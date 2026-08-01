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В каком возрасте нужно ограничивать экранное время для детей: предупреждение ученых

Анна Косик
1 августа 2026, 02:01
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Исследование ученых показало неожиданные результаты.
смартфон, дети в гаджетах
Ученые расставили все точки над "І" по экранному времени детей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему детям лучше ограничивать время, которое они проводят перед экраном
  • Когда негативное влияние экранного времени на детей наиболее сильное

Вопрос ограничений в использовании детьми смартфонов и планшетов беспокоит многих родителей. Они часто переживают, чтобы не навредить ребенку экранным временем, и не зря.

Главред узнал, что учёные выявили наибольшее влияние экранов на детский мозг в два периода. Об этом пишет SciTechDaily.

видео дня

Когда гаджеты наносят наибольший вред ребенку

В ходе исследования ученые наблюдали за детьми от рождения до 8 лет. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа.

Хуже всего гаджеты влияют на младенцев и детей 6-летнего возраста. Те дети, которые в этом возрасте проводили много времени перед экранами, в будущем сталкивались с проблемами в учебе и с рабочей памятью.

Что интересно, у детей в возрасте 2–3 лет негативного эффекта от экранного времени почти не заметили. Однако учёные предупредили, что в любом возрасте для детей лучше, когда они меньше времени проводят с гаджетами.

"Дополнительный час (экранного времени - Главред) в день может не оказать очевидного влияния на каждого ребенка, но даже небольшие изменения в привычках использования гаджетов у целого поколения могут привести к ухудшению академических результатов значительного числа детей", - говорится в статье.

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Об источнике: SciTechDaily

SciTechDaily был основан в 1998 году под названием "SciTech Daily Review" как сайт-агрегатор научных и технологических публикаций. В 2011 году сайт претерпел ребрендинг: после смены владельца - DailyeDeals Inc. - формат был изменен с агрегации сторонних материалов на публикацию собственных научно-технических статей.

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