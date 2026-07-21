Ленивая пицца за 35 минут: рецепт восхитительного домашнего блюда

Рецепт пиццы, на приготовление которой нужно потратить минимум времени и усилий.

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Рецепт ленивой домашней пиццы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Пицца - любимое блюдо многих. И чтобы не тратить много времени на замешивание теста, дома можно приготовить ее по ленивому рецепту менее чем за час.

Главред узнал , что рецептом такой пиццы в TikTok поделилась украинская блогерша Елена. Она предложила свой вариант начинки, но также отметила, что её можно менять по своему усмотрению.

Ленивая пицца - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Яйца 2 шт.

Молоко 450 мл

Мука 150 г

Соль 1/2 ч. л.

Для начинки:

Болгарский перец

Сосиски

Оливки

Моцарелла

Смешиваем яйца, молоко, муку и соль. Выливаем тесто на противень, застеленный силиконовым пергаментом. Поверх теста равномерно распределяем нарезанную начинку - перец, сосиски и оливки.

Посыпаем пиццу натертой моцареллой. Выпекаем пиццу в разогретой до 190 градусов духовке примерно 25–30 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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Об источнике: olena.foodblog olena.foodblog - страница украинской блогерши Елены в TikTok, на которую подписаны более 45 тысяч пользователей. Блогерша делится видео с рецептами вкусных блюд.

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