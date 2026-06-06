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Опытные рыбаки будут завидовать: как наловить гору карпов в июне

Анна Косик
6 июня 2026, 04:23
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Эксперт поделился секретами, которые помогут удачно порыбачить в первый месяц лета.
карп
Правила удачной рыбалки в июне / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • В каких местах прячется карп в начале лета
  • Чем и как приманивать карпа в июне
  • Какая погода неблагоприятна для ловли карпа

Июнь традиционно считается одним из лучших месяцев для рыбалки. Именно в начале лета вода хорошо прогревается, рыба становится более активной и ищет корм. Однако даже в этот период важно правильно выбрать место, время рыбалки и насадки.

Главред узнал, что опытный рыбак и автор YouTube-канала CaTch EnJoy Валерий поделился советами, как повысить шансы на хороший улов карпа в июне.

видео дня

Где искать карпа в июне

В первый месяц лета карп активно перемещается в поисках пищи, но имеет свои любимые места стоянок. Также рыбу часто можно найти вблизи водных растений.

"При этом он клюет везде – и в реках, и в озерах, и в прудах. К тому же, в начале лета стабилизируется уровень воды в водоемах, поэтому карп в июне занимает места своих обычных стоянок. Это могут быть свали в глубине и ямы, коряги", — отметил эксперт.

Какая погода лучше всего подходит для ловли карпа

Лучше всего ловить карпов в первой декаде июня, но свои коррективы может внести погода. После сильных осадков или резких погодных изменений клев часто ухудшается.

"Посещение водоема в дни после сильного дождя или грозы часто безрезультатно. Рыба прячется в своих укромных местах и теряет аппетит. Так же неактивен карп и после сильной жары... Обращайте внимание и на перепады атмосферного давления. Все представители семейства карповых их не любят", — пояснил Валерий.

Время суток также играет важную роль. Карп активнее берет приманку в утренние и вечерние часы.

На что клюет карп

Традиционными приманками для карпа в июне считаются черви, опарыши, кукуруза, перловка, горох, хлеб, тесто, вареный картофель. Также карпов привлекает запах чеснока.

"Бойлы – одна из лучших насадок для ловли в июне. Причем можно брать самые разнообразные, покупные или приготовить самостоятельно. Более важна вкусовая составляющая такой насадки", – добавил рыбак.

Как правильно подкармливать карпа

В июне карп хорошо привлекается растительными и сладковатыми ароматами. В прикормку можно добавлять какао, размоченное печенье, пряники или халву, ванилин, обжаренные семечки.

"Одним из самых универсальных ароматизаторов является карамель", — подчеркнул специалист.

Смотрите видео о рыбалке в июне:

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Об источнике: CaTch EnJoy

CaTch EnJoy — YouTube-канал украинского рыбака Валерия, который делится с аудиторией советами по рыбалке и всему, что с ней связано. На канал подписаны более 6 тысяч пользователей.

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