Жена оригинально отомстила мужу всего за $6: такого не ожидал никто

Вы узнаете:
- Что сделала женщина сразу после признания мужа в изменах
- Как случайная функция соцсети помогла жестоко отомстить изменщику
- Какой совет пользователи дали женщине после ее признания
Измена стала для женщины не только причиной разрыва отношений, но и поводом для мести, о которой вскоре узнали тысячи пользователей интернета. Неожиданное решение обошлось ей всего в шесть долларов, однако последствия для неверного супруга оказались куда более серьезными.
Пользовательница Reddit под ником ArrestTheCheeto рассказала, как решила отомстить супругу после того, как узнала о его многолетних изменах. Ее необычный способ быстро стал вирусным и вызвал бурное обсуждение в сети.
Муж признался после одного вопроса
По словам женщины, более десяти лет она жила с человеком, который постоянно ей изменял. Во время очередной ссоры она призналась мужу, что знает о его неверности, и привела доказательства одного из романов. Этого оказалось достаточно, чтобы супруг перестал отрицать случившееся и во всем сознался.
Автор публикации утверждает, что после признания она поняла, что измены сопровождали их отношения практически с самого начала. По ее словам, муж долгие годы скрывал правду и обманывал ее.
"Я сказала, что это был не первый такой случай. Он опустил голову. Этот подонок лгал мне с самого первого дня", - написала она.
После разговора женщина решила не молчать. Она опубликовала в социальной сети несколько эмоциональных постов, в которых рассказала о неверности мужа, а также о манипуляциях и насилии, с которыми сталкивалась в браке.
Однако на этом она не остановилась. Она связалась с мужчинами, чьи партнерши, по ее словам, состояли в отношениях с ее супругом, и рассказала им о произошедшем. Среди тех, кто получил такое сообщение, оказался даже родной брат изменщика.
Самым неожиданным моментом стала случайная находка в настройках социальной сети.
"Я не очень хорошо знакома с настройками этой платформы, и в какой-то момент оказалась на странице с какой-то формой. Выяснилось, что всего за шесть долларов (268 гривен) можно превратить пост в рекламу, которую сайт будет показывать в течение трех дней целевой группе. Не принимайте доброту и преданность за слабость. Он никогда не видел, насколько жестокой я могу быть, пока не довел меня до предела", - заключила автор.
Как отреагировали пользователи
История вызвала тысячи откликов, а многие комментаторы поддержали женщину и назвали ее поступок справедливым.
"Надеюсь, женщины прислушаются к вашему предупреждению. Молодец! Надеюсь, ты навсегда будешь держаться от него подальше", - написал один из пользователей.
Другая женщина отметил, что это были "лучшие шесть долларов", которые когда-либо были потрачены.
Еще один комментатор посчитал, что мужчина обязательно столкнется с последствиями своих поступков.
"Десять лет - это огромный срок, который был потерян из-за человека, этого не заслуживавшего. Карма обязательно сделает свое дело", - подчеркнул он.
Не обошлось и без шуток.
"Не забудьте сообщить мормонам и сайентологам, что он ОЧЕНЬ интересуется их литературой", - предложил продолжить месть необычным способом один из пользователей.
Ранее Главред писал о том, что семья узнала себя на фото в чужом доме. Странная находка озадачила всех. Во время отдыха сестры нашли в арендованном через Airbnb доме старое фото всей семьи.
Также сообщалось о том, что супруги обменяли дом на участок в лесу и спустя год они нашли "сокровище". После покупки необработанного участка семья больше года исследовала территорию и случайно обнаружила райский уголок.
Вам может быть интересно:
- Девушка сделала тест ДНК ради любопытства и нашла отца-миллиардера
- Девушка решила убраться в шкафу и нашла забытую реликвию "с секретом"
- Семья купила особняк по низкой цене, но вскоре начались странные события
Об источнике: Reddit
Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред