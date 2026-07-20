Маринованные огурцы с морковью и луком: рецепт со стерилизацией 5 минут

Огурцы с морковью приобретают насыщенный вкус и красивый вид благодаря простому сочетанию овощей. Узнайте рецепт маринада и секрет удачной консервации.

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Салат из огурцов / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Как приготовить маринованные огурцы с морковью

Какие пропорции нужны для маринада

Сколько времени стерилизовать банки с огурцами

Консервирование огурцов остается одной из самых популярных летних заготовок. Если добавить к овощам морковь, лук и свежую петрушку, можно получить ароматный маринад и хрустящие огурцы, которые прекрасно хранятся всю зиму. Главред расскажет об этом подробнее.

Как рассказывают на YouTube-канале "В гостях у Тани", рецепт не требует сложных манипуляций, а маринад получается настолько вкусным, что его выпивают до последней капли.

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Какие ингредиенты нужны

Для этого рецепта подойдут банки любого объёма - от 1 до 3 литров. Перед использованием их достаточно хорошо вымыть с содой.

На дно каждой банки кладут:

веточку свежей петрушки;

морковь, нарезанную кружочками;

репчатый лук;

1 лавровый лист;

несколько горошин черного перца.

После этого банки плотно заполняют огурцами.

Видео о том, как заготовить огурцы с морковью и луком, можно посмотреть здесь:

Как приготовить маринад

Для маринада понадобятся:

3 литра воды;

500 мл 9% уксуса;

500 мл сахара;

5 столовых ложек соли без большой горки.

Все ингредиенты смешивают, доводят до кипения и сразу же заливают горячим маринадом подготовленные банки.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Как долго стерилизовать огурцы

Банки ставят в кастрюлю с горячей водой, предварительно выстелив дно тканью или полотенцем.

Стерилизация длится примерно 5–7 минут после закипания воды. Главный признак готовности - огурцы меняют цвет с ярко-зеленого на оливковый.

Как правильно закрыть банки

После стерилизации банки сразу герметично закручивают стерильными крышками, переворачивают вверх дном и укутывают тёплым одеялом до полного остывания.

Такой способ помогает обеспечить надёжное хранение консервации даже при комнатной температуре, а огурцы остаются хрустящими, ароматными и очень вкусными.

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Об источнике: YouTube-канал "В гостях у Тани" "В гостях у Тани" - украинский YouTube-канал, который ведет женщина. Автор канала рассказывает о том, как правильно выращивать овощи, фрукты и цветы, как правильно ухаживать за ними, чтобы они росли здоровыми и крепкими. На канал подписаны более 57 тысяч пользователей.

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