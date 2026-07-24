Календарь рыбака на август 2026: когда щука и лещ будут клевать лучше всего

Календарь рыбака на август 2026 поможет определить лучшие дни для ловли щуки, сома, леща и другой рыбы с учетом фаз Луны.

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Календарь поможет определить наиболее удачные даты для выезда на водоем / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

В какие дни августа щука и сом будут особенно активны

Почему карась почти перестанет клевать

Какое время суток считается самым уловистым

Август считается одним из самых непредсказуемых месяцев для рыбалки. Вода к концу лета хорошо прогревается и содержит меньше кислорода, поэтому поведение рыбы меняется, а клев становится менее стабильным.

Главред рассказывает, как лунный календарь рыбака на июль 2026 поможет определить наиболее удачные даты для выезда на водоем, а также подсказывает, когда лучше отложить снасти до более благоприятного периода.

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В период последнего месяца лета окунь выходит на мелководье и хорошо ловится на спиннинг с мормышками или червем. Лещ активно берет на червя, а сом считается одной из самых "перспективных рыб августа". Его успешно ловят на донные снасти как на мелководье, так и в глубоких омутах.

Щука и жерех также сохраняют активность и охотно реагируют на спиннинговые приманки, тогда как клев карася становится заметно слабее.

Когда лучше идти на рыбалку в августе 2026

Согласно лунному календарю, наиболее удачные дни для рыбалки приходятся на начало, середину и конец месяца.

Отличный клев: 1, 2, 15, 20, 30, 31 августа.

Хороший клев: 3, 5,14, 21, 22 августа.

Слабый клев: 6, 9, 23, 24 августа.

Неблагоприятные дни: 10, 13, 25, 28 августа.

Именно в благоприятные дни шансы на активный клев большинства видов рыбы считаются наиболее высокими.

Как фазы Луны могут влиять на клев

Считается, что фазы Луны способны влиять на активность рыбы через изменения гравитационного воздействия и движения воды. Особенно заметно это проявляется в период новолуния и полнолуния, хотя влияние ощущается и на пресноводных водоемах.

В августе 2026 года:

1–11 августа - убывающая Луна;

12 августа - новолуние;

13–27 августа - растущая Луна;

28 августа - полнолуние;

29–31 августа - убывающая Луна.

По наблюдениям рыболовов, наиболее успешная рыбалка часто приходится на несколько дней до и после новолуния и полнолуния. При этом лунный календарь остается лишь ориентиром, поскольку на клев также влияют температура воды, давление, ветер и погодные условия.

Особенности ловли популярных видов рыб

В августе карася чаще ловят на небольшой глубине - около 1,5–2 метров. При похолодании он начинает клевать не только утром, но и днем, а в конце лета хорошие результаты нередко приносит ночная рыбалка.

Прогноз клева по виду рыб / Инфографика: Главред

Щука в начале месяца активнее утром и вечером, а ближе к осени может охотиться практически весь день, особенно в пасмурную погоду. Для ее ловли рекомендуют использовать воблеры, джиговые приманки и обязательно оснащать снасть металлическим поводком.

Лещ наиболее активно кормится вечером и ночью. Лучшие результаты показывает фидерная снасть, хотя во многих водоемах успешно работают и классические донки.

Плотва в конце лета хорошо берет как на реках, так и в стоячих водоемах. Крупная рыба держится глубже, а молодые особи - ближе к поверхности. Самые стабильные уловы обычно наблюдаются при устойчивой погоде и использовании прикормки.

Смотрите в видео о том, как ловить леща летом:

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