонных шкафчиков фольгой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Для чего кладут алюминиевую фольгу в кухонные ящики

Почему фольга облегчает уборку

Как часто нужно менять алюминиевую фольгу

Алюминиевая фольга давно используется не только для приготовления или хранения пищи. Все больше людей применяют её и для ухода за кухонной мебелью.

Один из популярных бытовых лайфхаков - застелить дно кухонных ящиков алюминиевой фольгой. Сторонники этого способа утверждают, что он помогает защитить поверхности от загрязнений, облегчает уборку и позволяет дольше поддерживать порядок в шкафчиках.

видео дня

Зачем кладут алюминиевую фольгу в кухонные ящики

Основная причина использования фольги - защита внутренней поверхности ящиков от повседневных загрязнений, пишет Cronista.com. Она создает барьер, который помогает предотвратить попадание на мебель крошек, жира, пыли, влаги или случайно пролитых жидкостей.

Такой способ особенно полезен в ящиках, где хранятся столовые приборы, кухонные принадлежности, контейнеры или другие предметы, которые используются ежедневно.

Как фольга помогает упростить уборку

Еще одним преимуществом этого метода называют простоту ухода. Если фольга загрязнилась или повредилась, ее не нужно мыть - достаточно снять старый лист и заменить его новым.

Благодаря этому можно избежать частой тщательной очистки внутренних поверхностей ящиков, а сама мебель дольше будет оставаться в хорошем состоянии.

Почему этот способ рекомендуют для организации кухни

Некоторые хозяйки используют алюминиевую фольгу не только в качестве защитного слоя, но и для поддержания порядка. Покрытие дна ящика создает ровную поверхность, на которой удобнее размещать столовые приборы, формочки для выпечки, крышки, контейнеры и другой мелкий кухонный инвентарь.

Кроме того, такой способ позволяет быстро обновить внутреннюю часть шкафчиков без дополнительных затрат.

Смотрите видео о том, как уложить фольгу в ящики:

Где ещё используют фольгу

Фольгу нередко кладут в места, где хранятся предметы, чувствительные к влаге или загрязнениям. Это могут быть крышки от кастрюль, пластиковые контейнеры, подносы или другая кухонная утварь.

В таких случаях она помогает уменьшить контакт предметов с поверхностью мебели и упрощает поддержание чистоты.

Среди главных преимуществ такого лайфхака:

защита внутренней поверхности ящиков от жира, влаги и крошек;

быстрая и простая уборка благодаря лёгкой замене фольги;

сохранение опрятного вида кухонной мебели;

более удобное хранение столовых приборов и кухонных принадлежностей;

возможность дольше сохранить внутреннюю часть шкафчиков без повреждений.

Именно благодаря простоте и доступности этот способ остается популярным среди тех, кто стремится тратить меньше времени на уборку и поддерживать кухню в опрятном состоянии.

Читайте также:

Об источнике: Cronista.com Сайт Cronista.com - это цифровая платформа аргентинского делового издания El Cronista Comercial, имеющего более чем вековую историю (основано в 1908 году). Это один из самых авторитетных источников финансовой и экономической информации в испаноязычном мире. Ресурс специализируется на анализе рынков, валютных курсов, политических новостей и бизнес-аналитике. В последние годы сайт значительно расширил свою тематику, добавив разделы о стиле жизни, современных технологиях, полезных бытовых советах и научных открытиях, что позволило ему привлечь более широкую аудиторию и стать крупным информационным порталом общего интереса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред