Ошибка многих хозяек: какие крупы нужно промывать, а какие — ни в коем случае

Какие крупы нужно промывать перед приготовлением и почему это важно. Узнайте, какие злаки стоит замачивать, а какие лучше сразу готовить без промывки.

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Какие крупы нужно промывать? / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Какие крупы нужно обязательно промывать

Почему некоторые крупы нельзя промывать

Какие каши можно запарить кипятком

Обработка круп перед приготовлением вызывает немало споров: одни хозяйки обязательно промывают всё подряд, а другие сразу засыпают зерно в кастрюлю. Однако специалисты отмечают, что универсального правила не существует, ведь все зависит от конкретного вида крупы. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание УНИАН, предварительная подготовка круп имеет не только гигиеническое, но и практическое значение.

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Зачем мыть и замачивать крупы перед приготовлением

Специалисты называют три основные причины, по которым некоторые крупы требуют обязательной водной обработки:

Удаление пыли и грязи

Особенно это касается продукции, которую продают на развес.

Уменьшение содержания крахмала

Благодаря этому каша после варки получается рассыпчатой, а не слипается.

Снижение содержания фитиновой кислоты

Её избыток в злаках может препятствовать усвоению организмом полезных минералов.

Кроме того, крупы часто рекомендуют перебирать, чтобы удалить шелуху, поврежденные зерна и посторонние примеси.

Какие крупы нужно обязательно мыть и замачивать

К этой категории относятся крупы с твёрдыми зернами, а также бобовые.

Рис - промывают в холодной воде до полной прозрачности. Для лучшего усвоения его также рекомендуют замачивать.

Перловка - требует тщательного промывания тёплой водой и предварительного замачивания.

Гречка и пшеничная крупа - промываются тёплой водой.

Пшено - моют в холодной воде до прозрачности.

Бобовые (горох, чечевица, нут) - обязательно замачивают и промывают перед приготовлением.

Какие крупы не стоит промывать

Некоторые виды круп не рекомендуется мыть или замачивать, так как это может ухудшить их структуру и вкус.

манная крупа;

овсяные хлопья;

булгур;

кус-кус;

кукурузная крупа;

ячменная крупа.

Булгур, кус-кус и овсяные хлопья быстро впитывают влагу, поэтому предварительное промывание может негативно повлиять на их кулинарные свойства. Манка после контакта с водой также теряет свои свойства, необходимые для правильного приготовления.

Видео о том, как можно долго хранить крупу, можно посмотреть здесь:

Какие крупы можно просто залить кипятком

Если нет возможности полноценно сварить кашу, некоторые крупы можно просто запарить кипятком.

Кускус - достаточно 15 минут.

Манная крупа и овсяные хлопья - 15–20 минут.

Булгур - мелкий запаривается примерно 20 минут, крупный - около 40 минут.

Ячменная крупа - требует 2–2,5 часа в хорошо укутанной ёмкости.

Гречка, пшено и перловка - их можно залить кипятком и оставить на ночь в тёплом месте.

Главное правило: чем мельче крупа, тем быстрее она доходит до готовности после запаривания. Дополнительное укутывание емкости полотенцем или одеялом поможет ещё больше ускорить этот процесс.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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