У смартфонов есть срок годности и его можно проверить

Многие пользователи не знают, что их смартфон уже мог лишиться обновлений безопасности. Проверить это можно всего за несколько минут.

https://glavred.info/techno/u-smartfonov-est-srok-godnosti-i-ego-mozhno-proverit-10771619.html Ссылка скопирована

У смартфонов есть своеобразный срок годности / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как проверить скрытый срок поддержки телефона на базе Android

Как не пропустить окончание поддержки устройства

Что происходит с телефоном после прекращения обновлений

Многие владельцы смартфонов на базе Android даже не подозревают, что у их устройства есть своеобразный срок годности. Речь идет не о том, когда телефон перестанет включаться, а о моменте, когда производитель прекращает выпускать для него обновления.

Срок поддержки смартфона напрямую влияет на его безопасность и функциональность. Пока устройство получает обновления операционной системы и исправления безопасности, оно остается защищенным от большинства известных угроз. Об этом пишет Android.com.pl.

видео дня

Как узнать срок поддержки своего смартфона

Производители редко указывают дату окончания поддержки прямо в настройках устройства. Тем не менее проверить эту информацию можно всего за несколько минут.

Для этого достаточно узнать точное название модели смартфона и ввести его в поисковую систему вместе с запросом о сроках поддержки. Например, владельцы устройств Samsung могут искать информацию по запросу вроде "Samsung Galaxy S24 End of Support". Обычно производители публикуют данные о жизненном цикле своих устройств на официальных сайтах.

Для проверки смартфона нужно знать точное название модели / Фото: Android.com.pl

Также можно проверить, сколько лет обновлений обещал бренд для конкретной модели, а затем сопоставить эту информацию с датой выхода смартфона на рынок.

Какие бренды поддерживают смартфоны дольше всего

Среди производителей Android-устройств лидерами по продолжительности поддержки считаются компании Samsung и Google. Их современные флагманские смартфоны могут получать обновления на протяжении семи лет после выхода.

Однако владельцам бюджетных моделей повезло меньше. Для многих недорогих устройств срок программной поддержки обычно составляет от двух до трех лет. После этого новые версии Android и обновления безопасности перестают выходить.

Что делать после окончания поддержки

Прекращение поддержки не означает, что смартфон сразу станет бесполезным. Если устройство продолжает стабильно работать, а необходимые приложения запускаются без проблем, его можно использовать и дальше.

Прекращение поддержки не означает, что смартфон сразу станет бесполезным / Фото: скриншот с Youtube

Тем не менее специалисты рекомендуют быть осторожнее. После полного прекращения выпуска обновлений безопасности не стоит хранить на таком смартфоне важные банковские данные, использовать его для мобильного банкинга или управления конфиденциальными паролями.

При этом старый, но исправный телефон может получить вторую жизнь. Его можно превратить в домашний медиаплеер, пульт управления системой умного дома или использовать как дополнительное устройство для просмотра видео и прослушивания музыки.

Ранее Главред писал о том, что найдена скрытая настройка iPhone, которая может снижать скорость интернета. Оказывается, проблема нередко связана не с самим смартфоном, а с тем, как устройство подключается к домашнему роутеру.

Также сообщалось о том, что боковые кнопки смартфона обладают скрытыми функциями. Многие пользователи ежедневно держат смартфон в руках, но далеко не все используют его возможности на максимум. Обычные боковые кнопки, которые кажутся предназначенными лишь для регулировки громкости, на самом деле скрывают ряд полезных функций.

Вам может быть интересно:

Источник: Android.com.pl Android.com.pl — это польский онлайн-медиапроект и новостной сайт, посвящённый современным технологиям, цифровым продуктам и инновациям. Платформа была основана в 2008 году как сообщество энтузиастов технологий и со временем превратилась в один из самых популярных независимых технопорталов в Польше. Сайт публикует новости, обзоры, аналитические материалы и советы, охватывающие широкий спектр тем: смартфоны, программное обеспечение, искусственный интеллект, интернет-сервисы, гаджеты, а также развлечения, бизнес и науку. Отдельную часть контента составляют тесты техники, рейтинги, инструкции и рекомендации для пользователей, которые помогают ориентироваться в выборе цифровых продуктов и сервисов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред