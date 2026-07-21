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Сленг, о котором стыдно вспоминать: кого в СССР пренебрежительно называли "мочалками"

Дарья Пшеничник
21 июля 2026, 04:41
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Советский молодежный жаргон превратил предмет личной гигиены в уничижительное прозвище.
Сленг, о котором стыдно вспоминать: кого в СССР пренебрежительно называли
Кого в СССР называли "мочалками" / Коллаж: Главред, фото: Unsplash, Wikipedia

Вы узнаете:

  • Что означало слово "мочалка" в СССР
  • Как жаргон эволюционировал от "барухи" до "мочалки"
  • Какое значение это слово приобрело в криминальном мире

Слово "мочалка", которое в быту означает обычный предмет гигиены, в 1980-х годах в СССР стало уничижительным прозвищем для девушек - так подростки и студенты называли тех, кого считали непривлекательными или слишком легкомысленными, пишет Oboz.ua.

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Термин носил явно уничижительный характер и использовался для публичного унижения девушки среди сверстников. Сегодня этот жаргонизм полностью исчез из активного употребления, однако история его появления остается красноречивым свидетельством советской молодежной культуры.

Как формировался советский молодежный жаргон

Сленг в СССР формировался под влиянием различных социальных групп - от студентов и рабочей молодежи до представителей творческих профессий. В 1950–1960-х годах под влиянием западной музыки в оборот вошли слова "стиляги" и "шуз" - так называли модную обувь.

Примерно в тот же период появился термин "баруха". Им парни описывали девушек с прогрессивными, раскованными взглядами на общение, которые не боялись отходить от консервативных норм поведения, принятых в обществе. Ближе к 1980-м это выражение получило новый синоним - именно тогда в обиходе закрепилось слово "мочалка".

Что означало это слово в криминальной среде

С распадом Советского Союза слово не исчезло из языка, а перешло в криминальный жаргон 1990-х годов, где приобрело еще более грубую и циничную окраску. Специализированные словари "воровского жаргона" того времени фиксировали иное, значительно более жесткое значение термина.

В криминальных кругах "мочалкой" называли женщин, предоставлявших интимные услуги, а также использовали это слово как вульгарное обозначение женских половых органов.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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