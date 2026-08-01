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Пустые внутри - какая ошибка при закрутке портит огурцы

Марина Иваненко
1 августа 2026, 19:00
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Огурцы для консервирования останутся хрустящими, если правильно выбрать плоды и не откладывать заготовку - какие ошибки чаще всего портят заготовки.
Почему маринованные огурцы могут быть пустыми
Почему маринованные огурцы могут быть пустыми / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

  • Как выбрать огурцы для хрустящей консервации
  • Почему нельзя откладывать засолку
  • Как выращивание влияет на качество плодов

Большинство хозяек считает, что неудачный вкус или текстура заготовок являются следствием неправильных пропорций соли или уксуса. Однако качество домашней консервации зависит от гораздо большего количества факторов, которые начинают действовать еще на этапе выбора овощей. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание OBOZ.UA, существует несколько важных нюансов, которые определяют, останутся ли огурцы идеально хрустящими и плотными.

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Неправильный выбор размера и состояния огурцов

Главная причина того, что огурцы становятся мягкими или полыми внутри, заключается в выборе слишком крупных плодов. У таких овощей семенные камеры уже хорошо развиты, из-за чего мякоть быстрее теряет упругость.

Какие огурцы лучше всего подходят

  • мелкого или среднего размера;
  • твердые и тяжелые для своего размера;
  • с тонкой кожицей и мелкими семенами.

Каких огурцов следует избегать

  • с желтоватыми кончиками;
  • со слишком толстой кожицей;
  • очень светлых или заметно выпуклых.

Видео о том, как замариновать огурцы на зиму, можно посмотреть здесь:

Задержка между сбором урожая и консервированием

Еще одна распространенная ошибка - откладывать засолку или консервирование на несколько дней. Чем больше времени проходит с момента сбора огурцов, тем выше вероятность, что их мякоть потеряет плотность и хрусткость.

Консервировать или солить огурцы лучше всего в день сбора или покупки.

Если сделать это сразу невозможно, храните огурцы в холодильнике, а непосредственно перед закаткой в банки замочите их в холодной воде на два часа.

Сколько можно хранить консервацию инфографика
Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Ошибки при выращивании

Часто пустоты внутри плодов образуются еще во время выращивания. Если огурцы росли в жару без достаточного полива или при неравномерном увлажнении почвы, структура мякоти нарушается. Внешне такие плоды могут выглядеть здоровыми и привлекательными, но внутри окажутся пустыми.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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