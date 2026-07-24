Украина готовит дроны с дальностью полета до 10 000 км: Зеленский раскрыл сроки

Президент сообщил, что уже в этом году дальность полета украинских беспилотников достигнет 4000 километров.

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Зеленский озвучил план развития украинской программы беспилотных летательных аппаратов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чём заявил Зеленский:

Дроны с дальностью полета более 3000 км уже есть в арсенале

В этом году дальность увеличится до 4000 км

В следующем году - до 10 тысяч километров

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Дальность полета украинских дальнобойных дронов увеличится более чем в три раза за два года - с нынешних 3000 до 10 тысяч километров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

По словам президента, украинская беспилотная программа переходит на новый этап развития.

"Итак, что очень важно сейчас: у нас есть дроны с дальностью полета 3000 с лишним километров. А в этом году у нас будут дроны с дальностью полета 4000 километров, в следующем году - от 5 до 10 тысяч", - заявил президент.

Поэтапное наращивание дальности

Из слов Зеленского следует, что увеличение дальности будет происходить не одномоментно, а поэтапно - шаг за шагом в течение двух лет. Сначала планка поднимется до 4000 километров уже в этом году, а в следующем году диапазон расширится - от 5 до 10 тысяч километров.

Кому адресовано заявление

Показательно, что детали программы президент раскрыл именно в разговоре с американской стороной - блогершей Лори Лумер, известной своей близостью к консервативным кругам США. Выбор собеседницы и канала коммуникации указывает на то, что сообщение адресовано не только украинской аудитории, но и американской политической среде.

Украинские дроны и их эффективное применение - новости по теме

Как ранее писал Главред, Украина активизировала применение беспилотников средней дальности.

Также ранее Украина внедрила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, объединяющие пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.

В Минобороны отмечают, что речь идет не об отдельных группах операторов, а о целостных боевых подразделениях, где пехота, воздушные дроны и наземные роботизированные платформы работают синхронно.

Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

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Об персоне: Лора Лумер Лора Лумер - американская ультраправая политическая активистка, конспиролог и интернет-персона, пишет Википедия. Родилась в Тусоне, штат Аризона. Лумер работала активисткой в нескольких организациях, включая Project Veritas, Geller Report, Rebel News и InfoWars. Она называла себя "белой националисткой" и "гордой исламофобкой", неоднократно делая расистские и антимусульманские заявления в общественных местах. В настоящее время она ведёт шоу Loomer Unleashed, которое транслируется еженедельно на Rumble.

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