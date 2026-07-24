'Будет под нашим прицелом': эксперт анонсировал новую волну мощных ударов по РФ

Украина может значительно расширить операции СБС, и под прицелом окажутся новые стратегические объекты РФ.

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Россияне будут еще сильнее ощущать последствия войны, развязанной Кремлем / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот из видео

Что заявил Коваленко:

С новым главнокомандующим Украина расширяет масштабы ударов вглубь РФ

На фронте для оккупантов вскоре ухудшится ситуация

У Украины есть шанс выиграть войну против РФ

После назначения главнокомандующим ВСУ Михаила Драпатого Украина расширит масштабы работы Сил беспилотных систем на всех уровнях. Украинцы увидят более масштабную работу и операции на совершенно других направлениях.

Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, блокировка Азовского моря и удары по российскому теневому танкерному флоту в Черном море - это лишь начало тех событий, которые ждут страну-агрессора Россию.

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Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

"Список целей будет расширяться. Мы уже видели удары по НПЗ, они будут продолжаться, но в дальнейшем россиян ждут удары по газовой инфраструктуре, газораспределительным станциям и газовым терминалам. Также удары будут наноситься не только по Wildberries – пусть OZON тоже готовится. Военно-промышленный комплекс РФ, конечно же, будет под нашим прицелом", – считает Коваленко.

На фронте изменятся акценты

Эксперт считает, что в зоне боевых действий отныне внимание будет сосредоточено на сочетании высоких технологий и возможностей их внедрения и интеграции в стандарты ведения войны.

"Особенно если учесть, что Россия готовится задействовать значительно больший человеческий ресурс, мы должны быть готовы нивелировать этот потенциал. Если противник мобилизует 100 тысяч человек в месяц, мы должны добиться того, чтобы уровень уничтожения российской пехоты достиг 100 тысяч в месяц", - отметил эксперт.

У Украины есть только один способ победить в войне

Коваленко подчеркнул, что Украина может победить в войне, если будет максимально уничтожать личный состав противника. Для этого нужно использовать на фронте инновации и высокотехнологичные средства.

И Михаил Драпатый как раз применяет более современные подходы и методологию для этого. Именно поэтому в ближайшее время оккупантам на фронте придется несладко.

"Драпатому нужно лишь как можно быстрее разобраться со всеми проблемами, которые вместе с должностью легли на его плечи: бюрократическими, социально-политическими и юридическими. И мы увидим результат", - подытожил обозреватель.

Какой стиль командования у Драпатого

Главред писал, что, по словам Александра Коваленко, главная задача нового Главнокомандующего - совместить тактическую гибкость с высокой эффективностью нанесения потерь врагу, заставляя российскую армию платить самую высокую цену за каждый метр продвижения.

Михаил Драпатый очень хорошо понимает, когда необходимо беречь личный состав и отводить войска, а когда, наоборот, нужно удерживать позиции, чтобы не дать противнику получить преимущество на поле боя.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российская оккупационная армия продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области. Речь идет о селах Пазеное и Родинское.

Ранее сообщалось, что украинский истребитель F-16 впервые одержал победу в воздушном бою, сбив российский самолет. Вероятно, речь идет о российском истребителе Су-35.

Накануне стало известно, что украинские войска в течение прошлой недели, вероятно, восстановили контроль как минимум над 21 кв. км территории, которую ранее занимали российские войска.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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