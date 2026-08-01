Листья на огурцах желтеют: дело не в болезни, а в одной распространенной ошибке

Листья огурцов желтеют не только из-за болезней. Пожелтение листьев часто вызывается неправильным поливом, холодными ночами или дефицитом питательных веществ.

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Почему желтеют листья на огурцах / Коллаж: Главред, скриншоты

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Почему на огурцах желтеют листья

Как приготовить домашний спрей с перекисью

Пожелтение листьев на огурцах - распространенная проблема для многих огородников. Однако это не всегда свидетельствует о нападении вредителей или развитии болезней. Чаще всего изменение цвета является сигналом того, что растение находится в состоянии стресса из-за неблагоприятных погодных условий или ошибок в уходе. Главред расскажет об этом подробнее.

Изменение цвета листьев может быть связано с неправильным поливом - как с избыточным увлажнением, так и с пересыханием почвы, температурными колебаниями, холодными ночами, повреждением корневой системы или дефицитом питательных веществ, пишет OBOZ.UA.

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То, как именно желтеет листва, часто подсказывает причину проблемы. Например, изменение цвета старой листьев обычно свидетельствует о недостатке питательных веществ, а пожелтение после длительных дождей может быть признаком переувлажнения.

Как приготовить домашний спрей, который поможет восстановить огурцы

Если проблема не связана с запущенным заболеванием, вернуть растениям здоровый вид поможет простое народное средство на основе перекиси водорода.

Перекись водорода разлагается на воду и кислород, улучшает доступ кислорода к тканям растения, подавляет развитие некоторых микроорганизмов и способствует общему укреплению огурцов.

Видео о том, как ухаживать за огурцами в жару, можно посмотреть здесь:

Рецепт и способ применения

Пропорции: смешайте 1 литр воды со 100 мл 3% перекиси водорода.

Тестирование: перед первой обработкой обязательно протестируйте раствор на одном листе и подождите 24 часа.

Время обработки: опрыскивайте огурцы только утром или вечером, чтобы избежать солнечных ожогов листьев.

Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Почему одного опрыскивания недостаточно: что еще нужно сделать для огурцов

Помните, что перекись водорода - лишь вспомогательное средство, а не универсальное решение. Если пожелтение вызвано застоем воды в почве, повреждением корневой системы или дефицитом питательных веществ, одного только опрыскивания проблемы не решить.

Лучший результат дает комплексный уход: правильный режим полива, своевременная подкормка и использование домашних средств для поддержания и восстановления растений.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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