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"Банкомат выдал только чек": в ПриватБанке произошел сбой, люди без денег

Сергей Кущ
2 августа 2026, 09:04
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По словам клиента, он вносил наличные через банкомат, но что-то пошло не так.
Клиенты ПриватБанка остаются без денег при обмене валют
Клиенты ПриватБанка остаются без денег при обмене валют / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ключевые факты:

  • Сбой банкомата сорвал срочную оплату путевки
  • Средства не вернули и не зачислили на счет

Клиент ПриватБанка заявил о проблеме с банкоматом, который принял наличные для пополнения карты, однако не зачислил средства на счет. Из-за сбоя он не смог вовремя оплатить туристическую путевку и теперь рискует потерять бронирование, сообщил он на портале Минфин.

По словам клиента, он вносил наличные через банкомат, чтобы как можно быстрее оплатить туристический тур.

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Во время операции устройство приняло деньги, однако средства на банковскую карту так и не поступили.

"Во время операции банкомат принял мои средства, однако на карточный счет они не были зачислены. После этого банкомат выдал только чек, а деньги не вернул", - рассказал клиент.

Сразу после происшествия мужчина обратился в службу поддержки ПриватБанка и оформил заявку на возврат средств.

По его словам, в мобильном приложении обращение до сих пор отображается со статусом "В обработке".

Несмотря на неоднократные обращения на горячую линию, клиенту, как он утверждает, лишь рекомендуют ожидать рассмотрения заявки.

"Мне сообщают лишь, что необходимо ждать от одного до трех дней", - отметил он.

Мужчина подчеркивает, что задержка с возвратом денег уже привела к серьезным последствиям.

По его словам, средства были необходимы для срочной оплаты туристической путевки, однако туроператор не смог подтвердить бронирование без поступления оплаты.

"Туроператор сообщил, что без получения средств не может забронировать тур", - сообщил клиент.

Он опасается, что из-за задержки со стороны банка стоимость поездки может увеличиться или выбранный тур вовсе станет недоступным.

По мнению заявителя, сложившаяся ситуация может привести не только к финансовым потерям, но и к срыву запланированного отдыха.

Отзыв ПриватБанк
Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Напомним, ранее клиент ПриватБанка сделал важное заявление по поводу сбоя банкомата. Он подчеркнул, что сбой банкомата существенно повлияет на дальнейшее развитие событий в сервисе по приему наличных, поскольку средства не были зачислены на карту клиента, и после этого банк лишь оформил заявку на возврат. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что представитель ПриватБанка во время общения с пострадавшим заявил о необходимости процедуры проверки и стандартных сроках рассмотрения обращений. По его словам, задержка возврата средств поможет банку собрать все необходимые данные и исключить технические или процессные ошибки при расчетах.

Как ранее сообщал Главред, пострадавший клиент высказал позицию по поводу несвоевременного возмещения средств. Клиент обратил внимание на сложные блокировка счетов и проблемы с дистанционным возвратом средств и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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