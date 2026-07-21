Ленивая пицца за 35 минут: рецепт восхитительного домашнего блюда

Пицца - любимое блюдо многих. И чтобы не тратить много времени на замешивание теста, дома можно приготовить ее по ленивому рецепту менее чем за час.
Главред узнал , что рецептом такой пиццы в TikTok поделилась украинская блогерша Елена. Она предложила свой вариант начинки, но также отметила, что её можно менять по своему усмотрению.
Ленивая пицца - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт.
- Молоко 450 мл
- Мука 150 г
- Соль 1/2 ч. л.
Для начинки:
- Болгарский перец
- Сосиски
- Оливки
- Моцарелла
Смешиваем яйца, молоко, муку и соль. Выливаем тесто на противень, застеленный силиконовым пергаментом. Поверх теста равномерно распределяем нарезанную начинку - перец, сосиски и оливки.
Посыпаем пиццу натертой моцареллой. Выпекаем пиццу в разогретой до 190 градусов духовке примерно 25–30 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@olena.foodblog Ленивая пицца ?? Начинку можно добавлять любую - на свой вкус. Все ингредиенты купила в "Сильпо"? Ингредиенты: • 2 яйца • 450 мл молока • 150 г муки • ½ ч. л. соли Начинка: • сладкий перец • сосиски или вареная колбаса • оливки • моцарелла ? Смешайте яйца, молоко, муку и соль до однородной консистенции. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом (обязательно силиконизированным). Сверху равномерно распределите начинку и посыпьте моцареллой. ? Выпекайте при 190 °C примерно 25–30 минут, до золотистой корочки. Приятного аппетита! ❤️ #рецепты#вкусныерецепты#пицца#быстраяпицца#ужин♬ original sound - Deo M. Divinagracia - RetroSibs ??????
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Об источнике: olena.foodblog
olena.foodblog - страница украинской блогерши Елены в TikTok, на которую подписаны более 45 тысяч пользователей. Блогерша делится видео с рецептами вкусных блюд.
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