Путину нужна новая победа: министр обороны Литвы назвал следующие цели РФ

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Россия из-за неудач в войне против Украины может стремиться к новой эскалации.

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В Литве назвали страны, на которые может напасть Россия / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Главное:

Кремль ищет новую эскалацию после провала в Украине

Прибалтика и Польша - возможные цели Путина

Топливный кризис пошатнул доверие россиян к Кремлю

Кремль рассматривает страны Балтии и Польшу как наиболее вероятные цели для эскалации, поскольку не способен победить Украину на поле боя. Лидеру РФ Владимиру Путину нужна новая победа. Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, пишет LRT.

Война России против Украины на данный момент является провальной для Кремля, ведь армия РФ не только терпит поражение на фронте, но и не может защитить собственную территорию от ежедневных ударов Сил обороны Украины. По словам Каунаса, неудачи на поле боя подталкивают Москву к поиску другого сценария победы.

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"Поскольку война в Украине развивается не так, как планировала Россия, Путину нужна новая эскалация и победа, и Балтийский регион и Польша являются ближайшей целью", - заявил министр обороны Литвы.

Отдельной проблемой для Кремля министр назвал топливный кризис в самой России. Именно дефицит топлива, по его оценке, заставил часть россиян усомниться в официальной риторике властей и поставить под сомнение то, что говорит Кремль о ходе войны.

Заявление Каунаса - не первое предупреждение литовских властей относительно намерений Путина. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщал, что Москва действительно готовит провокации в Польше или странах Балтии, и связывал это с желанием Кремля проверить единство НАТО.

Сувалкский коридор / Инфографика: Главред

По словам Науседы, такая оценка основана на данных разведки и касается возможных российских атак на критическую инфраструктуру региона. Президент Литвы предупредил, что подобные атаки могут осуществляться как обычными военными средствами, так и с помощью гибридных тактик.

Почему РФ может напасть на страны НАТО - мнение эксперта

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что еще два года назад сообщал, что Россия может рассматривать агрессию против стран НАТО на фоне неудач в войне против Украины. По его мнению, режим Путина остается главным источником угроз не только для Украины, но и для других государств.

"Нет ничего удивительного в том, что РФ вообще рассматривает агрессию против европейских стран НАТО параллельно с войной против нас. Ведь они делают ставку на живую силу и дроны с ракетами - живую силу, которую могут мобилизовать, и дроны и ракеты, которыми могут наносить удары по территории этих стран.Поэтому я постоянно говорю, что альтернативы демонтажу режима Путина нет", - подчеркнул Коваленко.

Он подчеркнул, что демонтаж режима Владимира Путина необходим для безопасности не только Украины, но и Европы и всего мира. По его убеждению, это обошлось бы дешевле, чем дальнейшее противостояние.

Нападение РФ на страны НАТО - новости по теме

Как сообщал Главред, в НАТО не прогнозируют, что Россия сможет захватить пояс городов-крепостей на Донбассе до конца 2027 года. В Альянсе отмечают, что наступление РФ продвигается значительно медленнее, чем ожидал Кремль.

Россия активизирует развитие беспилотных подразделений и рассматривает дроны как один из ключевых инструментов будущих конфликтов с НАТО. Об этом заявил эксперт по российским БПЛА Сэмюэл Бендетт, анализируя программу форума "Дронница".

Кроме того, Россия может готовить провокации против стран НАТО под чужим флагом. Разведки Литвы и Польши фиксируют возможную подготовку атак на инфраструктуру и использование дронов для дестабилизации региона, сообщает ISW.

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О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров общественного мнения работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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