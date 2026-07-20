Много погибших и раненых: РФ ударила по Одесской области, что стало целью атаки

В результате обстрела загорелась техника и была повреждена газовая магистраль; работы по ликвидации последствий продолжаются.

https://glavred.info/war/mnogo-pogibshih-i-ranenyh-rf-udarila-po-odesskoy-oblasti-chto-stalo-celyu-ataki-10782086.html Ссылка скопирована

Атака на Одесскую область - повреждены газовая магистраль и техника, есть погибшие и раненые / Коллаж: Главред, фото: Одесская ОГА

Ключевые тезисы:

Враг нанёс удар по гражданскому предприятию в Одесской области

Погибли три человека, шестеро пострадали

Состояние двух госпитализированных оценивается как тяжелое и средней тяжести

Днем 20 июля российские оккупационные войска атаковали одно из гражданских предприятий в Одесской области. Число пострадавших в результате российского удара по гражданскому предприятию в Одесской области возросло с четырёх до шести человек, ещё трое человек погибли. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

видео дня

"До шести человек увеличилось число пострадавших в результате вражеской атаки на гражданское предприятие. К сожалению, ещё трое - погибли", - написал Кипер.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате российского обстрела загорелась техника, а также была повреждена газовая магистраль.

Он сообщил, что на месте происшествия работают все профильные и экстренные службы, занимающиеся ликвидацией последствий удара.

Кипер также отметил, что двое пострадавших были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии, другой - в состоянии средней тяжести. По его словам, врачи оказывают обоим пациентам необходимую медицинскую помощь.

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударе КАБами по жилому кварталу в Запорожье. Он сообщил о повреждении пятиэтажного дома. В результате атаки два человека погибли, есть раненые.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о ракетном ударе по Одессе. Он добавил, что на месте атаки повреждена городская инфраструктура, а информацию о пострадавших уточняют.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о применении управляемых авиабомб против Павлограда. Он констатировал, что враг впервые применил КАБы по Павлограду. По имеющимся данным, в результате атаки погибли два человека, по меньшей мере 15 получили ранения, а также был поврежден многоквартирный дом.

Читайте также:

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред