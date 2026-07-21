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Жена оригинально отомстила мужу всего за $6: такого не ожидал никто

Константин Пономарев
21 июля 2026, 11:29
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Женщина рассказала о том, как признание любимого в изменах привело к необычной мести. Пользователи соцсетей поддержали ее решение.
Женщина узнала узнала о многолетних изменах мужа
Женщина узнала узнала о многолетних изменах мужа / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что сделала женщина сразу после признания мужа в изменах
  • Как случайная функция соцсети помогла жестоко отомстить изменщику
  • Какой совет пользователи дали женщине после ее признания

Измена стала для женщины не только причиной разрыва отношений, но и поводом для мести, о которой вскоре узнали тысячи пользователей интернета. Неожиданное решение обошлось ей всего в шесть долларов, однако последствия для неверного супруга оказались куда более серьезными.

Пользовательница Reddit под ником ArrestTheCheeto рассказала, как решила отомстить супругу после того, как узнала о его многолетних изменах. Ее необычный способ быстро стал вирусным и вызвал бурное обсуждение в сети.

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Муж признался после одного вопроса

По словам женщины, более десяти лет она жила с человеком, который постоянно ей изменял. Во время очередной ссоры она призналась мужу, что знает о его неверности, и привела доказательства одного из романов. Этого оказалось достаточно, чтобы супруг перестал отрицать случившееся и во всем сознался.

Автор публикации утверждает, что после признания она поняла, что измены сопровождали их отношения практически с самого начала. По ее словам, муж долгие годы скрывал правду и обманывал ее.

"Я сказала, что это был не первый такой случай. Он опустил голову. Этот подонок лгал мне с самого первого дня", - написала она.

Жена решила отомстить мужу
Жена решила отомстить мужу / Фото: скриншот с Youtube

После разговора женщина решила не молчать. Она опубликовала в социальной сети несколько эмоциональных постов, в которых рассказала о неверности мужа, а также о манипуляциях и насилии, с которыми сталкивалась в браке.

Однако на этом она не остановилась. Она связалась с мужчинами, чьи партнерши, по ее словам, состояли в отношениях с ее супругом, и рассказала им о произошедшем. Среди тех, кто получил такое сообщение, оказался даже родной брат изменщика.

Самым неожиданным моментом стала случайная находка в настройках социальной сети.

"Я не очень хорошо знакома с настройками этой платформы, и в какой-то момент оказалась на странице с какой-то формой. Выяснилось, что всего за шесть долларов (268 гривен) можно превратить пост в рекламу, которую сайт будет показывать в течение трех дней целевой группе. Не принимайте доброту и преданность за слабость. Он никогда не видел, насколько жестокой я могу быть, пока не довел меня до предела", - заключила автор.

Как отреагировали пользователи

История вызвала тысячи откликов, а многие комментаторы поддержали женщину и назвали ее поступок справедливым.

"Надеюсь, женщины прислушаются к вашему предупреждению. Молодец! Надеюсь, ты навсегда будешь держаться от него подальше", - написал один из пользователей.

Другая женщина отметил, что это были "лучшие шесть долларов", которые когда-либо были потрачены.

Еще один комментатор посчитал, что мужчина обязательно столкнется с последствиями своих поступков.

"Десять лет - это огромный срок, который был потерян из-за человека, этого не заслуживавшего. Карма обязательно сделает свое дело", - подчеркнул он.

Не обошлось и без шуток.

"Не забудьте сообщить мормонам и сайентологам, что он ОЧЕНЬ интересуется их литературой", - предложил продолжить месть необычным способом один из пользователей.

Ранее Главред писал о том, что семья узнала себя на фото в чужом доме. Странная находка озадачила всех. Во время отдыха сестры нашли в арендованном через Airbnb доме старое фото всей семьи.

Также сообщалось о том, что супруги обменяли дом на участок в лесу и спустя год они нашли "сокровище". После покупки необработанного участка семья больше года исследовала территорию и случайно обнаружила райский уголок.

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Об источнике: Reddit

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