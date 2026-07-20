Маринованные огурцы с морковью и луком: рецепт со стерилизацией 5 минут

Читайте в материале:
- Как приготовить маринованные огурцы с морковью
- Какие пропорции нужны для маринада
- Сколько времени стерилизовать банки с огурцами
Консервирование огурцов остается одной из самых популярных летних заготовок. Если добавить к овощам морковь, лук и свежую петрушку, можно получить ароматный маринад и хрустящие огурцы, которые прекрасно хранятся всю зиму. Главред расскажет об этом подробнее.
Как рассказывают на YouTube-канале "В гостях у Тани", рецепт не требует сложных манипуляций, а маринад получается настолько вкусным, что его выпивают до последней капли.
Какие ингредиенты нужны
Для этого рецепта подойдут банки любого объёма - от 1 до 3 литров. Перед использованием их достаточно хорошо вымыть с содой.
На дно каждой банки кладут:
- веточку свежей петрушки;
- морковь, нарезанную кружочками;
- репчатый лук;
- 1 лавровый лист;
- несколько горошин черного перца.
После этого банки плотно заполняют огурцами.
Видео о том, как заготовить огурцы с морковью и луком, можно посмотреть здесь:
Как приготовить маринад
Для маринада понадобятся:
- 3 литра воды;
- 500 мл 9% уксуса;
- 500 мл сахара;
- 5 столовых ложек соли без большой горки.
Все ингредиенты смешивают, доводят до кипения и сразу же заливают горячим маринадом подготовленные банки.
Как долго стерилизовать огурцы
Банки ставят в кастрюлю с горячей водой, предварительно выстелив дно тканью или полотенцем.
Стерилизация длится примерно 5–7 минут после закипания воды. Главный признак готовности - огурцы меняют цвет с ярко-зеленого на оливковый.
Как правильно закрыть банки
После стерилизации банки сразу герметично закручивают стерильными крышками, переворачивают вверх дном и укутывают тёплым одеялом до полного остывания.
Такой способ помогает обеспечить надёжное хранение консервации даже при комнатной температуре, а огурцы остаются хрустящими, ароматными и очень вкусными.
Читайте также:
- Сочные куриные котлеты с секретным ингредиентом - простой рецепт
- Консервирование за считанные минуты: как закатать огурцы по-фински на зиму
- Хрустящие огурцы под капроновой крышкой - рецепт, который удается всем
Об источнике: YouTube-канал "В гостях у Тани"
"В гостях у Тани" - украинский YouTube-канал, который ведет женщина. Автор канала рассказывает о том, как правильно выращивать овощи, фрукты и цветы, как правильно ухаживать за ними, чтобы они росли здоровыми и крепкими. На канал подписаны более 57 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред